(Görüntülü) Erdoğan: Bunlar, Pensilvanya'daki şarlatana Türkiye'yi sunma derdinde (2)

Zafer BARIŞ/NEVŞEHİR, (DHA)- CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, \"Afrin\'i teröristlere dar eden komutanlarımızın apoletlerini sökme dertleri var bunların. Apoletleri sökemezsin. Bunlar, Pensilvanya\'daki şarlatana Türkiye\'yi altın tepsi içinde sunma derdindeler\" dedi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 24 Haziran seçimleri için geldiği Nevşehir\'de cuma namazını, Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki ve AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş ile birlikte tarihi Kurşunlu Camisi\'nde kıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan ardından miting için Nevşehir Valiliği önündeki alana geçti. Erdoğan, miting alanında kurulan kürsüye çıktığında, \"Bugün Nevşehir bir başka, demek ki özlemişiz birbirimizi. Özlem gideriyoruz. Osmanlı\'ya yöneticiler yetiştirmiş Nevşehir, selam olsun. Avrupa\'da kardeşlerimiz her türlü baskıya rağmen, oylarını kullanmaya başladılar. Selam olsun onlara\" diye seslendi. Erdoğan, \"Bugün Nevşehir destan yazıyor. Bugün Nevşehir devletinin başına sahip çıkıyor. Nevşehirli kardeşlerimiz bizlerle beraber olduktan sonra daha ne vuslat isteyelim? Nevşehir\'in şu coşkusundan aldığımız ilhamla, 2023\'ün, 2053\'ün ve 2071\'in hedeflerine daha emin adımlarla ilerliyoruz. Bununla birlikte 24 Haziran\'da güçlü Türkiye için Cumhurbaşkanlığı için şahsıma destek vermeye hazır mıyız?\" dedi. Meydandan \'Evet\' karşılığını alan Erdoğan, \"Son 6 gününü geçirdiğimiz Ramazan ayının bereketli ve rahmetli geçmesini diliyorum. Kadir Geceniz ve bayramınızı da şimdiden tebrik ediyorum\" diye konuştu. Erdoğan, Kuran-ı Kerim\'den, \'Ancak müminler kardeştir\' ayetini okuyarak, İsrail zulmü altındaki Filistinlilerin yanında olduklarını belirtti. 16 yıldır \'İnsanı yaşat ki devlet yaşasın\' anlayışıyla Türkiye\'yi yönetmeye çalıştıklarını vurgulayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, şunları kaydetti: \"Biz hiçbir ayrımcılık yapmadan her bir vatandaşımızın yanındayız. Bölgemizde fitneyi değil, kardeşliği büyüteceğiz. Ülkemizde husumeti değil, muhabbeti güçlendireceğiz. Kavgayı değil, barışı savunacağız. 81 milyona gönül diliyle konuşacağız ve gelin \'helalleşelim\' diyeceğiz. Hacı Bektaş\'ın, Yunus\'un, Hacı Bayram-ı Veli\'nin diliyle konuşacağız. Diyarbakır\'dan İzmir\'e, Edirne\'den Kars\'a \'vakit Türkiye vakti\' diyoruz. Bu kardeşlik, birlik, beraberlik, bunun için 24 Haziran\'da mührü Cumhur İttifakı\'na basmanızı istiyorum. Kimse Türkiye\'yi o eski, kaoslu, istikrarsız günlerine geri döndüremez. Bu ülkenin bu gibi olumsuzluklara geri dönmesini bekleyemez.\" \'BUNLARIN DERDİ BİR ŞEYLER YAPMAK DEĞİL\' Cumhurbaşkanı Erdoğan, muhalefetin Türkiye\'yi yine o eski günlerine götürmek istediğini söyleyerek, şöyle dedi: \"Milletin Cumhurbaşkanını seçmesini elinden almaya çalışıyorlar. Biz bunlara boşuna \'yıkım ekibi\' demiyoruz. Türkiye\'nin önünü açacak hiçbir projeleri yok. İstanbul\'da 1\'inci köprüyü Demirel yaptı, 2\'nci köprüyü Turgut Özal yaptı, 3\'üncü köprüyü de bu kardeşiniz yaptı. Sayın İnce 4\'üncü köprüyü de kendisinin yapacağını söylüyor. Geç bunları. Sen o köprüyü yapamazsın. Bunların