(Görüntülü) Erdoğan: Bunların kimlerle oturup, kalktıkları ortada (2) (Aktüel)

Eyüp KELEBEK- Kemal ATLAN- Hakan TÜRKTAN/ESKİŞEHİR, (DHA) - CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, CHP\'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce\'yi eleştirerek, \"Diyarbakır\'da dün miting yaptı. İstihbarattan aldığım bilgi; bu mitinge katılanların neredeyse tamamına yakını HDP\'li. Bay Kemal de Hakkari\'ye gitmişti. Bir tane Türk bayrağı yoktu. Şimdi ders almışlar. Arada ön taraflarda yine yabancı bayraklar var. Bunlar böyle. Kimlerle oturup, kalktıkları ortada\" dedi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Eskişehir\'deki Vilayet Meydanı\'nda düzenlenen mitingde halka hitap etti. AK Parti\'nin, 16 yıldır ülkeye sadece eserler kazandırdığını vurgulayan Erdoğan, \"Bu ülkede herkesin hak ve özgürlüklerinin de refahının da teminatı AK Parti\'dir. Bu ülkede 16 yıldır terör örgütleri ve onları destekleyenler, dışında hiç kimse incitilmemiştir. Milletimize karşı ne kadar hizmet aşkıyla doluysak teröristlere karşı da o derece tavizsiz bir mücadele yürütüyoruz. İstiklal Harbimizin 5 büyük savaşından 3\'ünün geçtiği Eskişehir, bu konuda bizi en iyi anlayacak yerdir. Bu şehrin demokrasiden de kalkınmadan da geri adım atılmasına izin vermeyeceğine inanıyorum\" diye konuştu. \'GEYİK MUHABBETİ YAPIYORLAR\' Diğer cumhurbaşkanı adaylarından farklı olarak meydanlarda yaptıklarını, şehirlere kazandırdıklarını anlattıklarını kaydeden Erdoğan, \"Milletimize ve şehirlerimize kazandırdıklarımız, en büyük referansımızdır. Halen yapmakta olduklarımızı, devam eden projelerimizi ifade ediyoruz. Böylece hizmette sürekliliği ortaya koymuş oluyoruz. Bir de yeni projelerimizi sizlerin takdirine sunuyoruz. Türkiye’yi nasıl daha fazla büyüteceğimizi, geliştireceğimizi hedeflerine ulaştıracağımızı anlatıyoruz. Peki ötekiler ne anlatıyor? Gençlerimizin deyimiyle ifade edeyim; ötekiler, bol bol geyik muhabbeti yapıyor. Emin olun, biz olmasak kürsüde söyleyecek söz bulamayacaklar. Biz de arada latife olsun, diye onlara takılmıyor değiliz; ama bizim gündemimiz, yaptığımız ve yapacağımız hizmetlerdir\" dedi. \'MARTTA BÜYÜKŞEHİR\'İ DE ALACAĞIZ\' Son 16 yılda Eskişehir\'e 21 katrilyon liralık yatırım yaptıklarını belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, kente 3’üncü devlet üniversitesini kazandırdıklarını, Eskişehir Teknik Üniversitesi’ni kurup, faaliyete geçirdiklerini söyledi. 33 bin seyirci kapasiteli stadyumu da yaptıklarını dile getiren Erdoğan, şunları söyledi: \"Yaparsa AK Parti yapar. Eski stadın yerini ne yapıyoruz? Millet Bahçesi. Biz buyuz. Biz aldatan olmadık. Biz icraatçıyız; ama sizden bir isteğim var. Belediyelerde hepsini topladınız, Büyükşehir\'i alamadık. İnanıyorum, Mart’ta inşallah Büyükşehir’i de alacağız. Çünkü bunlardan bir şey olmaz. Bunların ne yaptığı Eskişehir’de belli; ama bizim ne yaptığımız da belli. Eskişehir’e hızlı treni getirdik mi? Tüm bölünmüş yoları yaptık mı, derslikleri yaptık mı? Sağlıkta 21 adet tesis inşa ettik. Eskişehir Şehir Hastanesi, bin 81 yatak kapasiteli dev bir eser. Şehir hastanemizi inşallah, bu yıl sonuna kadar hizmete alıyoruz.