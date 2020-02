(Görüntülü) Fazıl Say'dan, Troia Festivali'nde piyano resitali

Mustafa SUİÇMEZ- Mehmet ANDAÇ/ÇANAKKALE, (DHA)- ÇANAKKALE Belediyesi tarafından bu yıl 55\'incisi düzenlenen Uluslararası Troia Festivali kapsamında piyanist ve bestekar Fazıl Say, Çimenlik Kalesi\'nde piyano resitali sundu.



Çanakkale Belediyesi tarafından 55\'incisi düzenlenen Uluslararası Troia Festivali kapsamında, \'Truva Sonatı\' piyano resitali için kente gelen piyanist ve bestekar Fazıl Say, Çanakkale Deniz Müzesi Komutanlığı\'nda bulunan Çimenlik Kalesi\'nde, hayranlarıyla buluştu. Konsere eski eserleriyle başlayan Fazıl Say, daha sonra basına kapalı olarak devam eden konserinde 2018 Troya Yılı nedeniyle 6 ay içinde bestelediği \'Truva Sonatı\' adlı eserini ilk kez seslendirdi. Çimenlik Kalesi\'nde 40 dakikalık 10 bölümlü dev bir piyano resitali sunan Fazıl Say\'ın \'Truva Sonatı\' büyük beğeni topladı.



Konsere, CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Çanakkale Milletvekili Av. Muharrem Erkek, CHP Çanakkale Milletvekili Özgür Ceylan, Çanakkale Belediye Başkanı CHP\'li Ülgür Gökhan ve çok sayıda vatandaş katıldı.



55\'inci Uluslararası Troia Festivali kapsamında, 10 Ağustos Cuma günü DİNA Ensemble, 11 Ağustos Cumartesi günü EleniKaraindrou-Film Music AndSongs konserler verecek. Dünyaca ünlü pek çok sanatçının performansını sergileyeceği festivalde, Muhteşem Süleyman ve Kösem Sultan operalarıyla sanatçılar Tevfik Akbaşlı ve Aytaç Manizade yönetiminde Troia Efsanesi Operası, Çimenlik Kalesi’nde gösteri sunacak.



Özgürlük Parkı\'nda yapılacak etkinliklerde ise, bugün akşam Barcelona Gipsy Balkan Orchestra, 10 Ağustos Cuma günü Erol Evgin, 11 Ağustos Cumartesi günü Mehmet Erdem, 12 Ağustos Pazar günü Resul Dindar, 13 Ağustos Pazartesi günü Rubat vatandaşlarla buluşacak.



Festival boyunca Halk Bahçesi, Yazar Sanatçı Evi ve Seramik Müzesi\'nde söyleşi ve sergiler düzenlenecek, tiyatro oyunları sahnelenecek.