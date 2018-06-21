(Görüntülü) Erdoğan: Çoğu üst düzey 35 teröristi, bir gecede etkisiz hale getirdik

Mücahit YOLCU- Ömer KOÇ/KAHRAMANMARAŞ, (DHA)- CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Kuzey Irak\'ta terör örgütü PKK\'nın Kandil\'deki kamplarının vurulmaya devam edildiğini belirterek, \"Biz Kandil\'i vurduk vurduk. 20 uçakla, 10 tane önemli noktasını vurduk. İkinci operasyonda bunların liderler toplantısını yakaladık. Senin \'Yok\' dediğin teröristleri geçen hafta toplantı halinde yakaladık, bulduk. Çoğu üst düzey 35 teröristi, bir gecede etkisiz hale getirdik\" dedi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kahramanmaraş\'ta partisince Müftülük Meydanı\'nda düzenlenen mitinge katıldı. Kahramanmaraşlılara kendisini karşılamasından dolayı teşekkür eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, kentin kurtuluş mücadelesi kahramanları ve yetişmiş isimleri ile Kahramanmaraş\'ın Göksun ilçesinde 25 Mart 2009 tarihinde helikopter kazasında hayatını kaybeden Büyük Birlik Partisi (BBP) Kurucu Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu ile 5 kişiyi andı. Erdoğan, \"Sütçü İmamı, Senem Ayşe\'yi rahmetle şükranla yad ediyorum. Bütün bunlar söylenir de Kahramanmaraşlı üstat Necip Fazıl Kısakürek\'e, Erdem Bayazıt\'a, Cahit Zarifoğlu\'na, Abdurrahim Karakoç\'a, Aşık Mahsuni Şerif\'e, onlar gibi nice Kahramanmaraşlı kalem ve söz erbabına da Allah\'tan rahmet diliyorum. Başta terörle mücadele olmak üzere yurt içinde ve yurt dışında devletimizin bekası, milletimizin emniyeti için canlarını feda eden tüm şehitlerimize yüce mevladan rahmet niyaz ediyorum. Bilhassa Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı harekatlarında uğurladığımız kahramanları minnetle, rahmetle yad ediyorum. Bundan 9 yıl önce Kahramanmaraş\'ın Keş Dağı\'nda hayatını kaybeden Muhsin Yazıcıoğlu kardeşimi de rahmetle, hasretle yad ediyorum\" dedi. \'BU MEYDANDA AŞK VAR AŞK\' Dün Şanlıurfa ve Mardin\'de mitingler yaptığını hatırlatan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, alanda kendisini dinlemeye gelenlere teşekkür ederek, \"Şimdi birileri çıkacak bu muhteşem kalabalığa ne diyecek? Şimdi bu alana, bu muhteşem topluluğa \'fotoşop\' diyecekler. Şu mahşeri kalabalığa montaj iftirası atacaklar. Bu sevdayı \'Dindirilmiş kıtalar\' diyerek aşağılamaya çalışacaklar. Kahramanmaraş\'ın şu muhabbetini, şu heyecanını türlü bahanelerle görmezden gelecekler. Şimdi buradan soruyorum; Kahramanmaraş burada montaj var mı? Burada fotoşop var mı? Bu meydanda dindirilmiş kıta var mı? Söyleyeyim medya, kaydını iyi al. Bu meydanda aşk var aşk. Bu meydanda muhabbet var muhabbet. Bu meydanda Allah için sevme var sevme. Ben sizlere sevdalıyım. Kahramanmaraş\'ın sevdalısıyım. Biliyorumki Kahramanmaraş da bu evladına sevdalı. Bu meydanda Türk ile Kürt\'ün kardeşliği, Alevi ile Sünni\'nin dayanışması var. Bu meydanda Maraş var, millet var, bütün renkleriyle Türkiye var. Bu meydanda inşallah 24 Haziran zaferinin müjdesi var\" diye konuştu. \'ONLAR, LAF OLA BERİ GELE\' AK Parti hükümetleri tarafından Kahramanmaraş\'a yapılan yatırımları anlatan Cumhurbaşkanı Erdoğan, muhalefeti de eleştirirken şöyle dedi: \"Son 16 yılda Kahramanmaraş provokasyonlara gelmeyerek kardeşliğine sahip çıktı. Kahramanmaraş sağlam duruşuyla teröre kalkan oldu. Biz Kahramanmaraş\'ın azim, cesaret ve çalışkanlığıyla gurur duyuyoruz. 16 yılda Kahramanmaraş\'a 29 katrilyon yatırım yaptık. Bay Kemal siz ne yaptınız, bay Muharrem siz ne yaptınız? Ben CHP\'ye gönül veren kardeşlerime sesleniyorum. İcraat mı istiyorsunuz, laf mı istiyorsunuz? Bak biz icraatlarımızı istiyoruz. Onlar, laf ola beri gele. Bununla huzurunuza geliyorlar. Öyleyse lafla peynir gemisi yürümez, bunu böyle biliniz. Bu oyunlara gelmeyelim. Artık bu oyunları bozma zamanıdır. İnşallah şehrinize ikinci devlet üniversitesini, İstiklal Üniversitesi\'ni kazandırıyoruz. İmzaları attık, bitti o iş.