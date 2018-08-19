(Görüntülü) Evkur Yeni Malatyaspor - Fenerbahçe maçının ardından

COCU \"BİZİM İÇİN ÜZÜCÜ BİR MAÇ OLDU\"





\"YENİ OYUNCULAR ALABİLİRİZ\"





EROL BULUT \"ŞEHRİMİZE HAYIRLI UĞURLU OLSUN\"





Taha AYHAN / MALATYA,(DHA)





Spor Toto Süper Lig\'in 2\'nci haftasında Evkur Yeni Malatyaspor evinde Fenerbahçe\'yi 1-0 mağlup etti.



Karşılaşma sonrası düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Fenerbahçe Teknik Direktörü Phılıp Cocu çok üzgün olduklarını belirterek, \"Topa sahip olma anlamında çok büyük bir üstünlüğümüz vardı ama kontra atak oynayan takımlara karşı 90 dakika boyunca aynı konsantrasyonla oynamanız gerek. Karşımızda böyle bir takım bulacağımızı biliyorduk. Zorlandığımız taraf 3\'üncü bölgede yaratıcı olamadık. Son topu iyi kullanamadık, maçı lehimize çevirecek pozisyonlar da elimize geldi ama değerlendiremedik. Bazı pozisyonlarda gole de yaklaştık ama olmadı, bizim için üzücü bir maç oldu\" dedi.



Yeni transfer Islam Slimani\'nin performansını da değerlendiren Cocu, \"Fizik olarak iyi bir oyun çizdi. Son derece aktifti, takıma katkı sağlamaya çalıştı, zamana ihtiyacı var. 2-3 tane pozisyon yakaladı ama bunlar gol olmadı zaman geçince daha iyi olacak\" diye konuştu.



\"YENİ OYUCULAR ALABİLİRİZ\"



Giuliano\'yu ilk 11\'de oynatmamasının sebebinin oyuncunun takımdan ayrılacağı ile alakalı olduğunu ifade eden Cocu, \"Futbolda her şey mümkün, yeni oyuncular alabiliriz. Benfica fizik olarak bizi çok etkiledi. Son limitimize kadar zorlandığımız bir maç oynadık o yüzden bu maçta taze oyunculara ve çok fazla enerjiye ihtiyacımız vardı, o yüzden böyle bir kadroyla çıkmak zorunda kaldık\" dedi.



EROL BULUT \"ŞEHRİMİZE HAYIRLI UĞURLU OLSUN\"



Evkur Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Erol Bulut zor bir maç oynadıklarını, maça istedikleri gibi başlayamadıklarını ifade ederek, \"Daha sonra oyunu dengeledik ilk yarıda birkaç pozisyonumuz oldu. İkinci yarı sistem değişikliğine gittik. İkinci yarı istediğimiz oyunu daha iyi sergiledik. Futbolcularımı tebrik ediyorum, müthiş mücadele ettiler. Şehrimize hayırlı uğurlu olsun\" şeklinde konuştu.