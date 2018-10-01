(Görüntülü) Doneen'in belgeselini çektiği kayıp çocuk gösterimden sonra bulunmuş

Hasan DEMİRBAŞ/ANTALYA, (DHA) - ULUSLARARASI Antalya Film Festivali\'nde yarışan \'Kailash\' isimli belgesel filminin yönetmeni Derek Doneen, belgeseldeki kayıp çocuğun, Sundance Film Festivali\'ndeki gösterimden sonra bulunduğunu, bu haberin ardından yeniden kurguladıkları filmin ilk gösterimin Antalya\'da yapıldığını söyledi. Antalya Büyükşehir Belediyesi\'nin ev sahipliğinde düzenlenen 55\'inci Uluslararası Antalya Film Festivali, yarışma filmlerinin gösterimiyle devam ediyor. AKM Aspendos Salonu\'nda gösterimi yapılan \'Kailash\' filmi izleyicilerin beğenisini aldı. Yönetmen Derek Doneen, kamerasını, dünyanın en önemli sorunlarından biri olan köleliğe doğrultuyor. Hindu aktivist Kailash Satriyarthi ve çocuklarının köleliğe başkaldırışını ve bu uğurda başlattıkları küresel hareketi takip ederken, yönetmen, belgesel filminde bu acı gerçeği bambaşka yönleriyle seyircilere yansıttı. İLGİNÇ GERÇEĞİ ANTALYA\'DA SEYİRCİ İLE PAYLAŞTI Sundance Film Festivali\'nden Jüri Büyük Ödülü alan filmin ikinci gösterim yeri Antalya\'da oldu. Gösterimin ardından seyircilerin karşısına çıkan yönetmen Derek Doneen, ilginç bir gerçeği paylaştı. Hiçbir kurguya girmeden çektiği belgesel filmde, kayıp bir çocuk işçinin peşinde olduğunu belirten Doneen, Sundance Film Festivali\'ndeki gösteriminden 3 gün sonra kayıp çocuğun bulunduğu haberini aldığını söyledi. Doneen, bu haberin ardından filmin yeni kurgusuyla ilk kez seyirci karşısına çıktığını söyledi. \'BU ÜRÜNDE ÇOCUK İŞÇİ ÇALIŞTIRILMAMIŞTIR\' UYARISI Çocuk işçiliğiyle yaptığı mücadeleyle tanınan Nobel ödüllü Kailash Satyarthi\'n hikayesini ele aldığını dile getiren Derek Doneen, 6 kişilik ekiple filmi çektiğini kaydetti. Doneen, büyük markaların etiketlerine, \'Bu üründe çocuk işçi çalıştırılmamıştır\' diye uyarı notu yazılmasını istediğini söyledi. Doneen, \"Bazı markalar özellikle çocuk emeği kullanmadıklarını ilan ediyorlar. Bunu ilan etmeyen markalar için sesimizi yükseltmemiz gerekiyor. Hep beraber bunun mücadelesini yapacağız\" dedi. YOUTUBE FİLMİ SATIN ALDI Filmi beyaz perde için çektiğini belirten Doneen, video paylaşım sitesi YouTube\'nin, belgeseli satın aldığını ve kendi kanalı üzerinden yayınlayacağını aktardı. Derek Doneen, böyle hassas bir konunun YouTube üzerinden birçok kişiye ulaşmasının daha faydalı olacağını söyledi. Doneen, filmin kasım ayında seyirciyle buluşacağını aktardı.