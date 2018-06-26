(Görüntülü) Efeler'in Tralleis Antik Kenti için tanıtım klibi

Burhan CEYHAN/AYDIN, (DHA) - AYDIN\'ın Efeler ilçesindeki Tralleis Antik Kenti ile kent sakini olan, dünyanın ilk notalı müziğini yazan Seikilos konu edilip, tanıtım klibi çekilerek, yayınlandı.



Aydın\'ın önemli kültür ve turizm varlıklarından Tralleis Antik Kenti ile dünyanın ilk notalı müziğini yazan Seikilos\'un konu edildiği tanıtım klibinin çekimleri tamamlandı. Klip, Seikilos tarafından yazılan söz ve bestenin, Türkçe ve Yunanca seslendirilmesiyle son buldu. Efeler Belediyesi tarafından hazırlatılan, Aydın İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü\'nce desteklenen \'Tralleisli Seikilos\' klibi, 21 Haziran Dünya Müzik Günü\'nde yayınlandı.



Efeler Belediyesi olarak kentin tanıtımına önem verdiklerini belirten Başkan Mesut Özakcan, \"Aydın\'ın ve Efeler ilçemizin tanıtımı ve turizme kazandırılması için eski tarihi yapıları restore ederek, kültür ve sanat merkezi haline getiriyoruz. Bu yıl hizmet vermeye başlayan Efeler Kentin Belleği ve Araştırma Merkezi ile de fark yaratan bir adım attık. Aydın ilindeki tescil edilen 22 antik kentten biri olan Tralleis Antik Kent, Efeler sınırlarımız içerisinde yer almakta olup, ilçemizin en önemli tarihi yapısıdır. 1882- 1883 yıllarında Aydın- İzmir demir yolunun inşaat sırasında Tralleis\'te bulunan eski Yunanlı Seikilos\'un mezar taşı, önce İzmir\'e daha sonra da yurt dışına kaçırıldı. Bilindiği gibi bu mezar taşı halen Kopenhag Milli Müzesi\'nde sergilemeye devam etmekte\" dedi.