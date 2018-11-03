(Görüntülü) Dünden bugüne AK parti

Haber: Gülseli KENARLI / İstanbul-DHA AK Parti, 16 yıl önce bugün yapılan genel seçimde henüz 15 aylık bir parti olarak tek başına iktidara geldi. Başarısını 16 yılda 13 seçimden zaferle çıkarak taçlandıran AK Parti\'nin kurucu başkanı Recep Tayyip Erdoğan Cumhurbaşkanlığı Hükümet sisteminin ilk Cumhurbaşkanı oldu. 15 AYLIK PARTİYKEN TEK BAŞINA İKTİDAR OLDU AK Parti, 14 Ağustos 2001 yılında Recep Tayyip Erdoğan, Abdullah Gül, Binali Yıldırım, Bülent Arınç gibi isimler tarafından kurularak, Türk siyaset tarihindeki yerini aldı. Kuruluş bünyesinde, Millî Selamet Partisi-Refah Partisi-Fazilet Partisi (Millî görüş) ile Anavatan Partisi\'nden isimleri barındıran AK Parti, 3 Kasım 2002 tarihinde yapılan genel seçimlerde henüz 15 aylık bir siyasi parti olmasına rağmen geçerli oyların yüzde 34,29\'unu aldı. Bu başarı, 16 yılını geride bırakan AK Parti\'yi tek başına iktidara taşıdı. AK Parti, Abdullah Gül\'ün başbakanlığında 58. Hükümeti kurdu. Partinin Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan ise hakkındaki siyasi yasak nedeniyle kabine ve TBMM\'de yer alamadı. Erdoğan\'ın siyasi yasağı, Anayasa değişikliği ile aşıldı. Erdoğan, 8 Mart 2003 tarihinde Siirt\'te yapılan yenileme seçimlerinde milletvekili seçilerek, TBMM\'ye girdi. Abdullah Gül başbakanlığındaki 58. Hükümet 11 Mart 2003 tarihinde istifa etti. Hemen ardından Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer\'den hükümeti kurma görevini aldı ve 15 Mart 2003 tarihinde 59. Hükümeti kurarak Başbakan oldu. MECLİS TARAFINDAN SEÇİLEN SON CUMHURBAŞKANI ABDULLAH GÜL OLDU AK Parti, 24 Mart 2004 yerel seçimlerinde yani parti olarak girdiği ilk yerel seçimde yüzde 41.7 oy elde etti. Bu oy oranıyla 11\'i büyükşehir, 1950 belediyeyi kazandı. AK Parti, tek başına ikinci iktidarını ise 22 Temmuz 2007 yılında yapılan genel seçimlerde yüzde 46.52 oy alarak kazandı. 10. Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer\'in görev süresinin dolmasının ardından Meclis\'te Cumhurbaşkanlığı seçimi yapıldı. 28 Ağustos 2007 tarihinde TBMM Genel Kurulu\'nda yapılan 3\'üncü tur oylamada 339 oy olan AK Parti\'nin adayı Abdullah Gül Türkiye\'nin 11. Cumhurbaşkanı seçildi. Gül, Meclis tarafından seçilen son Cumhurbaşkanı oldu. HAZİNE YARDIMININ YARISINDAN MAHRUM BIRAKILDI Dönemin Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Abdurrahman Yalçınkaya, 14 Mart 2008\'de AK Parti\'nin \'laikliğe aykırı fiillerin odağı haline geldiği\' iddiasıyla Anayasa Mahkemesi\'ne dava açtı. Anayasa Mahkemesi, 30 Temmuz 2008 tarihinde 6\'ya karşı 5 oyla AK Parti\'nin kapatılmamasına karar verdi. Anayasa Mahkemesi kararını 3 gün süren görüşmelerin ardından açıkladı. Dönemin Anayasa Mahkemesi Başkanı Haşim Kılıç yaptığı açıklamada AK Parti\'nin Hazine yardımının