\" \'BUNLARA BİR OSMANLI TOKADI GEREKİR\' Pazar günü yapılacak seçimleri hatırlatan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye\'nin muhalefete teslim edilemeyeceğini aktararak, \"Bu adamlara bu ülke teslim edilebilir mi? Onun için bunlara bir Osmanlı tokadı gerekir. Pazar günü gerekir değil mi?\" dedi. \'LİDERLER TOPLANTISINDA DA 35 TANE ÖNEMLİ İSMİ ORADA BİTİRDİK\' Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı harekatlarıyla Suriye\'nin Cerablus ve Afrin bölgelerinin teröristlerden temizlenip güvenli hale getirildiğini hatırlatarak, Kandil\'de de PKK\'ya yönelik operasyonların devam ettiğini kaydetti. Kandil\'de terör örgütü PKK\'nın toplantı halindeki 35 lider üst düzey yöneticisinin etkisiz hale getirildiğini ifade eden Erdoğan, şöyle konuştu: \"Biz Kandil\'i vurduk vurduk. 20 uçakla, 10 tane önemli noktasını vurduk. İkinci operasyonda bunların liderler toplantısını yakaladık. Ve o liderler toplantısında da 35 tane önemli ismi orada bitirdik. Biz sizin gibi Amerika\'dan gelecek telefonları beklemiyoruz. Kararımızı verdiğimiz zaman adımı atarız. İşte Afrin\'de de adımı öyle attık. Afrin\'de işi bitirdik, Cerablus\'ta işi bitirdik ve şimdi de Münbiç\'te Dışişleri Bakanım, Amerika Dışişleri Bakanı\'yla görüşmelerini yaptılar ve şimdi de Münbiç terör örgütlerinden boşaltılıyor ve orada şimdi ne var, bizim zırhlı taşıyıcılarımız var. Türk bayrağıyla beraber oradalar. Oraya, asıl sahiplerini getiriyorlar ki oranın asıl sahipleri Araplar. Şimdi Arap var, Münbiç\'e giriyor. Biz buyuz ya bay Kemal, Bay Muharrem. Siz bu işlerden anlamazsınız. Bu iş sizin işiniz değil. Bunlar yıkım ekibi, bunların Türkiye\'yi kalkındırmak gibi derdi yok. Bunlar günü kurtarmanın, birilerine şirin gözükmenin derdindeler. Bay Muharrem, bugüne kadar bölücü terör örgütüne dair çıkıp, doğru düzgün bir laf etmedin. Konu terör olunca ya topu taca attın, ya da örgütün diliyle konuştun. Bak biz, terörün belini nasıl kırdığımızı hem örnekleriyle anlatıyor, hem de Kandil\'den Afrin\'e, Kato\'dan Cerablus\'a kadar sahada bizzat gösteriyoruz. Şimdi de Münbiç\'i teröristlerden temizliyoruz. Sizin itirazlarınıza rağmen, güvenli hale getirdiğimiz bu bölgelere Suriyeli kardeşlerimiz geri dönüyor. Senin \'Yok\' dediğin teröristleri geçen hafta toplantı halinde yakaladık, bulduk. Çoğu üst düzey 35 teröristi, bir gecede etkisiz hale getirdik.\" \'SEN ASIL BENİM MEHMETÇİĞİMİN MORALİNİ BOZUYORSUN\' Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP\'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce\'yi de, 2\'nci Ordu Komutanı Korgeneral İsmail Metin Temel\'e yönelik sözlerinden dolayı eleştirirken şunları söyledi: \"İnşallah terör bataklığını kurutacak, milletimizi bu beladan tamamen kurtaracağız. Peki, sen terörü, kapısından ayrılmadığın Edirne\'deki provokatörü yargıdan kaçırarak mı çözeceksin? Sen terör sorununu, Suriye\'nin kuzeyini tamamen bölücü terör örgüte bırakarak mı çözüme kavuşturacaksın? Sen terörle, Afrin kahramanlarına dil uzatarak mı mücadele edeceksin? Benim paşama kalkıp da \'Apoletlerini sökeceğim\' diyerek mi çözeceksin bunu. Beyefendinin morali bozuluyor. Senin moralin bozulsa ne yazar, bozulmasa ne yazar. Sen asıl benim Mehmetçiğimin moralini bozuyorsun. Sen terörü, beraber miting yaptığın, oy pazarlığı yaptığın bölücü örgütün siyasi uzantılarına koltuk vererek mi çözeceksin? İşte açıklama, bugün de geldi. Neymiş işte hanımefendiyi ve Temel efendiyi yardımcısı olarak yanına alacakmış. Rüşveti gel al. Bak, destekleri verirseniz size iki koltuk veririm ha. Sen FETÖ\'yü 15 Temmuz gecesi, 251 vatandaşımızı şehit eden alçakları sokaklara salarak mı bitireceksin? Amerika\'dan gelen telefonlarla mı FETÖ\'yle mücadele edeceksin? Bizim inşa ettiğimiz yolları, limanları, şehir hastanelerini, fabrikaları kapatarak mı ülkeyi büyüteceksin?\" Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasının ardından partisinin milletvekili adaylarıyla vatandaşları selamlayıp Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek ile birlikte Gaziantep\'e geçti.