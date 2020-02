(Görüntülü) “DLive ile kesintisiz para kazanmak mümkün”

İSTANBUL, (DHA)- BLOCKCHAİN için tasarlanan ilk ve en büyük canlı yayın platformu DLive, Türkiye’deki yayıncılarını bir araya getirdi. Fenomen isimlerin de yer aldığı lansmanda Türkiye ve dünyada internet üzerinden yapılan canlı yayıncılığın durumu ve kazanç fırsatları konuşuldu. DLive Topluluk Başkanı Metin Redjepi, “Burada kesintisiz para kazanmak mümkün. Canlı yayıncıların kitlelerinden aldığı desteklerine orantısal olarak onlara bonus puanlar hediye ediyoruz” dedi. Yayın hayatına başlayalı henüz 10 ay olmasına rağmen 1 milyonu aşkın aktif kullanıcıyla gençlerin dikkatini çeken DLive’ın lansman toplantısına; Honor Türkiye Başkanı Kevin Wang, Lino Network Kurucu ve CEO’su Wilson Wei, DLive Topluluk Başkanı Metin Redjepi, sevilen yayıncılar Hazreti Yasuo, Mustafa Ak, Semih Uyulgan ve Baho’nun kurucusu Cemal Sevindik ile birçok yayıncı katıldı. Toplantıya katılım sağlayamayan DLive kurucu ve CEO’su Charles Wayn ise katılımcılarla video paylaşımında bulundu. Wayn, yayınladığı videoda Türk kullanıcılara teşekkür etti ve şu ifadeleri kullandı: “Türk kullanıcılar olmasaydı şu an bulunduğumuz yerde olamazdık. Bu benim için hayatımı değiştiren bir tecrübe oldu ve bunun karşılıklı olduğunu umuyorum. Amaçlarımızdan biri her zaman işleyen ve ödüllendiren bir topluluk yaratmaktı. Bu da DLive’da herkes için bir yer vardır anlamına geliyor. Lino blockchaine geçişimiz bize çok fazla kapı açtı ve bugün aramıza katılan herkese teşekkür ediyorum. Gelecekte bizi neyin beklediğini görmeye sabırsızlanıyorum.” DLive ile Honor iş birliğinin detaylarının da paylaşıldığı toplantıda Honor Türkiye Başkanı Kevin Wang, gençlere yönelik yeni bir platform olduğuna değinerek, “Hedef kitlemiz de platformumuz gibi genç insanlar. İnternet üzerinden birçok kullanıcıyla ulaşmayı hedefliyoruz” dedi. “YAYINCILARA BONUS ÖDÜLLER VERİYORUZ” DLive’ın yayıncılara kesintisiz para kazanabilme fırsatı sunduğunu ve bonus ödüller verdiğini söyleyen DLive Topluluk Başkanı Metin Redjepi, benzer diğer platformlarda yayıncıların platform çalışanı olarak algılandığını vurgulayarak, “Canlı yayın Türkiye’de ve dünyada mevcut merkeziyetçi platformlar tarafından yönetiliyor. Platformlar yayıncıların gelirlerinden kazanç sağlıyorlar ve yayıncılarını çalışanları olarak görerek onların elde ettiği desteklerden kesintiler yaparak onlar üzerinden para kazanıyorlar” dedi. Blockchain için tasarlanan bir sistem olmasıyla DLive’ın fark yarattığını ifade eden Redjepi, “Blockhain sisteminin buna yeni bir soluk getireceğini düşünüyorum. Biz DLive olarak canlı yayıncılardan hiçbir şekilde kesinti almıyoruz. Canlı yayıncıların kitlelerinden aldığı desteklerine orantısal olarak onlara bonus puanlar hediye ediyoruz. Böylece aldıklarını hem yüzde 100 kazanıyorlar hem de bizden ek olarak ödül alıyorlar” diye konuştu. “İNSANLAR KENDİLERİNİ ÖZGÜR