yarısından mahrum bırakılmasına karar verildiğini bildirdi. Kapatma davası kararından aylar sonra Mart 2009\'da yapılan yerel seçimlerde, AK Parti yüzde 38.39\'luk oy oranıyla 10\'u büyükşehir belediyesi olmak üzere 1442 belediyeyi kazandı. HALK, CUMHURBAŞKANINI SEÇMEK İSTEDİ 21 Ekim 2007 tarihinde Türkiye\'de, Cumhurbaşkanı\'nın halk tarafından seçilmesi başta olmak üzere birtakım Anayasa değişiklikleri, halk oylamasına sunuldu. Türkiye\'de yapılan 5\'inci halk oylamasında, sandıktan yüzde 68.95 \"evet\" oyu çıkarak Cumhurbaşkanlığı seçimi halka bırakıldı. Tarihler 17 Haziran 2010\'u gösterdiğinde, Anayasa\'da \'Cumhurbaşkanının halk tarafından seçilmesine yönelik 2007\'de yapılan değişiklikler doğrultusunda hazırlanan Cumhurbaşkanı Seçimi Kanunu Tasarısı\'nın, Anayasa Komisyonu\'ndaki görüşmeleri tamamladı. Cumhurbaşkanının halk tarafından seçilmesi, seçimin genel, eşit ve gizli oyla, bütün ülkede aynı günde, yargı yönetim ve denetimi altında yapılması yer alan tasarı kabul edildi. Böylelikle Türk siyasi hayatında halkın seçeceği Cumhurbaşkanı dönemi başladı. 12 HAZİRAN 2011 GENEL SEÇİMLERİNDE REKOR OY ALDI AK Parti, 12 Haziran 2011 yılında yapılan genel seçimlerde yüzde 49.80\'lik rekor oyla tek başına iktidar olmayı sürdürdü. AK Parti, TBMM\'nde 327 sandalyenin sahibi oldu. 30 Mart 2014\'te yapılan yerel seçimlerde oy sayısı 20 milyon 519 bin 829, oy oranı 45,60 olan AK Parti, 21 büyükşehir ve 32 ilin belediye başkanlığını kazandı. HALKIN SEÇTİĞİ İLK CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN 10 Ağustos 2014\'te ise Türkiye, Cumhurbaşkanını seçmek için sandığa gitti. CHP ve MHP\'nin çatı adayı Ekmeleddin İhsanoğlu, HDP Genel Başkanı Selahattin Demirtaş ile AK Parti Genel Başkanı ve Dönemin Başbakanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı için yarıştı. Erdoğan, 1\'inci turda aldığı 21 milyon 143 oy sayısı ve yüzde 51,79 oy oranı ile Türkiye Cumhuriyeti\'nin halk tarafından seçilen ilk Cumhurbaşkanı oldu. Recep Tayyip Erdoğan\'ın 12. Cumhurbaşkanı olmasıyla birlikte Ahmet Davutoğlu, Başbakanlık görevine geldi. 22 Mayıs 2016 tarihinde yapılan AK Parti 2. Olağanüstü Kongresi\'nde genel başkanlık koltuğuna Binali Yıldırım oturdu. Yıldırım, 65. Hükümeti kuran Başbakan oldu. PARTİLİ CUMHURBAŞKANI DÖNEMİ BAŞLADI 16 Nisan 2017 tarihinde yapılan halk oylamasında çıkan \"evet\" ile Cumhurbaşkanı\'na parti üyeliğinin yolu açıldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2 Mayıs 2017 tarihinde kurucu genel başkanı olduğu AK Parti\'ye üye oldu. 21 Mayıs 2017\'de yapılan AK Parti\'nin 3. Olağanüstü Kongresi\'nde 1414 geçerli oyun tamamını alarak, 998 gün sonra, partisinin yeniden genel başkanı seçildi. AK Parti, geçtiğimiz 24 Haziran\'da yapılan Cumhurbaşkanlığı ve 27.Dönem Milletvekili Genel Seçimi\'nde yüzde 42.28 oy ile 13\'üncü seçimini kazandı. Recep Tayyip Erdoğan da yeni sistemin ilk Cumhurbaşkanı oldu.