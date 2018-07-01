(Görüntülü) Doğukan Manço: İşkolik bir insanım

Mithat ABAKAN/MANAVGAT (Antalya), (DHA) - ANTALYA\'nın Manavgat ilçesinde DJ performansı sergileyen Doğukan Manço, uzun tatil yapmanın kendisine yaramadığını, en fazla 3- 4 gün tatil yapabildiğini belirterek, \"İşkolik bir insanım. 3 günün, 4 günün üstüne çıktığım zaman, kendimi suçlu gibi hissetmeye başlıyorum\" dedi.



Doğukan Manço, Manavgat ilçesi Kızılağaç turizm bölgesindeki 5 yıldızlı bir otelde yerli ve yabancı tatilcilere DJ performansı sergiledi. Doğukan Manço, 1,5 saat sahnede kalarak, çaldığı yerli ve yabancı parçalarla tatilcileri coşturdu. Doğukan Manço\'nun çaldığı ve babası Barış Manço\'ya ait şarkılara tatilciler de eşlik etti.



Doğukan Manço, sahneye çıkmadan önce gazetecilere yaptığı açıklamada, hiçbir zaman uzun süreli tatil yapamadığını belirterek, \"Ben çok fazla tatil imkanı yakalayamıyorum. Dışarıdan böyle her şehre gidiyorum, tatil gibi gözükse de aslında çok yorucu. Çünkü 1 günlük performansın 2 gün yolculuğu var. Hazırlığı da var. Ayrıca tatil bana yaramıyor zaten. İşkolik bir insanım. 3 günün, 4 günün üstüne çıktığım zaman, kendimi suçlu gibi hissetmeye başlıyorum; \'Doğukan tatil senin hakkın\' diyorum. Birazcık rahatladım mı beyin tembelliğe geçiyor. Üretim azalıyor. Bu şekilde çığ gibi büyümeye başlıyor, sevmiyorum. Bana 4 günden fazlası yaramıyor\" dedi.



Tatil anlayışının doğayla iç içe veya sevdikleriyle beraber olmak şeklinde olduğunu söyleyen Manço, \"Bana kalsa doğa ağırlıklı olacak, doğanın içerisinde olacaksın. Benim için tatil Bodrum\'a gidip eğlenmek değil; daha sessiz, sakin bir yere gitmek, belki sevdiklerimle beraber olmak. Denize çıkmak, benim için tatil bu. Görmediğin yerleri görmek ama tatil dediğim zaman yorulmak istemem. Kafayı dinlemek isterim\" diye konuştu.



Müzikte kalıcı olmak için mutlaka bir şeyler üretmek gerektiğini vurgulayan Doğukan Manço, şöyle dedi:



\"Radyoculuk ve DJ\'lik yaparken bu süreç zarfında şunu gördüm; bir şey üretmen lazım. Üretmediğin sürece her şeyin tekrarını yapmış oluyorsun. Kendi aranjelerimi yapmaya başladım. İlk başta ufak tefek remikslerle başladım, sonra cover yapmaya karar verdim ve o cover patladı, tuttu. Ardından bir parça daha yaptım o da tuttu. Demek ki insanlar benim yaptığımı çok da yadırgamıyor, \'O zaman daha fazlasını yapayım\' dedim. Yakınlarda bir çalışmam daha gelecek. Çok az kaldı. Ayakta kalabilmek için üretim yapmak gerekiyor.\"

