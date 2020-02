(Görüntülü) Erdoğan İçindeki hainleri temizleyen ordumuz zaferden zafere koşuyor - 4

Erdoğan: Fırat\'ın doğusundaki terör yuvalarını darmadağın edeceğiz



Mehmet ÇINAR- Ali ÇEVİKBAŞ- Nurettin ARKAN/ISPARTA, (DHA) - CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, \"Irak\'ta, hemen yanı başımızda oynanan oyunu bozduk. Suriye\'de, sınırlarımız boyunca kurulmaya çalışılan terör koridorunu Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı operasyonlarıyla bozduk. İnşallah, çok yakında Fırat\'ın doğusundaki terör yuvalarını da darmadağın edeceğiz\" dedi.







Cumhurbaşkanı Erdoğan, Isparta 40\'ıncı Piyade Alayı Terörizmle Mücadele Eğitim ve Tahkikat Merkez Komutanlığı\'nda düzenlenen \'2018/8\'inci Dönem Uzman Erbaş Komando Temel Kursiyerleri Bröve Takma ve Mezuniyet Töreni\'ne katıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan\'a törende Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ile Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar eşlik etti. 4 bin 83 uzman erbaş komandonun mezuniyet törenine, aileler de yoğun ilgi gösterdi.







Sancak geçişiyle başlayan törende Cumhurbaşkanı Erdoğan, komandoları selamladı. Dağ Komando Okulu ve Eğitim Merkez Komutanı Tuğgeneral Aydoğan Budakçı\'nın konuşmasının ardından dönem 1\'incisi Piyade Uzman Onbaşı Halil Ertürk tarafından yaş kütüğüne plaket çakıldı. Erdoğan, Ertürk\'e diplomasını verdi. Ardından dereceye giren ve kursta başarılı olan diğer komandolara diploma, bröve ve ödülleri verildi.







Komando andının ardından \"Allah hepinizi korusun\" diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, kursları tamamlayan uzman komandoları tebrik edip, Kara ve Deniz Kuvvetleri Komutanlığı\'ndaki görev yerlerinde başarılar diledi. Erdoğan, \"Bu gençlerimizi vatana, millete, ordumuza değerli bir evlat olarak yetiştiren ailelerine şahsım ve milletim adına şükranlarımı sunuyorum. Rabb\'imden bu evlatlarımızı görev yapacakları her yerde korumasını, muhafaza etmesini, daima muzaffer eylemesini niyaz ediyorum\" diye konuştu.







\'HER GENCİMİZ POTANSİYEL KOMANDO ADAYI\'







Konuşmasında, Isparta\'daki eğitim merkezinin, sınır içinde ve dışında çok sayıda kahramanlığa imza atan komandoların yetiştirildiği müstesna kurum olduğunu belirten Erdoğan, \"Teröristlere ve onlarla iş birliği yapan yerli, yabancı tüm güçlere dünyayı dar eden komandolarımız her zaman olduğu gibi gururumuzdur. Dünyada savaşların klasik düzenden asimetrik düzene geçtiği bir dönemde en büyük görev komandolarımıza düşüyor. Çünkü \'komando\' demek, her hal ve şart altında düşmanın üstesinden gelen, onun için ihtiyaç duyulan tüm eğitimlere ve donanımlara sahip kişi demektir. Bu yıl Kara Kuvvetleri Komutanlığı\'mızın kuruluşunun 2 bin 227\'nci yılını geride bıraktık. Dünyanın en eski düzenli ordusunun sahibi ülke olarak her gencimizi potansiyel komando adayı olarak görüyorum\" dedi.







\'ORDUMUZ ZAFERDEN ZAFERE KOŞUYOR\'







Tarih boyunca milletin başı ne zaman sıkışsa erkeğiyle kadınıyla 7\'den 70\'e, halkın hep birlikte mücadeleye katıldığını kaydeden Erdoğan, \"Çanakkale\'den, Doğu, Güneydoğu Anadolu bölgelerimizde işgal hareketlerine ve kurtuluş savaşımıza kadar bunun pek çok örneğini gördük. En son 15 Temmuz\'da millet olarak topyekun kıyama kalktık. Bağımsızlığımıza, bayrağımıza, ezanımıza, geleceğimize göz diken FETÖ ihanet çetesi mensuplarını darbeye kalkıştıkları gecenin karanlığına hamdolsun hep birlikte gömdük. İçindeki hainleri temizleyen kahraman ordumuz o günden beri zaferden zafere koşuyor. Yurt içinde terör örgütü mensuplarına tarihinde görmedikleri darbeleri vuruyoruz\" diye konuştu.







\'KURULMAYA ÇALIŞILAN TERÖR KORİDORUNU BOZDUK\'







Aynı şekilde sınırların dışındaki hiçbir teröristin kendisini güvende hissetmediğini de aktaran Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları söyledi:







\"Çünkü biliyorlar ki bir gece ansızın gelebiliriz. Bununla kalmadık Irak\'ta, hemen yanı başımızda oynanan oyunu bozduk. Suriye\'de sınırlarımız boyunca kurulmaya çalışılan terör koridorunu Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı operasyonlarıyla bozduk. İnşallah, çok yakında bugün burada brövelerini takan komandolarımızın da desteğiyle Fırat\'ın doğusundaki terör yuvalarını da darmadağın edeceğiz. Çünkü biz şu göklerde dalgalanan bayrağımızın destanını okuyarak geldik. Şimdi de yine onun destanını yazmak için tüm gücümüzle çalışıyoruz. Ecdadımızın mirasına sahip çıkarak, bu kutlu bayrağın dalgalandığı her yeri zulümden, kederden, acıdan, korkudan uzak hale getirene kadar durmayacağız. Bu konuda en büyük güvencemiz, sizlerin cesareti ve kahramanlığıdır.\"