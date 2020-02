(Görüntülü) Erdoğan: Yolunu şaşıranlar varsa ya ıslah ya tasfiye edeceğiz (1)

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisindeki adaylık başvurularına ilişkin: \"Gece gündüz çalışacağız. Noksanlarımız varsa tamamlayacağız. Yolunu şaşıranlar varsa ya ıslah ya tasfiye edeceğiz. Her kim ki ben aday gösterilmedim diyerek partimize sırtını dönüyor hatta kendine başka mecralar arıyorsa o kişi hiçbir zaman AK Partili olamamış demektir. Her kim ki benim istediğim kişi aday gösterilmedi diye benzer tavırlara giriyorsa zaten yanlış yerdedir. Üzerinde en küçük şaibe olan hiç kimseden ikaz beklemeden kendisi bu kapıdan çıkmalıdır. Teşkilat ve adaylar kendilerini gözden geçirmeli\" dedi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin grup toplantısında konuştu. Erdoğan, bazı akademisyenlerin Gezi eylemleriyle ilgili gözaltına alınmasına yönelik Batı\'dan gelen tepkilere \"Türkiye\'de bu işlerin finansörü durumunda olanlar var. Bu içeri alınınca neden rahatsız oluyorsunuz?. Kendi ülkenizde olunca feryadı figan bizim ülkemizde olunca \'akademisyenlerin finansörüdür vs.\' diyorsunuz. Gelin bunları küllahımıza anlatın\" diyerek yanıt verdi. \"BÜROKRASİDE BUNDAN KAYNAKLI REHAVET OLDUĞUNU BİLİYORUZ\" Erdoğan, \"Kabinemizin toplantılarında önemli gördüğümüz projelerimizi istişare etmemiz gereken her hususu gündemimize alıyoruz. Pek çok ülkenin oldukça uzun zaman ve enerji harcayarak gerçekleştirdiği bir dönüşümü bir kaç ay içinde büyük ölçüde tamamladık. Bakanlıklarımızda sistemin henüz tam oturtulamamış olmasından dolayı bazı sıkıntılar olduğunu ve bürokraside bundan kaynaklanan rehavet olduğunu biliyoruz. Bunları en kısa sürede aşacağız. Böyle dönemler imtihan dönemleridir. Başarılı olanlar milletimizin gönlünde yerini alacak veremeyenler ise nöbeti devredeceklerdir\" diye konuştu. \"BU İÇERİ ALININCA NEDEN RAHATSIZ OLUYORSUNUZ?\" Erdoğan, \"Çevrecilik adına yakıp yıkanlar sokakları ateşe verenler, gelip millet bahçelerine bakarak gerçek çevrecilik nedir görsünler. Öyle lafla çevrecilik olmuyor. Gezi Parkı olaylarında bu olayları yapanların finansörü konumunda olan şu anda cezaevinde olan bu kişiyle iltisaklı birçok malum kişi içinde akademisyenler de var. Bunlar geçenlerde gözaltına alındı. Malum çevreler hatta Batı dünyasından açıklamalar yapılıyor. Türkiye\'de de bu işlerin finansörü durumunda olanlar var. Bu içeri alınınca neden rahatsız oluyorsunuz? Kendi ülkenizde olunca feryadı figan bizim ülkemizde olunca \'akademisyenlerin finansörüdür vs.\' diyorsunuz. Gelin bunları küllahımıza anlatın\" açıklamasında bulundu. \"GÜNDEMLERİNDE HALA \'BİZ TÜRKİYE\'Yİ NASIL KARIŞTIRIRIZ\' BU VAR\" Erdoğan, \"Dün TürkAkım doğalgaz boru hattının Karadeniz\'den ülkemize ulaşması törenine katıldık. Konuşacaksak bunları konuşalım. Sizin bunlarla hiç alakanız yok mu? Karadeniz\'in bir ucundan diğer ucuna böyle bir yatırım gerçekleşiyor. Ülkemize yeni bir doğalgaz imkanı doğuyor. İnşallah önümüzdeki yıl bu hattan doğalgaz akışını başlatmayı planlıyoruz. Bu gündeminizde değil. Gündemlerinde hala \'biz Türkiye\'yi nasıl karıştırırız\' bu var. Ülkemizi bölemeyeceksiniz böyle bilin. Partimiz aday belirlemek için kesintisiz mesaide. Benim aziz milletim bu ülkenin düşmalarına gereken dersi sandıkta