\" Eskişehir\'i \'2019 Türk Dünyası Eğitim Başkenti\' ilan edeceklerini duyuran Erdoğan, \"Üniversiteleriyle ilköğretimden liseye kadar her kademedeki kurumlarıyla ülkemizin en iyi eğitim öğretim altyapılarından birisine sahip Eskişehir’e böyle bir unvan yakışır\" dedi. \'ADAM BÜYÜME TANIMINI ANLAMAMIŞ\' Siyasetin, iddia ve icraat işi olduğunu dile getiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, şöyle konuştu: \"Bizde her ikisi de var. İddiamız, Türkiye\'yi dünyanın en büyük 10 ekonomisinden biri haline getirmek. İcraatımız geçtiğimiz 16 yılda ülkemizi 2,5 kat büyütmüş olmamızdır. Önümüzdeki dönemde Türkiye’yi 2 kat daha büyüttüğümüzde ülkemizi ilk dünyadaki 10 ülke arasına sokma hedefine ulaşıyoruz. İlk çeyrekte büyüme açıklandı. Türkiye; Hindistan\'dan sonra dünyada ikinci. 7,4. Bay Kemal anlamaz, Bay Muharrem anlamaz. Ne diyor esnaf sanatkara? \'Bu 7,4’ten sizin cebinize bir şey girdi mi?’ Adam büyüme tanımını anlamamış. Bu kadar burslar veriyoruz, bu kadar yatırımlar yapıyoruz; bunları neyle yapıyoruz? Yüksek hızlı tren hatları neyle yapılıyor? Bay Kemal, büyümeden bir ülke bunları yapabilir mi, bu sağlık yatırımlarını yapabilir mi? Bu eğitim, derslikler yapılabilir mi Bay Kemal? Çiftçilere yüzde 50 destek veriyoruz Bay Kemal. Tarımda verdiğimiz destekler verilebilir mi Bay Kemal, Bay Muharrem? Anlamazsınız, siz bu ülkede çırak bile olmadınız. Kardeşlerim; bakkal dükkanını çırağa teslim eder misin? Şimdi bunlar ortada.\" \'2020, 2021 YERLİ OTOMOBİLİ ÜRETECEĞİZ\' Yerli otomobil ile ilgili de açıklamalarda bulunan Erdoğan, \"Ben \'yerli marka otomobil\' diyorum. Ne diyor? \'Erdoğan 20 yıl geriden geliyor\'. Bay Muharrem; dünyada şu anda bir numara Tesla. Elon, beni gelip, ziyaret ediyor. Ne diye ziyaret ediyor? Gerekirse ortaklaşa da böyle bir yatırıma girebiliriz. Adam işini biliyor ve bu işlerin kiminle yapılacağını da biliyor. Bay Muharrem gelip, seni ziyaret edecek hali yok. Biz 5 tane babayiğidi bulduk. Bunlar bu sektörde ülkenin ileri gelenleri. İnşallah en kısa zamanda biz; 2020, 2021 otomobilimizi yerli milli üreteceğiz. Bu dizel veya benzinli olmayacak Bay Kemal, Bay Muharrem. Bunlar elektrikle çalışacak. Şarj edilen aküler var. Eski akü sistemi değil; bu akü sistemiyle de çalışacaklar. Bilmez, anlamazlar\" dedi. \'HAVALİMANI 29 EKİM\'DE AÇILACAK\' Dünyanın en büyük havalimanlarından birini İstanbul’da inşa ettiklerini ve 29 Ekim\'de açılışını yapacaklarını söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, şöyle devam etti: \"İlk açılışta yılda 90 milyon yolcu kapasitesi olacak. Dünyanın sayılı havalimanlarından birisi. Sizin havsalanız bunu alır mı Bay Muharrem, Bay Kemal? Sizin geçmişinizde bunlar yok. Merhum Sivaslı Nuri Demirağ, ilk yerli uçağı yapan insandır. Onun yaptığı bu uçak fabrikasını kapatıp, gaz ocağı fabrikasına çevirdiler. CHP budur. Onun için bunlara 24 Haziran’da şöyle bir Osmanlı tokadı atmaya hazır mıyız? Onun için de çok çalışacağız. Yan gelip, yatmak yok. Durmak yok. Yeni havalimanımız daha açılmadan bereketinin haberleri gelmeye başladı. Türk Hava Yolları\'mız, Çin ve Hong Kong\'daki dünyanın en büyük kargo devleriyle milyar dolarlık anlaşmalar imzaladı. Pek çok uluslararası şirket, yeni havalimanımızla birlikte İstanbul’u küresel operasyon merkezleri arasına almaya hazırlanıyor. Sağlıkta zaten bölgesel bir marka haline gelmiştik. Şimdi küresel bir marka olma yolunda ilerliyoruz. Şimdi aşıdan tıbbi cihazlara kadar sağlığın her alanında ülkemizi küresel merkez haline getiriyoruz. Otoyollar, hızlı tren hatlarıyla kaliteyi yükseltiyoruz. Dev liman projeleriyle ülkemizi uluslararası ticaretin en önemli uğrak noktası haline getiriyoruz. \'Millet Bahçeleri\' ile şehirlerimizdeki kardeşlerimize aileleriyle birlikte kaliteli zaman geçirebilecekleri huzurlu alanlar oluşturuyoruz.