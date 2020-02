(Görüntülü) Erdoğan: Çocukça açıklamalar devlet ciddiyeti, adamlığı ile uyuşmaz -2

Hakime TORUN /ANKARA (DHA) - CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Suudi Gazeteci Cemal Kaşıkçı\'nın öldürülmesine ilişkin, \"Suudi yetkililerinden oralardan da yapılan açıklamalar bizi ayrıca farklı bir endişeye sevk etti. Cemal Kaşıkçı\'nın \'konsolosluktan çıktığı\' ifadesiydi. Bu açıklamalar çok komikti. Cemal Kaşıkçı gibi bir insan çıkacak dışarıda bekleyen nişanlısını almayacak. Bunun izahı mümkün mü? Bu çocukça açıklamalar devlet ciddiyeti, adamlığı ile uyuşmaz. Öldürüldüğü ortada da. Nerede? Bu cesedi göstermeniz lazım. \'Buradan çıktı diyorsanız\' biz de diyoruz ki ispat. Aslında fail belli. Pazar günü Suudi Başsavcı İstanbul\'da Başsavcımızla bir araya gelip görüşmeler yapacaklar. Öldürüldüğü açıkça ortada da. Nerede? Bu cesedi göstermeniz lazım. Bunları açıklayacaksınız. Açıklamadığınız sürece Suudi Arabistan bu zandan kurtulamaz. Merak edenlere elimizdeki bilgileri, belgeleri orijinallerini vermemek suretiyle verdik veriyoruz. Bunu Suudi Arabistan\'a da verdik. Onlar da bu belgeleri gördükleri zaman hepsi şaşırıyorlar. Elimizde başka bilgi belge yok değil var. Gün ola harman ola. Çok aceleci olmanın da anlamı yok. İlk etapta, Kaşıkçı\'yı öldürenleri Suudi yetkililer açıklayacak\" dedi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin genel merkezinde Genişletilmiş İl Başkanları toplantısında konuştu. Ekonomiye ilişkin Erdoğan, \"Hiç bir rasyonel sebebi olmayan bir kur saldırısı başladı. Bir anda tırmanışa geçen döviz kurlarını faizlerin artışı enflasyonun yükselişi takip etti. Maalesef ülkemiz içindeki kimi kesimler de bu ateşi söndürme gayretlerimize destek vermek yerine adeta ateşe odun taşıdılar. Bütün imkanlarımızı seferber edip bu saldırı dalgasını belli bir yerde kontrol altına almayı başardık. Her şeyde bir hayır vardır. Türkiye\'ye siyasi kaos ile terör örgütleri, darbe girişimleri ile diz çöktüremeyenlerin ekonomi kozunu da boşa çıkardık. Sanayicimizden çiftçimize herkesten sabır istiyoruz\" dedi. \"AK PARTİ OLSA NE OLUR, OLMASA NE OLUR?\" Erdoğan, \"Partimiz hiçbir zaman ben diyenlerin partisi olmamıştır bundan sonra da olmayacaktır. Çünkü bizim kitabımızda ben yoktur biz vardır. AK Parti\'nin kaderiyle ülkemizin kaderini aynı görüyoruz. Bu ülke varsa, ayaktaysa, güçlüyse, hedeflerine doğru ilerliyorsa AK Parti işini doğru yapıyor demektir. Türkiye\'nin başına bir hal gelirse, AK Parti olsa ne olur, olmasa ne olur? Ülkemize sahip çıkacağız\" dedi. \"TEKRAR EDİYORUM BİZİM TEK ANDIMIZ İSTİKLAL