verecektir. Titiz araştırma, soruşturma ile adayları netleştiriyoruz. Aday tespiti noktasında sık sık bir araya geldik. İlçelere de inmeye başladık\" diye konuştu. (TÜRKÇE EZAN TARTIŞMASI) \"YAPILMAYA ÇALIŞILAN GERİCİLİKTİR\" Türkçe ezan tartışmasına ilişkin Erdoğan, \"Dünyanın kendini 21. yy\'nin ikinci yarısına hazırladığı dönemde birilerinin ıslarla 60-70-90\'ların baskı iklimine taşımaya çalışıyor olması manidardır. Yapılmaya çalışılan iş gericiliktir, çağdışıcılıktır. Hala tek parti dönemini özleyenlere söylenecek başka ne söz olabilir?\" dedi. \"ADIMINI MİLLET DÜŞMANLARIYLA BİRLİKTE ATANLAR ARTIK SİYASETTE HORTLAYAMAYACAK\" Erdoğan, \"Sadece işbilmez değil aynı zamanda rüşvet, yolsuzluk, mezhepçilik, meşrepçilik paçalardan akıyordu. Su zaten hiç akmıyordu. CHP\'nin enkazını kaldırmak bize nasip oldu. İstanbul\'un su sıkıntısını giderdik. Diğer illerde asırlık ihmalleri gidermek de bize nasip oldu. İstanbul\'un su sıkıntısını biz giderdik. İzmir\'in su sıkıntısını bile biz giderdik. Adı yasaklarla, yoklukla, faşizan baskı ile özdeşleşen bir partinin hala aynı kafada gidiyor olması ülkemizin bir talihsizliğidir. Adımını millet düşmanlarıyla birlikte atanlar artık siyasette inşallah yeniden hortlayamayacak. Bu CHP kafası 31 Mart\'ta bir kez daha hakettiği dersi inşallah sandıkta alacaktır\" ifadelerini kullandı. \"YOLUNU ŞAŞIRANLAR VARSA YA ISLAH YA TASFİYE EDECEĞİZ\" Erdoğan, partisindeki adaylık başvurularına ilişkin şu ifadeleri kullandı: \"Türkiye\'yi eski karanlık günlerine döndürmek isteyenler kendi karanlıklarında kaybolup gidecekler. Kaybettikleri mevzileri kazanmak için yeni taktikler üretecek kabiliyeti olmayanlar eski usul yöntemleri tedavüle sokuyor. Gece gündüz çalışacağız. Noksanlarımız varsa tamamlayacağız. Yolunu şaşıranlar varsa ya ıslah ya tasfiye edeceğiz. ADAY OLMADIM DİYE SIRTINI DÖNEN AK PARTİLİ DEĞİLDİR Siyasetin her kademesi bizler için bir hizmet vasıtasıdır. Adaylık mücadelesi de bu hizmeti kimin daha iyi yapacağının yarışıdır. Bir göreve kimi zaman iki, kimi zaman 12 kimi zaman çok daha fazla kişi talip oluyor. Aday gösterildiği anda diğer arkadaşlarımız onun arkasında saf tutar. Her kim ki ben aday gösterilmedim diyerek partimize sırtını dönüyor hatta kendine başka mecralar arıyorsa o kişi hiçbir zaman AK Partili olamamış demektir. Her kim ki benim istediğim kişi aday gösterilmedi diye benzer tavırlara giriyorsa zaten yanlış yerdedir.\" ÜZERİNDE ŞAİBE OLAN İKAZ BEKLEMEDEN ÇIKMALI Aday olurken 3 dönem orada görev yaparken her şey iyi de aday yapılmadığın zaman neden bozuluyorsun? Bu partide hiç kimsenin ben deme hakkı yoktur. AK Parti biz partisidir. Üzerinde en küçük şaibe olan hiç kimseden ikaz beklemeden kendisi bu kapıdan çıkmalıdır. Teşkilat ve adaylar kendilerini gözden geçirmeli. Ölçümüz \'acaba millet bana ne diyor?\' olmalı.\" ERDOĞAN\'A \"ÇOCUK İŞÇİLİĞİ İLE MÜCADELE\" BİLDİRİSİ TAKDİM EDİLDİ Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Bakanlık ile Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) iş birliğinde TBMM’de Dünya Çocuk Hakları Günü dolayısıyla düzenlenen 19\'uncu Ulusal Çocuk Forumu\'na katıldı. Bakan Selçuk, Türkiye Çocuk Hakları Koordinatörleri tarafından hazırlanan \"Çocuk işçiliği ile mücadele\" bildirisini çocuklar ile birlikte Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a grup toplantısında takdim etti.