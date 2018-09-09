(Görüntülü) Evini eski eşyalarla müzeye dönüştürdü

Murat SÖYLEMEZ/BAYBURT, (DHA)- BAYBURT\'un Ballıkaya köyünde evini geleneksel mimari yapıya uygun restore eden Ömer Keleş (50), topladığı eski günlük yaşamda kullanılan araç ve gereçleri de sergilemeye başladı. Keleş\'in müzeye dönüştürdüğü ev, ziyaretçi çekmeye başladı. Eve gelen ziyaretçilere çay ikramında bulunan Ömer Keleş, ilgiden dolayı memnun olduğunu söyledi. Bayburt Valiliği de Ömer Keleş\'e köyündeki turizmi canlandırma çabalarından dolayı destek vereceğini açıkladı, teşekkür belgesi ile ödüllendirdi. Uzun yıllar il dışında yaşayan marangoz Ömer Keleş, geçen yıl memleketi Bayburt\'un Ballıkaya köyüne döndü. Baba evini restore eden Keleş, köy köy dolaşarak eski günlük yaşamda kullanılan araç ve gereçleri topladı. Saban, kotan, rapata, hamur teknesi ve gaz ocağı ile mutfak araçları gibi 200\'e yakın eski ataç ve gereci toplayan Keleş, kırık, dökük olanları tamir etti, evinde sergilemeye başladı. Müzeye dönüştürdüğü ev, ziyaretçi çekmeye başladı. Eve gelen ziyaretçilere çay ikramında bulunan Ömer Keleş, eşyaları tanıtıyor, evi gezdiriyor. Bayburt Valiliği de Ömer Keleş’e köyündeki turizmi canlandırma çabalarından dolayı destek vereceğini açıkladı, teşekkür belgesi ile ödüllendirdi. \'TARİHİ EŞYALARA KİMSE SAHİP ÇIKMIYOR\' Yıllarca gurbette kaldığını anlatan Ömer Keleş, köyüne döner dönmez babasından kalma evi restore ederek müze eve dönüştürdüğünü söyledi.Keleş, \"Bu tarihi eşyalara sahip çıkan kimsenin olmaması beni derinden etkiledi. Bende eski eşyaları, atalarımın kullandığı malzemeleri tedarik etmeye başladım. Yavaş yavaş, kimini parayla aldım, kimini hibe olarak aldım derken bu şekilde küçükte olsa mini bir müzeyi köyüme katkı olsun diye hazırladım. 200’e yakın parça malzeme var. Saban, kotan, rapata, hamur teknesi, gaz ocağına kadar her şeyi toparlayıp bu şekilde bir düzenleme yaptım. İnsanlara hizmet etmeye çalışıyorum” dedi. Müze evdeki eşyaların yeterli olmadığını ve arayışlarının sürdüğünü ifade eden Keleş, \"Gelip, görenler tebrik ediyorlar, takdirle karşılıyorlar. İyi niyetleriyle bana güç veriyorlar. Hibe olan eşyalar var ama bu yeterli değil. Yeni eşyalar bulacağım\" diye konuştu. MUHTAR: MÜZE, TANITIMA İVME KAZANDIRDI Ballıkaya Köyü Muhtarı Burhan Keleş de baba ocağını restore ederek mini bir müze haline getiren Ömer Keleş’e teşekkür etti, \"Müze, köyümüzün tanıtımına büyük bir ivme kazandırmıştır\" dedi. Müzeyi ziyarete eden Vasip Haşlak ise \"Ben 77 yaşındayım, bunları görünce duygulandım. Gençliğim aklıma geldi. Biz de kullanırdık bunları. Hayal gibi, rüya gibi geliyor\" ifadelerini kullandı.