(Görüntülü) Erdoğan: Senin hayatın zaten bu tür meşru olmayan resmi olmayan yollarda geçti (3)

Hakime TORUN - Nursima ÖZONUR/ANKARA (DHA) - CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu\'nu 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı resepsiyonu üzerinden eleştirerek \"Bay Kemal çalışıyoruz kıskansan da patlasan da çalışacağız. Gençler biz dimdik ayaktayız. Şimdi 31 Mart\'ı göreceğiz ona göre. Beyefendi ne diyor; \'Cumhuriyet Bayramı resepsiyonu Ankara\'da yapılır Ankara dışında yapılmaz\' diyor. Sen bizim nice birçok kutlamamıza katılmadın. Sen çıktın Tandoğan\'da, Kızılay\'da yürüdün. Senin hayatın zaten bu tür meşru olmayan resmi olmayan yollarda geçti. Devlet nedir devlet adamı olmak nedir sen bunları unuttun bunları yapamıyorsun. Kutlamamızı orada yaptık 29 Ekim Cumhuriyet kutlamasına İstanbul Havalimanı hediyemiz oldu. O coşkuyu yaşamaktan mahrum oldun. Nasibin yok nasibin\" dedi. Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısı\'nda konuştu. Eğitim sistemindeki değişikliklere değinen Erdoğan, \"Eğitim davası bu ülkenin ve milletin asırlardır tartıştığı bir türlü istediği neticeyi alamadığı bir meseledir. Öncelikle alt yapı ile ilgili sorunları talepleri ortadan kaldırmaya yönelik bir hamle başlattık. Eğitime ayrılan kamu kaynağını üniversiteler dahil 10 milyar liradan bu yıl itibariyle 120,2 milyar liraya çıkartarak bütçede ilk sıraya yükselttik. Öğretmen sayısını 607 bin ilave ile 920 bine çıkartarak bu alandaki sorunları büyük ölçüde çözdük. Öyle palavra yok. Çıkıyor atıyor işte \'öğretmenler atanamıyor, açıkta, sınıflar boş\' dünyadan haberi yok. Millet bu gerçekleri görüyor. Sadece bu yıl 166 milyon ders kitabını öğrencilerimize ücretsiz dağıttık. Sizlere gerçekleri anlatıyorum havadan sudan konuşmuyorum. Biz kitap alamıyorduk. Saman kağıdından çoğaltılırdı. Genç nesil bunları bilmiyor. Ders kitaplarını ücretsiz olarak öğrencilerimize dağıttık. Bu bir lütuf değildi. Bu milletimizin emanetini sahibine teslim etmekti\" diye konuştu. \"EVLADIM; İLLA DA BURS YOK\" Erdoğan, \"Yükseköğrenimde kredi burs ücreti rakamı 1 Ocak\'tan itibaren 500 lira. Ya kredi ya burs. Her müracaat edene bu verilecek. Ama bazı öğrencilerimiz illa da burs diyor. Evladım; illa da burs yok. Sen krediye müracaat etsen faiz uygulaması yok. İster bursa ister krediye müracaat et ama et. İnanın Bay Kemal\'e bunları sorun bilmez\" dedi. \"BAY KEMAL\'İN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ DÖNEMİNDE ÖLÜLERİMİZİ BİLE REHİN ALDILAR BE\" Erdoğan, \"Eski Türkiye\'nin hastanelerinde sağlık ocaklarında, eczanelerinde yaşanan utanç verici görüntüleri orta yaş üzeri vatandaşlarımız iyi bilir. Bu Bay Kemal\'in genel müdürlüğü döneminde ölülerimizi bile rehin aldılar be. Ölülerimizi, ölülerimizi. SSK\'nın genel müdürüydü. Biz damdan düştük bay Kemal. Her şeyden önce sağlık sistemini baştan sona değiştirdik. Bugün ülkemizde genel sağlık sigortası şemsiyesinin dışında kalan kimse yoktur\" diye konuştu. \"BİR TRAFİK KAZASI GEÇİRDİM BOLU DAĞI\'NDA ...\" Bolu Dağı\'nda geçirdiği trafik kazasını anlatan Erdoğan, \"Bir trafik kazası geçirdim Bolu Dağı\'nda garibim Osman\'ın eline ilaç şişesi verildi o tutuyor serumu biz 4 kişi minibüsün içinde yatıyoruz. Sigortalı mısın emekli misin diyor soruyor yatıyoruz komada daha sorulur mu. Bay Kemal\'in genel müdürlüğü buydu. Biz damdan düştük Bay Kemal. Şimdi kimseyi kalkıp da kapıdan çevirme hakkı yoktur. Herkesi alacaklar, müdahaleyi yapacaklar\" dedi. \"ŞİMDİ ŞEHİR HASTANELERİ GELİYOR\" Sağlık hizmetlerine değinen Erdoğan, \"Şimdi şehir