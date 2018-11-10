(Görüntülü) El izleri ile Atatürk portresini oluşturdular

Tezcan SOLMAZ/DÜZCE, (DHA)- DÜZCE Namık Kemal İlkokulu 1\'inci sınıf öğrencileri, Ulu Önder Atatürk\'ü anmak için \'Emanetin emin ellerde\' adı altında kendi elleri ile parmak boyası kullanarak Atatürk portresini yaptı. Namık Kemal İlkokulu 1\'inci sınıf öğrencileri, öğretmenlerinin eşliğinde 10 Kasım\'ın yıl dönümünde Atatürk\'ü anmak ve Atatürk’ün gösterdiği yoldan gittiklerini göstermek için elleri ile öğretmenlerinin çizdiği 2,5 metre genişliğinde ve 3 metre uzunluğundaki Atatürk portresini boyadı. Sınıfta bulunan 36 öğrenci toplamda bin 80 el izi ile Atatürk\'ün portresini oluşturarak, okulunun girişine astı. Atatürk\'ün el izinden oluşan resmin yapılış anını anlatan 1\'inci sınıf öğrencisi Nisanur Uzun, \"Parmak boyası ile ellerimizi kullandık. Uzun sürdü. Atatürk’ü seviyorum\" dedi. Okul Müdürü Ali Kemal Ardıç ise resmi oluşturmak için öğrencilerin yaklaşık 4 saat çalışma yaptığını belirterek, \"Bu çalışmayı öğretmenimiz önce çizdi. Sonra parmak boyaları ile öğrencilerin ellerini boyayarak, toplantı salonumuzda gerçekleştirdiler. Yaklaşık 3-4 saat sürdü. Her öğrenci 30 kez ellerini basarak bu hale getirdiler. Astıktan sonra gayet güzel bir görüntü ortaya çıktı. Hem Atatürk\'e olan sevgilerini burada gösterdiler, hem de Atatürk\'ün izinde yürümeye devam edeceklerini gösteriyorlar\" diye konuştu. Öğrenciler daha sonra el izleri ile oluşturdukları Atatürk portresi önünde poz verdi.