\" \'TERÖRİSTBAŞINI EDİRNE CEZAEVİNDE ZİYARET EDİYOR\' Seçim beyannamelerinde 146 proje olduğuna dikkat çeken Erdoğan, \"Ana muhalefetin adayı ne yapıyor? Bizim bu 146 projemizden sadece birisi olan \'Millet Kıraathaneleri\'nin içindeki keklere takılmışlar. Onun peşinde gidiyor. Asıl kek, işte bunlara denir. Onun için ben diyorum ki artık bu kadar geyik yeter. Bu zat, Türkiye\'nin terörle mücadelesi konusunda ne düşünüyor? Düşünün teröristbaşını Edirne Cezaevi’nde ziyaret eden bir kişiden ne bekleyebilirsiniz? Düşünün 7 Haziran seçimlerinden hemen sonra \'Dökülün sokaklara\' diyerek 53 Kürt kardeşimizi Diyarbakır’da ölümüne neden olan bu değil mi? Bu kişi, düşünün, cumhurbaşkanı adayı olarak bu milletin karşısına çıkıyor. Bay Muharrem de onu ziyaret ediyor. Askerlerimize, komutanlarımıza olan hakaretlerinden herhalde ne düşündüğünü anladık\" dedi. \'SANA O APOLET SÖKME YETKİSİNİ VERMEYECEKLER\' CHP\'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce\'nin, 2\'nci Ordu Komutanı Korgeneral İsmail Metin Temel\'e yönelik sözlerini eleştiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları söyledi: \"Afrin operasyonunu yapan komutan için ne diyor? \'Geldiğim günün ertesinde apoletlerini sökeceğim\' diyor. Sana benim milletim zaten icazet vermeyecek. Neyi söküyorsun? Bu ülke bir hukuk devleti. Bu hukuk devletinin içinde böyle bir yetkin, hakkın var mı? Alkıştan dolayı beyefendi rahatsız olmuş. \'Bu beni zayıf düşürüyor\' diyor. Sen zaten güçlü değilsin ki ve sana o apolet sökme yetkisini vermeyecekleri gibi bu millet, o apoleti Metin Temel Paşa\'ya takmıştır. Milletin taktığı apoleti sen sökemezsin. \'Erdoğan söktü\' diyor. Erdoğan teröristlerden söktü, FETÖ terör örgütünden söktü. Siz zaten onlarla da berabersiniz. Onlarla beraber hareket ediyorsunuz. Bay Kemal, \'Ben oraya gitmedim\' diyor. Pensilvanya’ya gitmemiş, ben gitmişim. Ben ne dedim? \'Bu iddianı ispat et, iddianı ispat etmezsin namertsin\' dedim. Edebildi mi? Ona da dava açtım. Açtığım davaları da kazanıyorum zaten. \'Man Adası\' dedi. Davayı açtım, kazandım. 197 bin lira mahkum oldu. Nihayetlendikten sonra fakir fukaraya onları dağıtırız. Bu zat demokrasimize, özgürlüğümüze kast eden darbeciler, cuntacılar, vesayetçiler hakkında de düşünüyor? Bay Kemal’in teröristlerle ilgili bir açıklamasını duydunuz mu? Bay Muharrem’in teröristlerle ilgili bir açıklamasını duydunuz mu? İşte Diyarbakır’da dün miting yaptı. İstihbarattan aldığım bilgi; bu mitinge katılanların neredeyse tamamına yakını HDP’li. Bay Kemal de Hakkari’ye gitmişti. Bir tane Türk bayrağı yoktu. Şimdi ders almışlar. Arada ön taraflarda yine yabancı bayraklar var. Bunlar böyle. Kimlerle oturup, kalktıkları ortada. Söyle bana arkadaşını, söyleyeyim sana kim olduğunu.