hastaneleri geliyor. Sağlık alanında yeni bir çığır açıyoruz. Şu ana kadar Yozgat, Isparta, Mersin, Adana, Kayseri ve Elazığ\'da 6 şehir hastanesini hizmete aldık. Yakında Ankara Bilkent, Eskişehir ve Manisa\'yı da hizmete alıyoruz. Toplamda 44 bin 400 yatağa ulaşacak şehir hastanelerimizde sağlık hizmetinde vatandaşlarımızı bir üst sınıfa taşıyoruz\" açıklamasında bulundu. \"EMNİYET KONUSU ÖNCELİKLERİMİZİN BAŞINDA YER ALMAYA DEVAM EDİYOR\" Erdoğan, \"UYAP sistemini modernleştirerek davaların sonuçlanma sürecini hızlandırdık. İnşa ettiğimiz 245 adalet sarayı ile yargı mensuplarımızın çalışma mekanlarını yapılan işin önemine uygun hale getirdik. Emniyet konusu önceliklerimizin başında yer almaya devam ediyor. Türkiye, terör örgütleriyle, çetelerle, uyuşturucu tüccarlarıyla, asayişi bozmaya yönelik her türlü eylemle mücadelede tarihinin en başarılı neticelerini bizim dönemimizde almıştır. Terör örgütlerine sınırlarımız içinde ve dışında vurulan darbeler sayesinde milletimiz huzur içinde hayatını sürdürebilmektedir\" ifadelerini kullandı. \"ÜZERİMİZE SALDIRDIĞI NE KADAR ÖRGÜT VARSA TEPELEDİK TEPELİYORUZ TEPELEYECEĞİZ\" Terörle mücadelenin devam edeğini vurgulayan Erdoğan, \"Karanlık güçlerin beslediği büyüttüğü, üzerimize saldırdığı ne kadar örgüt varsa hepsini tepeledik tepeliyoruz tepeleyeceğiz. Sadece 2016 Temmuz ayından bu yana yapılan operasyonlarda yurt içinde 761, Kuzey Irak\'ta bin 92, Fırat Kalkanı Harekatı\'nda 3 bin, Zeytindalı Harekatı\'nda 4 bin 500\'ün üzerinde teröristi etkisiz hale getirdik. FETÖ\'den 15 bine yakını tutuklu, 17 bine yakını hükümlü olarak demir parmaklıklar ardında şu anda cezalarını çekiyor. DEAŞ ile irtibatlı 2 bin kişi tutukluyken 7 bin kişi sınır dışı edilmiş, 70 bine yakın kişiye ülkemize giriş yasağı konmuştur\" diye konuştu. \"HAVALİMANLARIMIZIN SAYISINI 30 İLAVE İLE 56\'YA ÇIKARDIK\" Erdoğan, \"Havalimanlarımızın sayısını 30 ilave ile 56\'ya çıkardık. Evinden çıkıyorsun yarım saatte bilemedin 45 dakikada havalimanındasın. Bizden önce gelen ey CHP zihniyeti ve diğerleri siz ne yaptınız?\" dedi. \"BAY KEMAL KISKANSAN DA PATLASAN DA ÇALIŞACAĞIZ\" CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu\'nu 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı resepsiyonu üzerinden eleştiren Erdoğan şu ifadeleri kullandı: \"Bay Kemal çalışıyoruz kıskansan da patlasan da çalışacağız. Gençler biz dimdik ayaktayız. Şimdi 31 Mart\'ı göreceğiz ona göre. Beyefendi ne diyor; \'Cumhuriyet Bayramı resepsiyonu Ankara\'da yapılır Ankara dışında yapılmaz\' diyor. Sen bizim nice birçok kutlamamıza katılmadın. Sen çıktın Tandoğan\'da, Kızılay\'da yürüdün. Senin hayatın zaten bu tür meşru olmayan resmi olmayan yollarda geçti. Devlet nedir devlet adamı olmak nedir sen bunları unuttun bunları yapamıyorsun. Kutlamamızı orada yaptık 29 Ekim Cumhuriyet kutlamasına İstanbul Havalimanı hediyemiz oldu. O coşkuyu yaşamaktan mahrum oldun. Nasibin yok nasibin. IMF\'ye 23,5 milyar dolar borcumuz vardı. 2013\'te bunu sıfırladık. Bay Kemal bunlar sizlerden geldi bize. Sıfırladık.\" ET FİYATLARI: \"GEREKİRSE İTHALE GİDER PİYASAYI BALANSE EDERİZ\" \"Kısa bir zamanda artık hayvan ithaline de ihtiyacımız olmayacak\" diyerek konuşmasına devam eden Erdoğan, \"Hala ülkemizde et fiyatlarının yüksek seyretmesinin genel refah seviyemizin artması sebebiyle talepte yaşanan yükseliş ile ilgili olduğunu düşünüyorum. Et fiyatlarını gerekirse orada cari açığı bile düşünmeden ithale gider piyasayı balense ederiz. Vatandaşımıza ucuz et yedirmekte kararlıyız. Zaman zaman da bunu yapıyoruz\" diye konuştu.