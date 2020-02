(Görüntülü) Erdoğan: Hedefi, vizyonu olmayanlara hiçbir şey emanet edilmez

Hasan DEMİRBAŞ/ISPARTA, (DHA) - CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, \"Hedefi, vizyonu olmayanlara hiçbir şey emanet edilmez. Kargadan başka kuş, yıkmaktan başka bir iş bilmeyen muhalefete, bu ülkenin yönetimi asla verilmez. Bu çapsız muhalefet anlayışıyla da büyük ve güçlü Türkiye inşa edilmez\" dedi.



Cumhurbaşkanı Erdoğan, seçim çalışması kapsamında, 9\'uncu Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel\'in memleketi Isparta\'da halka hitap etti. Miting öncesinde ve sırasında bazı kişiler, sıcak hava ve oruç nedeniyle sıkıntı yaşadı. Bu kişiler, alanda bulunan sağlık ekiplerince sedyelerle sağlık çadırına taşındı. Miting öncesi \'güller şehri\' Isparta\'da, kalabalığın üzerine gül suyu döküldü. Cumhurbaşkanı Erdoğan\'a, mitinginde Başbakan Binali Yıldırım ve bakanlar da eşlik etti. Ispartalılar, miting alanına saat 15.30\'da gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan\'ı coşkuyla karşıladı.



Konuşmasına \"Güllerin şehri Isparta, gül kokulu şehir\" diyerek, başlayan Erdoğan, Isparta için övgü dolu sözler söyledi. Ramazan ayını kutlayan Erdoğan, kabına sığmayan bir Isparta gördüğünü dile getirdi. 16 yıldır Türkiye\'nin kalkınması için gayret gösterdiklerini belirten Erdoğan, çalışmaktan yorulmadıklarını vurguladı. Aşk ile koşanın yorulmayacağını kaydeden Erdoğan, vatana hizmet etmekten yüksünmediklerini belirtti.



\'AFRİN\'DE 4 BİN 480 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRDİK\'



16 yıl önce iktidara gelirken, nasıl heyecanlılarsa bugün de aynı heyecanı yaşadıklarını dile getiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları söyledi:



\"81 vilayetimize ayrım yapmadan hizmet götürüyoruz. 16 yılda pek çok reforma imza attık. Cumhuriyet tarihinin en büyük hamlelerini gerçekleştirdik. İçeriden ve dışarıdan gelen saldırılara rağmen birlik ve beraberlikten taviz vermedik. Dosta güven verirken hasımların da yüreklerine korku sardık. Şimdi size son rakamı vereceğim. Afrin\'de en son olarak geldiğimiz nokta; şu anda 4 bin 480\'ini etkisiz hale getirdik. Kuzey Irak\'ta 419 teröristi etkisiz hale getirdik. Yurt içinde 405 teröristi etkisiz hale getirdik. Nerede terörist varsa Mehmetçik orada. Bu ülkenin huzurunu kimse bozamaz. Çıraklarla mıraklarla bu iş olmaz. Bu iş kürekle mürekle olmaz. Bunlar \'Afrin\'de ne işiniz var?\' diyordu değil mi? Biz ne dedik? Bizim ülkemizin sınırlarını taciz edenlere biz asla dur durak bilmeyiz. Üzerine gideriz. Türkiye\'nin dost elinin sıcaklığını bilen herkes ülkemizin selameti için dua ediyor. Dünyadaki fakir fukara ülkelere elini uzatan birinci ülke neresi biliyor musunuz? Türkiye. Amerika birinci gözüküyor; ama gayri safi milli hasılaya göre bir numara Türkiye.\"



\'KURLA MURLA BİZİ VURAMAZSINIZ\'



Döviz kuru ile ilgili de açıklamalarda bulunan Erdoğan, \"Çıkmış birileri, \'Kurmuş, şuymuş, buymuş\'. Geçin o işleri. Kurla murla bizi vuramazsınız. Bu manipülasyonlarla bizi vuramazsınız. Çıkmış birisi de diyor ki \'Biz Kanal İstanbul\'u yaptırmayacağız\'. Öbürü diyor ki \'Yatırımları durduracağız\', \'Senin bütçen boş\' diyor. Ya sen anlamazsın ki bu işten. Ekonomi bizim işimiz. Kaynakları çeşitlendirerek, bu yatırımları biz yaptık biz. Bunlar ne derse desin, biz yatırımlara devam edeceğiz\" dedi.