derdi bir şeyler yapmak değil. Dün akşam Kanal D, CNN Türk ortak yayınını izlediniz değil mi? Beğendiniz mi? Nevşehir\'in güzel bir sözü var, \'Komşu bağından sepet doldurma\' diye. Bunlar, komşu bağından sepet doldurmaya çalışıyorlar. Bunların meydanlarda vadettiklerini biz zaten yaptık. Diyorlar ki, 18 yaş altına ücretsiz sağlık hizmeti vereceklerini söylüyorlar. Biz bunu zaten yaptık. Mekatronik mühendislik bölümü açacaklarını söylüyorlar. Biz bu bölümü açtık ve bu bölüm mezunu mühendislerimiz çalışıyorlar. Bunlar derslerine de iyi çalışmamışlar. Bunların terörle ilgili bir projeleri yok. Sayın İnce, Edirne\'deki o kişiyi ziyaret ederek, sözde özgürlük adına bir şeyler yapmak istiyor. Ama o Edirne\'de yatan şahıs, 6-8 Ekim Kobani olaylarının baş sorumlusudur. Bütün bunlara rağmen biz \'yapacağız\', bunlar da \'yıkacağız\' diyorlar. Yıkamazsın, neyi yıkıyorsun? İstanbul’a yaptığımız 3\'üncü havalimanını 29 Ekim\'de açıyoruz. Buraya yılda 190 milyon yolcu gelecek. Ey İnce, bunu siz anlayamazsınız.\" \'PENSİLVANYA\'DAKİ ŞARLATANA TÜRKİYE\'Yİ SUNMA DERDİNDELER\' Kendisini alkışlayan 2\'nci Ordu Komutan Korgeneral İsmail Metin Temel\'i eleştiren CHP\'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce\'ye tepki gösteren Erdoğan, \"Afrin\'i teröristlere dar eden komutanlarımızın apoletlerini sökme dertleri var bunların. Apoletleri sökemezsin. Benim katıldığım toplantı, TOBB\'un düzenlediği bir iftar programıdır ve o komutan, Malatya\'da yaşayan bir kişi olarak katılmıştır. Ben kimim? Başkomutanım ve o komutan da orada. Bay İnce, sen bunu hâlâ anlamadın. Bunlar, Pensilvanya\'daki şarlatana Türkiye\'yi altın tepsi içinde sunma derdindeler. \'Afrin\'e gireceğiz\' dedik, girdik. Türkiye\'yi kim rahatsız ederse oraya gireceğiz. 24 Haziran\'da bu kirli oyuna \'dur\' diyor muyuz? Bu yıkım ekibine \'dur\' diyor muyuz? Bari iş yapamayacaksınız, iş yapanlara da gölge etmeyin, engel olmayın\" diye konuştu. \'BİR KEZ DAHA İCAZET İSTİYORUZ\' Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, konuşmasında Nevşehir\'deki yatırımları da anlatarak, kent için yapmayı planladıkları projeleri açıkladı. Erdoğan, \"Bay Kemal, \'çiftçiler aç\' diyor. Biz çiftçilerimize 1 katrilyon destek verdik. Çiftçilerimizin ahır ve ağıllarına yüzde 50 destek veriyoruz. Bütün bunların yanında, 15 Temmuz\'da FETÖ belasını birlikte defettik, güney sınırımızda oluşturulmak istenen terör koridorunu birlikte bozduk. Daha iyi işler yapmak için sizlerden bir kez daha icazet istiyoruz. 24 Haziran\'da mührü Cumhur İttifakı\'na basacağız. İşte bunun için kapı kapı dolaşıp bütün bunları anlatacağız. Sizlerden Türkiye\'nin aydınlık geleceği için çok güçlü bir destek bekliyorum\" dedi. \'3 ARKADAŞIMIZI MECLİS\'E GÖNDERMEYE HAZIR MIYIZ?\' Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki de yaptığı konuşmada, \"Türk siyasi tarihinde çok önemli dönüm noktaları vardır. 1954 vardır, çok partili hayata geçilmiştir. 1994 vardır, CHP\'li belediyelerin çöp yığınlarının geride kaldığı dönemdir. 2002 vardır, Türkiye AK Parti iktidarı ile tanışmıştır. Bir de 15 Temmuz vardır. Bunları Türkiye yaşadı, biz yaşadık. Sandıkları patlatmaya, Nevşehir\'den 3 arkadaşımızı Meclis\'e göndermeye hazır mıyız?\" diye partililere seslendi.