(Görüntülü) Erdoğan'dan İnce'ye: Demirtaş'a mı takacaksın apoletleri? (2)

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SEVİNÇTEN AĞLADILAR Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Adapazarı'ndaki mitingin ardından otobüsle helikoptere gittiği sırada kendisini uğurlayan kalabalıkla selamlaşarak, satranç takımı ve oyuncak dağıttı

05 Haziran 2018 20:50

SEVİNÇTEN AĞLADILAR Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Adapazarı\'ndaki mitingin ardından otobüsle helikoptere gittiği sırada kendisini uğurlayan kalabalıkla selamlaşarak, satranç takımı ve oyuncak dağıttı. Genç kızlar, Cumhurbaşkanı ile görüşürken fotoğraf çekti. Sevinçten ağlayan genç kızlardan biri, \"Çok seviyoruz, sonunda görüştük. \'Oy kullanabiliyor musunuz?\' dedi, \'Hayır\' dedim. Yine de onu çok sevdiğimizi desteklediğimizi söyledik. Sonunda hayallerimiz gerçek oldu. Cumhurbaşkanımızı görmek hayalimizdi. İmam Hatip\'te okuyoruz. Teşekkürlerimizi sunduk\" dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, helikopterle Zonguldak\'a gitti.

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