MARŞIMIZDIR\" Erdoğan, \"Tekrar ediyorum bizim tek andımız İstiklal Marşımızdır. Fuzuli tartışmalar yerine ülkemizi büyütecek çalışmalara devam edeceğiz. Türkiye, ekonomiyi silah, kur faiz enflasyon, bu mermilerin karşısında bunları kullanan çevreler tarafından hedeflerinden uzaklaştırılmaya çalışılırken biz tarihi başarılara imza atmayı sürdürdük\" dedi. \"ŞİMDİ SIRADA FIRAT\'IN DOĞUSUNDAKİ TERÖR YUVALARININ ORTADAN KALDIRILMASI VARDIR\" Dış politikaya ilişkin Erdoğan, \"İdlib\'de büyük bir felaketin önüne geçmeyi dünyanın takdirini kazanan gayretle geçmeyi başardık. Buyur dış politika. Soçi Zirvesi ile gayet iyi bir yere getirdik imzalar atıldığından bu yana İdlib\'de bir sıkıntı yaşamıyoruz, bölgede huzur, sükun var. Şimdi sırada Fırat\'ın doğusundaki terör yuvalarının ortadan kaldırılması vardır.Kimseyi zorla, hala çok ciddi tehditlerin bulunduğu bir coğrafyaya göndermeyi aklımızdan dahi geçirmedik, geçirmeyeceğiz. Şimdi sırada Fırat\'ın doğusundaki terör yuvalarının ortadan kaldırılması bölgenin gerçek sahiplerinin hayat alanı haline getirilmesi var\" diye konuştu. \"AMERİKA MÜMBİÇ KONUSUNDA VARDIĞIMIZ MUTABAKATI BİZİ OYALAMA ARACI HALİNE DÖNÜŞTÜRMÜŞTÜR\" Dış politikaya ilişkin Erdoğan sözlerini şöyle sürdürdü: \"Amerika Mümbiç konusunda vardığımız mutabakatı bizi oyalama aracı haline dönüştürmüştür. Mümbiç meselesinin er veya geç arzu ettiğimiz şekilde çözüleceğine inanıyoruz. Artık Mümbiç\'te oyalanmak yerine dikkatimizi ve enerjimizi Fırat\'ın doğusuna çevirmekte kararlıyız. Orada terör örgütü eliyle Türkiye tehdit ediliyor. Buna izin vermeyiz. Zaten terör koridorunu dağıtmış vaziyetteyiz. Yeniden oluşumlar kesinlikle kabul edilemez. ORALAR KIRMIZI ÇİZGİMİZ. Oralar kırmızı çizgimiz. Güya DEAŞ\'ı canlandırarak ülkemizi tehdit eden terör örgütüne verilen desteği meşrulaştırma gayretlerine devam ediliyor. DEAŞ adına sahaya sürülen çapulcuların kim tarafından nerede korunduğunu, silahlandırılıp, desteklendiğini iyi biliyoruz. Bölgeye getirilen 19 bin tır ve 3 bin kargo uçağı dolusu silah, mühimmatın DEAŞ ile alakasının bulunmadığını da biliyoruz. BU SÖZLERİMİZ SON İKAZLARIMIZ OLARAK DEĞERLENDİRİLMELİDİR Bizim kimseyle kavga etmek fiili çatışmaya girme gibi bir amacımız yoktur. Müttefiklerimize, iş ortaklarımıza diyoruz ki gelin sırtınızdaki bu yükten kurtulun. Bu terör örgütü PKK\'dır onun yan kolları YPG ve öbür tarafta PYD\'dir. Bu sözlerimiz son ikazlarımız olarak değerlendirilmelidir.