(Görüntülü) Emekli öğretmen, üniversite kütüphanesine 1000 kitap hediye etti

Ramazan SARICI/ÇANKIRI, (DHA)- EMEKLİ coğrafya öğretmeni Aysel İğde (72), kendi kütüphanesinde bulunan 1000 kitabı Çankırı Karatekin Üniversitesi Kütüphanesi\'ne hediye etti. Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Coğrafya Bölümü\'nden mezun olan Aysel İğde, mesleğe başladığı 1968 yılından sonra Türkiye’nin çeşitli şehirlerinde öğrenciler yetiştirdi ve 1994 yılında emekli oldu. Aysel İğde, son görev yeri Çankırı’ya ve üniversite öğrencilerine bir katkı yapmak için 30 yılı aşkın süredir gözü gibi koruduğu kitaplarını üniversite kütüphanesine bağışlamaktan dolayı mutlu olduğunu söyledi. Öğretmenlik mesleğinin özel bir meslek olduğunu belirten İğde, “Herkes birçok mesleği yapabilir ama öğretmen olamaz. Kitaplar, yayınlar şimdi daha da zenginleşiyor. Kitaplara sahip olmak insanın bir çocuğuna sahip olması gibi. Ben bu eserleri uzun yıllar sakladım, taşıdım, korumaya çalıştım. Benden sonra ne olacak diye düşündüm ve kitapların değerlenmesini istedim. Kısmet burayaymış. Üniversitemizin kütüphanesinde değerlendirilmesi de çok hoşuma gitti” dedi. İğde, “Üniversitemizde kitaplarımızı göreceğiz. Dini yönden de bir ilim bırakabilmişsek çok mutlu olurum. Burada kitapları tekrar incelerken eski günlere döndüm. Okumak için tekrar buraya gelmek istiyorum. Değerlendirildiği için de çok mutluyum” diye konuştu. Hediye edilen kitapları tek tek inceleyen Çankırı Karatekin Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hasan Ayrancı da bin kitabı üniversite kütüphanesine bağışlayan emekli öğretmen Aysel İğde’ye nazik davranışından ötürü teşekkür etti. \'OLAĞANÜSTÜ SEÇİLMİŞ KİTAPLAR\' Rektör Ayrancı, “Çankırı Karatekin Üniversitesi’nin yeni, modern kütüphanesine Aysel hocamız bin kitap hediye etti. Aysel hocamız çocukluk, gençlik dönemlerinde biriktirdiği, okuduğu binin üzerinde olan kitapları bize teslim etti. Çok teşekkür ediyoruz kendisine büyük sevap işlemiştir” diye konuştu. Kitapların önemli eserler olduğunu aktaran Rektör Ayrancı, şunları söyledi: “Binlerce öğrenci buradaki kitaplara bakacak, okuyacak, değerli ve nadide kitaplardan yaralanacak, aydınlanacak. Kitapları inceledim hepsi olağanüstü seçilmiş eserler. Sadece bu kitapları okuyarak büyük bir bilgi birikimine sahip olabilirsiniz. Onun bu hayrı nesiller boyu devam edecek.”