\" \'BUNLAR KAYIŞ ATTILAR\' CHP heyetinin, FETÖ elebaşı Fetullah Gülen\'in iadesine ilişkin belgeleri incelediğini anlatan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kılıçdaroğlu ve İnce\'nin bu konuyla ilgili açıklamalarının olduğu videoyu izleterek, şöyle konuştu: \"\'FETÖ’nün Amerika tarafından Türkiye’ye iade edilmesi gerekir\' diyor. Genel başkanı böyle derken, Bay Muharrem, \'Bunlar gazete kupürü\' diyor. Bunlar kimden yana olduklarının farkında değil. Bunlar kayış attılar. Buna da cevap ver Bay Muharrem. Veremez; çünkü bunlar yalanı söyler, iftirayı atar, ondan sonra hiçbir şey olmamış gibi döner giderler. Bizim vesayetçilerle darbecilerle olan mücadelemizi anlatmaya gerek duymuyorum. Bu zat, ülkemizin güney sınırları boyunca oluşturulmaya çalışılan terör koridoru hakkında ne düşünüyor? Gerçi biz bu koridor teşebbüsünü her yerinden delik deşik ettik. Biz yine de Muharrem İnce\'nin ne düşündüğünü öğrenmek isteriz. Belki bu arada Selahattin Demirtaş ile Edirne\'de neler konuştuğunu da anlatır, onları da öğreniriz. Mesela bu zat, Çin\'in ekonomideki küresel yükselişi, Rusya\'nın bölgesel politikaları, Avrupa Birliği\'nin giderek daha da derinleşen yönetim ve değerler krizi hakkında ne düşünüyor? Biz bunların hepsinin tam içindeyiz. Ülkemizin ve milletimizi menfaatlerini korumak için çatır çatır mücadele veriyoruz. Bu zat, Kudüs hakkında, İsrail’in bölgeyi kana bulayan politikaları, mazlum ve mağdurlar hakkında ne düşünüyor? Dünya Erdoğan’ın ne düşündüğünü çok iyi biliyor. Mesela savunma sanayi projelerimizin engellenmeye çalışılması hususunda ne düşünüyor? Biz adeta bir kuyumcu titizliğiyle bu işleri çalışıyor, adım adım hedeflerimize yürüyoruz.\" \'KIRAATHANE, OKUMA YERİDİR\' Muharrem İnce\'nin \'Millet Kıraathaneleri\' projesinden rahatsız olduğunu dile getiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları söyledi: \"Kıraathane için ‘kumarhane’ dedi. Kıraathaneden bahsediyorum. Kıraathane, okuma yeridir. Gençlerimizi o malum yanlışlıkların olduğu internet kafelerden kurtaralım istiyoruz. Şu kıraathanede 17 bin cilt kitap var. Derslerine çalışıyorlar; çay, kahve, kek bunları da alıyorlar. Hatta çorba da alıyorlar. Bunu beğenmemiş Bay Kemal, Bay Muharrem. Bunların bir dikili ağacı var mı? İşte eser. Eşek ölür kalır semeri, insan ölür kalır eseri. Fakat Bay Muharrem\'e de fazla yüklenmeyelim. Zaten partisinde girdiği bütün yarışları kaybetmiş. Genel başkanı Türkiye genelinde bütün seçimleri kaybetmiş, bu da CHP içindeki seçimlerde kaybetmiş. \'Seçimlerden birinci çıkamazsak siyaseti bırakacağım\' diyebiliyor musun? Madem iddialısın sen de aynı sözü ver, ver de Bay Kemal rahatlasın. Yapamazlar; çünkü bunlar iftiradan, yalancılıktan, çarpıtmadan başka bir şey bilmez. Televizyonda bir rektörümüze iftira atıyor. Bunların hayatı yalan. Bilmediğin bir konuda insanları niye töhmet altında bırakıyorsun? Geçen gün de tüm milletvekillerine \'hırsız\' dedi. Demek ki bütün milletvekilleri hırsız olduğuna göre sen de hırsız, genel başkanın da hırsız. AK Parti milletvekilleri dava açtılar. Bunlar haysiyet cellatlığından başka bir şey bilmez. Genel başkanını yalanlarından kaç defa mahkum ettirdiğimi ben unuttum. Şimdi tüm milletvekilleri İnce’ye dava açıyor. Yalancıdan, iftiracıdan bu ülkeye cumhurbaşkanı olabilir mi? Seçimlerden sonra İnce’nin de yeri, genel başkanı gibi tarihin tozlu rafları olacaktır.\"