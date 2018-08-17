(Görüntülü) Dua Lipa tatil için gelecek

Namık Kemal KILINÇ/SERİK (Antalya), (DHA)- \'REGNUM Live in Concert\' serisi kapsamında Regnum Carya Otel\'de sahneye çıkan Arnavut asıllı İngiliz şarkıcı Dua Lipa (23), konser sonrasında Antalya\'da bir gün tatil yaptı. Lipa, bu anlara ait fotoğraflarını, \"Misafirperverliğiniz, lezzetli yemekleriniz, güzel gün batımlarınız ve unutulmaz bir şovunuz için geri döneceğiz\" notuyla paylaştı.



Regnum Carya Otel\'in bu yıl ilk kez düzenlediği, yerli ve yabancı birçok müzikseverin yoğun katılımıyla gerçekleşen \'Regnum Live in Concert\' serisinde, Goran Bregoviç, Rita Ora ve Tom Jones gibi dünyaca ünlü isimlerden sonra 14 Ağustos\'ta konser veren Dua Lipa, Belek\'te bir gün tatil yaptı.



\'GERİ DÖNECEĞİZ\'



Ekibiyle birlikte otelin sahilinde yüzen ve yemek yiyen Dua Lipa, bu anlara ait fotoğraf ve görüntüleri de sosyal medya hesabından, \"Misafirperverliğiniz, lezzetli yemekleriniz, güzel gün batımlarınız ve unutulmaz bir şovunuz için geri döneceğiz\" notuyla paylaştı.



ÖZTÜRK AİLESİ İLE YEMEK YEDİ



Ünlü şarkıcı, ekibiyle birlikte kaldığı otelde doyasıya eğlenirken çeşitli etkinliklere de katıldı. Dua Lipa akşam ise otelin sahibi Fikret Öztürk, eşi Nurten Öztürk, oğlu Ali Şafak Öztürk ile birlikte yemek yedi. Lipa, yemekten sonra Öztürk Ailesi\'yle hatıra fotoğrafı çektirdi.



Oteli ve Antalya\'yı çok beğendiğini belirten Dua Lipa, ilk konserini verdiği kente gelecek yıl tatil için geleceğini söyledi. Dua Lipa daha sonra Antalya\'dan ayrıldı.