\'HER ŞEYİN BÜTÇEDEKİ PARAYLA YAPILMAYACAĞINI BİLEN İKTİDARIZ\'



CHP\'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce\'nin 4\'üncü köprüye yönelik sözlerini de eleştiren Erdoğan, \"Diyor ki \'Erdoğan, Yavuz Sultan Selim Köprüsü\'nü yaptı. Ben de 4\'üncüyü yaptırırım.\' Ya senin ne haddine? Ne haddine? Bir taraftan \'Şunu yaptırmam, bunu yaptırmam\' diyeceksin. Öbür taraftan \'Ben de 4\'üncüyü yaptırırım\' diyor. \'Milli bütçede para yok\' diyorsun. Biz her şeyin bütçedeki parayla yapılmayacağını bilen bir iktidarız. Dünyaya da bunun örneği olduk. Biz geldiğimizde G-20\'de miydik ya? Şu anda Türkiye G-20\'de. Çıkmış bir tanesi diyor ki \'Cebinde paran var mı?\' Ya Ispartalıya sor, \'Isparta Şehir Hastanesi\'nde hayat nasıl\' diye bir sor. Ey bay Kemal, sen SSK\'nın genel müdürü olduğun zaman o hastanelerin durumu neydi be? Gel de hastane gör hastane. Hastane görmek istiyorsan Isparta\'ya gel. Mersin\'e gel. Yozgat\'a gel. Hastane görmek istiyorsan Kayseri\'ye gel. Gel de gel\" diye konuştu.



\'24 HAZİRAN BUNLARA HADDİNİ BİLDİRME GÜNÜ OLACAK\'



İnce ile Kılıçdaroğlu\'nun bir dönem birbiriyle zıtlaştığını dile getiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, \"Genel Başkan ile aday önce bir zıtlaştılar. Bir ara ne diyordu? O zaman adaydı (İnce), henüz seçilmemişti. \'1 girdin kaybettin, 2 girdin kaybettin, 3 girdin kaybettin, 4 girdin kaybettin, 5 girdin kaybettin. Kaybettin, kaybettin, kaybettin.\' Öyle mi? Ama şimdi enteresan. Tamam, o güzel de o ne diyor şimdi? Ona böyle bir görevlendirme yaparken de \'Gel bakalım Muharrem\' diyor. Bakın ne hale geldiler. İşte 24 Haziran bunlara haddini bildirme günü olacaktır\" dedi.



Muhalefetin bir fidanının dahi olmadığını kaydeden Erdoğan, \"Ülkemizdeki muhalefet cephesinde bambaşka yeller esiyor. Şahıslar çıkıyor, Türkiye\'nin yatırımlarıyla iftihar etmek yerine, önemsiz göstermek için çaba gösteriyor. Çok daha iyisini taahhüt etmek yerine yatırımları yıkmaktan, engellemekten bahsediyorlar. Zaten hayatlarınız boyunca böyle geldiniz. Projeleri durdurmaktan söz ediyorlar. Güzel bir sözümüz var, \'Tarlada izi olmayanın, harmanda yüzü olmazmış\'. Bunların da bu ülkede bir dikili ağaçları olmadığı için yıkmayı, durdurmayı siyaset yapmak zannediyorlar. Böyle köhne bir siyaset anlayışı olabilir mi? Dünyanın hangi ülkesinde hızlı trene karşı çıkan bir muhalefet var?\" diye konuştu.



\'ÇAPSIZ MUHALEFET ANLAYIŞIYLA GÜÇLÜ TÜRKİYE İNŞA EDİLMEZ\'



Muhalefetin kafayı Türkiye\'nin prestij projelerine taktığını savunan Erdoğan, \"Daha şimdiden FETÖ\'yü iade etmemek için ipe un serenlerin avukatlığına soyunan birisinden FETÖ ile mücadele etmesi beklenir mi? Telefonda kulağına fısıldanan her şeyi doğru sanan birine dış politika emanet edilir mi? Sağlık hizmetinin, doğum öncesinden ölüme kadar zaten ücretsiz olduğundan dahi habersiz birine sağlık teslim edilir mi? Bunları zaten biz ücretsiz yaptırıyoruz. Hedefi, vizyonu olmayanlara hiçbir şey emanet edilmez. Kargadan başka kuş, yıkmaktan başka bir iş bilmeyen muhalefete bu ülkenin yönetimi asla verilmez. Bu çapsız muhalefet anlayışıyla da büyük ve güçlü Türkiye inşa edilmez\" diye konuştu.



