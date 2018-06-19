(Görüntülü) Dünya 2. olan öğrencilere başarı belgesi verildi

Gürkay GÜNDOĞAN/ZONGULDAK, (DHA) - ABD\'de düzenlenen model uydu yarışmasında, birçok üniversiteyi geride bırakıp dünya 2. olan Bülent Ecevit Üniversitesi (BEÜ) öğrencilerine, takdir belgesi verildi.



BEÜ Grizu-263 Uzay Takımı, 8-10 Haziran tarihleri arasında ABD\'nin Teksas eyaletinde gerçekleşen Amerikan Uzay Bilimledi Derneği ve Amerikan Havacılık ve Uzay Bilimleri Enstitüsü\'nün organize ettiği, model uydu yarışmasına katıldı. Uluslararası birçok üniversitenin katılmak için müracaat ettiği ancak ön elemeyi başarıyla geçen üniversitelerin davet edildiği yarışmada Türkiye\'yi temsil eden BEÜ Grizu-263 Uzay Takımı, 40 üniversite takımı arasında finale yükseldi. Tasarladıkları model uyduyu 700 metre yüksekliğe fırlatmayı başaran takım, NASA mühendislerince oluşan jürinin verdiği 100 üzerinden 98.90 puanla Manchester Üniversitesi\'nin ardından dünya ikincisi oldu.



Bülent Ecevit Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hakan Kutoğlu, öğrencileri tebrik etti ve başarı belgesi verdi. Öğrencilerin çok önemli bir yarışmada derece elde ettiklerini ifade eden Prof. Dr. Kutoğlu, \"Bizleri gururlandırdığınız için sizlere teşekkür ediyoruz. Sizlerin başarısı çok daha anlamlı. Yarıştığınız ekiplerin bütçeleri sizden çok daha fazlaydı. Siz onlardan daha kısıtlı bütçeyle çalıştınız. Bundan dolayı sizi ayrı tebrik ediyorum. Sizlere danışmanlık yapan öğretim görevlilerini kutluyorum. Umarız önümüzdeki senelerde daha çok yarışmada daha çok dereceler alırsınız\" dedi.



BEÜ Grizu-263 Uzay Takımı kaptanı Muzaffer Duysal, bir yıl boyunca çok kararlı bir şekilde çalıştıklarını belirterek, şöyle dedi:



\"Ara tatillerde memleketlerimize gitmeyerek kütüphanelerde yattık. Takım olarak bu başarıya ulaştık. Dünyanın önemli üniversitelerini geride bıraktık. Bunun için gururluyuz. Bize destek verenlere çok teşekkür ediyoruz. Proje bir model uydu yarışması. Uzay ve NASA çalışmaları çok popüler. Bu uyduları lisans öğrencilerine yaptırarak bir adım atmamızı sağlıyor bu proje bize. Bu uydu alanında bir çalışma yapmamızı ve kendimi geliştirmemizi sağlıyor. 14 yıldan beri düzenleniyor. Eleme sürecini geçtik ve 40 üniversite arasında kaldık. Dosya hazırladık. İstenilen görevleri yerine getirdik. Uydudan aldığımız verileri juriye sunduk. Tasarladığımız model uyduyu model roket yardmııyla 700 metreye fırlattık. Aldığımız puanla ikinci olduk.\"