\" \"SUUDİ YETKİLİLERDEN YAPILAN AÇIKLAMALAR BİZİ FARKLI ENDİŞEYE SEVK ETTİ\" Suudi Gazeteci Cemal Kaşıkçı\'nın öldürülmesine ilişkin Erdoğan şu ifadeleri kullandı: \"2 Ekim\'de İstanbul\'da bizi çok üzen, dehşete düşüren ve tedirgin eden vahşi bir cinayet işlendi. Suudi Arabistan vatandaşı Gazeteci Cemal Kaşıkçı Türk vatandaşı bir hanımefendi ile yapacağı evliliğin resmi işlemleri için gittiği ülkesinin İstanbul Başkonsolosluğu\'ndan bir daha çıkamadı. Araştırmalar bizi Kaşıkçı\'nın konsoloslukta öldürüldüğü sonucuna götürdü. Suudi yetkililerden yapılan açıklamalar bizi farklı endişeye sevk etti. ÇOCUKÇA AÇIKLAMALAR DEVLET CİDDİYETİ, DEVLET ADAMLIĞI İLE UYUŞMAZ O da Kaşıkçı\'nın \'konsolosluktan çıktığı\' ifadesiydi bu açıklamalar çok komikti. Kaşıkçı gibi bir insan konsolosluktan çıkacak da dışarıda bekleyen nişanlısını almayacak. Bunun izahı mümkün mü? Bu çocukça açıklamalar devlet ciddiyeti, devlet adamlığı ile uyuşmaz. Bunlar bizim mesuliyetimizi daha da arttırdı. Emniyet, istihbarat ve yargı birimlerimizin titiz çalışmaları sonucunda mesele büyük ölçüde aydınlandı. ÖLDÜRÜLDÜĞÜ AÇIKÇA ORTADA DA. NEREDE? BU CESEDİ GÖSTERMENİZ LAZIM Öldürüldüğü açıkça ortada da. Nerede? Bu cesedi göstermeniz lazım. \'Buradan çıktı diyorsanız\' biz de diyoruz ki ispat. Bu da yok. 15+3, 18 kişi. En son 18 kişinin tutuklandığı kabul edildi. Şöyle bir soru ortaya çıkıyor; bu 18 kişi Cemal Kaşıkçı\'nın kimler tarafından öldürüldüğünü biliyor. Bunun başka izahı yok. Çünkü fail bunların içinde. YERLİ İŞBİRLİKÇİ KİM? AÇIKLAMADIĞINIZ SÜRECE SUUDİ ARABİSTAN BU ZANDAN KURTULAMAZ İçinde değilse o zaman yerli işbirlikçi kim? Bunları açıklayacaksınız. Açıklamadığınız sürece Suudi Arabistan bu zandan kurtulamaz. Merak edenlere elimizdeki bilgileri, belgeleri orijinallerini vermemek suretiyle verdik veriyoruz. Bunu Suudi Arabistan\'a da verdik. Onlar da bu belgeleri gördükleri zaman hepsi şaşırıyorlar. BU 15 ARTI 3 TÜRKİYE\'YE GELMESİ TALİMATINI VEREN KİM? Bu talimatı veren kim? Bu 15 artı 3 Türkiye\'ye gelmesi talimatını veren kim? Cuma günü gelip buraya yerleşenler bu gelenler kimlerin talimatı ile geldi? Bunu da yetkililerin açıklaması lazım. ELİMİZDE BAŞKA BİLGİ BELGE YOK DEĞİL VAR Elimizde başka bilgi belge yok değil var. Gün ola harman ola. Çok aceleci olmanın da anlamı yok. İlk etapta, Kaşıkçı\'yı öldürenleri Suudi yetkililer açıklayacak. SUUDİ BAŞSAVCI PAZAR GÜNÜ İSTANBUL\'DA BAŞSAVCIMIZLA BİR ARAYA GELECEK Pazar günü (Suudi Arabistan) Başsavcıyı Türkiye\'ye gönderiyorlar. İstanbul\'da başsavcımızla bir araya gelecekler, görüşmeler yapacaklar. Nasıl bir kanaat oluşacak göreceğiz. Bütün mesele o son açıklanan yerli işbirlikçi kim? Bunu Dışişleri Bakanı açıklıyor; \'yerli işbirlikçiye verildi\' deniyor. Kim o? Sonra \'böyle bir açıklama yapmadım\' diyor. Yapan bunu bir yerde, bir noktada öyle ya da böyle ağzından kaçırır. Söylediniz. Bu 15 kişiyi Türkiye\'ye gönderen kim artı 3. 