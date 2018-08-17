(Görüntülü) Dünyanın en büyük deprem izolatörlü hastanesi Adana'da

ADANA,(DHA)- ADANA Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi, 1512 adet sismik izolatörle, \'Dünyanın En Büyük Sismik İzolatörlü Hastanesi\' unvanını elinde bulunduruyor.



Kamu Özel İşbirliği- PPP (Public Private Partnership) modeli kapsamındaki yatırım projelerinden biri olan Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi, ana hastane binasına yerleştirilen 1512 adet sismik izolatörle dikkati çekiyor. Dünyanın en ileri teknolojisine sahip 3 yönlü sarkaç tipi deprem izolatörleri sayesinde, coğrafyasında yaşanması olası en şiddetli deprem sırasında ve sonrasında bile hastanedeki tüm operasyonel faaliyetler hiç bir aksama olmadan devam edebilecek. Ameliyatlar bile kesintiye uğramayacak ve her koşulda kesintisiz ve güvenli bir şekilde sağlık hizmeti sağlanabilecek.



DEPREM İZALATÖRLERİ NASIL ÇAŞIŞIYOR ?



Yapının taşıyıcı sistemleri arasına yerleştirilen sismik izolatörler, yapının salınım periyodunu artırarak yıkıcı özellik taşıyan kritik bölgeden uzaklaşmasını ve yatay deprem kuvvetlerinden minimum şekilde etkilenmesini temin ediyor. Uluslararası inşaat ve müteahhitlik dergisi ENR tarafından dünyanın en büyük sismik izolatörlü hastanesi ilan edilen Adana Şehir Hastanesinin inşaatı Rönesans Holding grup şirketlerinden Rönesans Sağlık Yatırım\'ın uluslararası yatırım fonu Meridiam Infrastructure ortaklığı ile gerçekleştirilmiş ve 18 Eylül 2017\'de hasta kabulüne başlamıştı. Kamu Özel İşbirliği-PPP (Public Private Partnership) modeli kapsamındaki yatırım projelerinin dev adımlarından biri olan Adana Şehir Hastanesi, 1.550 yatak kapasitesi, dünya standartlarındaki en ileri teknolojiye sahip medikal ekipmanları ile Türkiye\'nin sayılı hastaneleri arasında yer alıyor.