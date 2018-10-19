(Görüntülü) Engin Özkoç: Danıştay'ı töhmet altında bırakmak doğru değil (2)

Nursima ÖZONUR/ANKARA, (DHA)- CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, Danıştay\'ın \'Öğrenci Andı\' kararına ilişkin hükümetin eleştirilerine, \"AKP istediği zaman ‘yasalar var’ diyor. Brunson\'da öyle demediler mi? ‘Yargı karar verdi, saygılıyız’ diyorlar. İşlerine geldiğinde ‘tamamdır’ diyorlar. Ama işlerine gelmeyen karar çıkınca hemen feveran ediyorlar. ‘Tanımıyoruz’ diyorlar. Bu ne perhiz bu ne lahana turşusu? Danıştay\'ı töhmet altında bırakmak doğru değil\" diye konuştu. \'BU METİNDE SİZİ RAHATSIZ EDEN NEDİR?\' CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, TBMM\'de düzenlediği basın toplantısında gündeme yönelik değerlendirmelerde bulundu. Engin Koç Danıştay\'ın \'Andımız\' kararıyla ilgili olarak hükümet ve AK Parti çevrelerinden gelen tepkilere ilişkin \"Bu metinde sizi rahatsız eden nedir?\"diye sordu ve şöyle dedi: \"AKP istediği zaman ‘yasalar var’ diyor. Brunson\'da öyle demediler mi? ‘Yargı karar verdi saygılıyız’ diyorlar. İşlerine geldiğinde ‘tamamdır’ diyorlar. Ama işlerine gelmeyen karar çıkınca hemen feveran ediyorlar. Tanımıyoruz diyorlar. Bu ne perhiz bu ne lahana turşusu. Yargıya ya güveniyorsunuz ya da güvenmiyorsunuzdur. Danıştay\'ı töhmet altında bırakmak doğru değil. Neden bu kadar rahatsızsınız bu anttan? Türkiye\'nin iradesini küçük düşüren ne sizi rahatsız eden ne var? Türklüğün adının geçmesi mi, Atatürk\'ün adı geçmesi mi? Bu metinde sizi rahatsız eden nedir? Böyle antlar ABD dahil olmak üzere bir çok ülkede vardır. Bu andı çocukların okumasında neye takıldınız? Söyleyin biz de sizinle birlikte olacağız. Samimi olun, dürüst konuşun.\" \'CEMAL KAŞIKÇI OLAYIYLA İLGİLİ ARAŞTIRMA ÖNERGESİ VERDİK\' Engin Özkoç, gazeteci Cemal Kaşıkçı olayının araştırılması için de Meclise araştırma önergesi verdiklerini belirtti. Engin Özkoç, Cemal Kaşıkçı olayına ilişkin Meclisi kapalı oturuma çağıracaklarını duyurarak, \"Çarşamba günü de güvenlik ve istihbarat komisyonuna hazırladığımız raporu sunacağız. CHP olarak soruyorum; bu olayı deşmemek ne demek? Bu diğer ülkelere şu mesajı vermek değil mi; Diğer ülkelere ‘hesabınızı bizde kapatabilirsin yeter ki bizimle görüşün.’ Bu deşilecek bir konudur ve CHP üzerine gidecektir\" diye konuştu. \'TARİHE DAMGA VURAN BİR MÜCADELEYİ MECLİSTE GÖSTERECEĞİZ\' Engin Özkoç, 2019 bütçe sunumunu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan\'ın yapması gerektiğini de savundu ve şöyle konuştu: \"Meclisin en önemli konularından biri bütçedir. Bunu savunması gereken de Erdoğan\'dır. Bunu savunacak kadar samimiyse, yüzü varsa gelir kendisi savunur. Eğer o gelmezse başka birini görevlendirirse anlayın ki Erdoğan\'ın bu bütçeyi savunacak yüzü kalmamıştır. Tarihe damga vuran bir mücadeleyi Mecliste göstereceğiz.\"