\'BEN DEĞİL, BİZ ANLAYIŞI İLE ÇALIŞTIK\'



Türkiye\'de asırlardır hayali kurulan hedeflere kavuşturma siyaseti yaptıklarını belirten Erdoğan, \"Biz yıkmaktan değil, ülkemize yeni eserler kazandırmaktan bahsediyoruz. Biz el birliği içinde Türkiye\'yi şaha kaldırmanın hayalini kuruyoruz. Eserine bakarsınız o kişinin notunu verirsiniz. Son 16 yılda diğer şehirlerimizle beraber Isparta’mıza çok önemli eserler kazandırdık. Isparta\'ya yaptığımız yatırımların toplam tutarı 11 katrilyon. Birileri \'laf, laf, laf\'. Biz \'iş, iş, iş\'. Farkımız bu. Ekibimizle çok güzel bir kolektif oyun ortaya koyduk. Biz \'ben\' anlayışıyla çalışmadık, \'biz\' anlayışıyla çalıştık\" dedi.



\'YIKIM İTTİFAKI\' BENZETMESİ



Muhalefetin fırsat bulsa şehir hastanelerini de yıkacağını öne süren Cumhurbaşkanı Erdoğan, şehir hastanelerinden şikayetçi olduklarını savunarak, şunları söyledi:



\"Onlara tavsiyem; bay Kemal\'in SSK müdürü olduğu dönemdeki hastaneleri bir daha inceleyin bakalım. İnşallah önümüzdeki dönemde açacağımız 27 yeni şehir hastaneleriyle bunlara rahatsızlık vermeyi sürdüreceğiz. \'Yıkım ittifakı\'nın bizi engellemesine, projelerimizi sabote etmesine kesinlikle izin vermeyeceğiz. Şimdi yepyeni bir döneme hazırlanıyoruz. Bu dönem Türkiye\'nin şahlanış dönemidir. 24 Haziran seçimleri ülke tarihimizin en önemli seçimidir. Ya evlatlarımıza çok daha müreffeh bir ülke bırakacağız ya da IMF kapılarında para dilenen eski Türkiye\'ye döneceğiz. Biliyorum, siz buna müsaade etmezsiniz. Kasası boş Merkez Bankası istemezsiniz.\"



DAVOS\'TAKİ ANISINI PAYLAŞTI



Davos\'a gittiği bir dönemde IMF Başkanı ile yaptığı görüşmeyi anlatan Cumhurbaşkanı Erdoğan, şöyle konuştu:



\"IMF\'nin başında bir Fransız vardı, şimdiki Fransız değil. Oturduk konuşuyoruz. Dedim ki \'Siz IMF\'nin başındasınız ben de Türkiye\'nin başındayım. Sen paranı alıyor musun? Taksitlerini alıyorsun. \'Siz bizi siyaseten yönetemezsiniz. Benim yaptığımı yapıp, bizi yönetmeye çalışırsan kapıdan geri dönersin\' dedim. Şaşırdı. Dedi ki \'Biz hesabımızı yapıyoruz\'. Bütün borcunu ödedik, bitti. Ondan sonra onlar bizden borç istedi. 5 milyar avro borç istedi. Arkadaşlar sordu \'Verelim mi?\', \'Verin\' dedim. \'Bugün borç alan, yarın emir alır\' dedim, \'Verin\'. Şimdi ortaya çıkanlar; el, kol, pençe, divan; bunların huzurunda böyle dururlar. Ama biz bu ahlakla yetişmedik. Bizim yetişme tarzımız farklı. Allah\'ın izniyle bunlara hiç fırsat vermeden, Isparta\'nın bugüne kadar olduğu gibi yine kalkınmadan, demokrasiden yana tavır alacağına inanıyorum.\"



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sözlerinin sonunda, Isparta\'dan rekor oy beklediğini dile getirdi.