18. Bunlar tutuklandı. KONUŞTURAMIYORSANIZ OLAY İSTANBUL\'DA VUKU BULMUŞTUR O ZAMAN BUNLARI BİZE TESLİM EDİN BİZ YARGILAYALIM Ama ben kendilerine söyledim dedim ki siz konuşturmasını bilirsiniz bu 18\'in içinde ne dönmüşse bu dolapların bunların içinde. İşbirliğimizin kilit noktası bu 18 kişi. Konuşturamıyorsanız olay İstanbul\'da vuku bulmuştur o zaman bunları bize teslim edin biz yargılayalım. Bunu yetkililerine de aynı şekilde ilettik. Konunun araştırılması noktasında Türkiye\'nin insani ve ahlaki duruşu tüm dünya tarafından takdirle karşılanmıştır. Hadise ilk duyulduğunda suçu ülkemizin üzerine yıkmak üzere harekete geçen bir takım mahfillerin aslında cinayetin faallerinin yönlendirmesi ile hareket ettikleri anlaşıldı. (KILIÇDAROĞLU) PROPAGANDALARA BORAZANLIK YAPIYOR Böyle bir manzara karşısında bu ülkenin ana muhalefet partisinin başındaki zatın takındığı tavır içler acısı. Kendisi Türkiye\'nin resmi bilgilerine itibar etmiyor olayın bir kısmı da olayın zanlısı olan çevrelerin manipülasyonları üzerinden değerlendiriyor. Propagandalara borazanlık yapıyor. Bu ülke ve bu milletle irtibatı olmadığını zaten bildiğimiz CHP Genel Başkanı\'nın vahşi bir cinayet meselesine dahi böylesine çarpık şekilde yaklaşmasını da beklemiyordum. Ama bu da oldu. BAY KEMAL, BÜTÜN ÇIPLAKLIĞI İLE ÇIRILÇIPLAK BU SİYASETTE MİLLETİN ÖNÜNE ÇIKACAKTIR Günler, haftalar, aylar geçtikçe bay Kemal, bütün çıplaklığı ile çırılçıplak bu siyasette milletin önüne çıkacaktır. Lafı para meselesine getiriyor. Bu kişinin banka sahibi bir partinin başında olduğu için olsa gerek her şeye rant penceresinden para gözü ile baktığı anlaşılıyor. Biz meseleye insan onuru diye bakıyoruz bu kişinin aklı fikri parada. Allah ıslah etsin. ANA MUHALEFETİN BAŞINDAKİ ZATIN YAPTIĞI İŞ TROLLÜKTEN BAŞKA BİR ŞEY DEĞİLDİR Ana muhalefetin başındaki zatın yaptığı iş trollükten başka bir şey değildir. Bu zırvalara cevap vermek bile bizim için züldür. Milletimize karşı olan sorumluluklarımız, bizi bu cevapları vermeye mecbur bırakıyor. Tükettiğimiz nefese, harcadığımız zamana acımıyor değiliz.\" \"YSK\'NIN TAKVİMİNİ BEKLEMEDEN BİRTAKIM SÜREÇLERİ TAMAMLAMAK İSTİYORUZ\" Mart 2019 yerel seçimlerine ilişkin Erdoğan, \"YSK\'nın takvimini beklemeden birtakım süreçleri tamamlamak istiyoruz. Mevcut belediye başkanlarımızla ilgili değerlendirmelerimiz belirli bir safhaya geldi. Mahalli seçimlerin kendine göre dinamikleri vardır. Mahalli seçimlerde aday tespitleri çok önemli bunun yanında belediye meclis üyeleri isim isim çok önemli il genel meclis üyeleri isim isim çok önemli. Aday belirlemeden seçim kampanyasına kadar her aşamada bu dinamikleri göz önünde tutmak gerekiyor\" ifadelerini kullandı. \"2019 MART\'IYLA İLGİLİ SEÇİM İTTİFAKI İŞİNİ KARŞILIKLI OLARAK BİR KENARA BIRAKTIK\" Cumhur İttifakı\'na değinen Erdoğan, \"Cumhur İttifakı\'na olan bağlılığımızı sürdürmekle birlikte 2019 Mart\'ıyla ilgili seçim ittifakı işini karşılıklı olarak bir kenara bıraktık. MHP ile ülke ve millet meseleleri konusunda birlikte çalışmaya devam edeceğiz. Ama mahalli seçimlerde herkes kendi yolunu takip edecek. Kendi adaylarımız, programımız ile milletimizin karşısına çıkacağız\" dedi. \"3. HAVALİMANININ AÇILIŞI 29 EKİM\'DE\" 3. Havalimanının açılışının 29 Ekim\'de yapılacağını yenileyen Erdoğan, \"Pazartesi günü İstanbul\'da dünyanın en büyüklerinden biri olan İstanbul Havalimanımızın resmi açılışını gerçekleştiriyoruz. 2023 itibariyle 150-200 milyon yolcu kapasitesine ulaşacak olan havalimanına kavuşuyoruz. Gelecek birçok liderlerle birlikte orada bu açılışı gerçekleştireceğiz. Çanakkale 1915 Köprüsü, barajlar, Akkuyu Nükleer Santrali devam ediyor. Şehir hastanelerimiz devam ediyor\" dedi. \"YENİ İSİMLERLE YOLUMUZA DEVAM EDELİM\" Erdoğan, \"Kim ki partimizi kendi heveslerinin aracı haline dönüştürmeye çalışırsa onunla külahları değişiriz. Böyle arkadaşlarımız varsa aday adayı olarak bile karşımıza çıkmasın kenara çekilsin. Yeni isimlerle yolumuza devam edelim. Herhalde ne demek istediğimi anlıyorsunuz. Partimizin AK olan güzelliğini kimsenin lekelemeye hakkı yok\" dedi. \"LEVANT KALİTE FINDIĞIN KİLOSUNU 14 LİRADAN, GİRESUN KALİTE FINDIĞIN KİLOSUNU DA 14 BUÇUK LİRA\" Fındık alım fiyatlarına ilişkin de konuşan Erdoğan, \"Değişik bölgelerimizde bu ara Karadeniz\'de bir şey vurgulamak istiyorum. 2012\'de yola çıkarken bir açıklamam vardı; \'hiç bir zaman halkımızı enflasyona ezdirmeyeceğiz.\' demiştik. Bütün zamlar şunlar bunlar devletin yapacağı enflasyonun üzerinde zam yapmışızdır ürünlere aynı şekilde o günden bugünlere bu şekilde geldik. Zaman zaman kusura bakmasınlar. Gerek teşkilatımız, gerek milletvekili arkadaşlarımız bakanlarımıza baskı oluşturma yoluna gidiyorlar. Olması gerekenin üstünde bazı taleplerle geliyorlar. Biz devlet yönetiyoruz. bazı hassasiyetlere dikkat etmemiz lazım. Şimdi gündemimizde fındık var. Önem arz ediyor. Fındık üreticilerimizi destekledik, desteklemeye de devam ediyoruz. Bugüne kadar fındık üreticilerimize 7 buçuk milyar lira destekleme ödemesi yaptık. Kimse bunun farkında değil. Toprak Mahsulleri Ofisimiz ile 1 Kasım 2018 tarihinden itibaren levant kalite fındığın kilosunu 14 liradan, Giresun kalite fındığın kilosunu da 14 buçuk liradan almaya başlayacağız. Kayıtlı fındık alımlarında kilo başına 2 lira da destekleme ödemesi yapıyoruz\" açıklamasında bulundu.