HİSSEDİYOR” 10 aydır faaliyet göstermelerine rağmen geniş bir kullanıcı kitlesine ulaştıklarını ve bundan büyük gurur duyduklarını söyleyen Redjepi, yayıncıların platformda kendilerini özgür hissettiklerini dile getirdi ve sözlerine şöyle devam etti: “Küçük küçük büyüdük. Mayıs ayında 500 bin aylık aktif kullanıcı sayısına ulaşmıştık. Şu anda 1 milyonun üzerinde aylık aktif kullanıcımız var ve bunun gururunu yaşıyoruz. Topluluğa bu kadar hızlı ulaşmamız, platformumuzun üyelerine çok fazla değer vermesinden kaynaklandı. Herkes platformu kendisininmiş gibi benimsediği için bunu yayma telaşına kapıldı ve bunun için var gücüyle çalıştı. Bu bizim için çok etkileyici oldu” dedi. BAHO DA DLİVE AİLESİNE KATILDI Dijital platformlarda sevilerek takip edilen Baho’nun Kurucu Ortağı Cemal Sevindik, lansmanda DLive ile iş birliği içerisinde olduklarını açıkladı. Baho olarak haftanın 7 günü, 7 farklı format ve isimle canlı yayınlar yapacağını müjdeleyen Sevindik, “Yaptığımız programları DLive’da canlı yayınlıyor olacağız. Birden fazla ismin bulunduğu bir kanal olarak var olmayı planlıyoruz. DLive’la yaptığımız iş birliği sayesinde yayın yapmaları için insanlara gerekli desteği sağlayacağız ve yaşayacakları her türlü problemde onları hızlı bir şekilde çözüme ulaştırmak için destekliyor olacağız. Özgür bir platformda doğru içeriği sunduğunuzda çok daha hızlı bir şekilde başarıya ulaşacağımıza inanıyorum. Yeni bir platformda sıyrılmanın da daha avantajlı olacağını düşünüyoruz” ifadelerini kullandı. “DLİVE’DE YALNIZ DEĞİLSİNİZ” DLive’ın sevilen yayıncıları arasında yer alan Mustafa Ak, platformun benzerlerinden çok daha farklı olduğunu söyledi. İnsanlarla birebir iletişim kurabilme imkanı bulmanın en büyük farklardan biri olduğunu söyleyen Ak, “Ben DLive’da pozitif içerikler yaparak insanlarla buluşuyorum. Yeni yayıncı olmaya başladım ve DLive bana çok şey kattı. Burada olmak çok güzel çünkü kazancı da çok iyi. Yeni yayıncı olacak insanlara DLive’da yalnız olmadıklarını söylemek isterim. Orada insanlarla birebir iletişim kurabilirsiniz” dedi. “İNSANLAR DOĞALLIĞI SEVİYOR” DLive’da Hazreti Yasuo adıyla yer alan 22 yaşındaki genç yayıncı ise, yayıncılık hayatına yeni başlayacak olanlara özgür ve doğal olmaları tavsiyesinde bulundu. DLive ile sosyal çevre edindiğini dile getiren Yasuo, “Buraya başka bir platformdan geçtim. Canlı yayında insanların sizle olan iletişimi ve sizin verdiğiniz tepkilere karşı onlardan aldığınız tepkilerden çok mutlu oluyorsunuz. DLive block zinciri teknolojisi üzerinde kurulu olduğu için bizlerden herhangi bir kesinti almıyor ve tamamen kullanıcıya kazandırma amaçlı bir platform. Bizi tam kazanca yönlendiriyor. Ürettiğimiz içerikleri de ekipman desteği sağlayarak kaliteli hale getirmemize yardımcı oluyor. Yeni katılacak olanlar kesinlikle özgür olsunlar ve ürettikleri içerikleri birini idol alarak yapmasınlar. İnsanlar doğallığı seviyor ve canlı yayında önemli olan şey sizin ne kadar doğal olabildiğiniz” diye konuştu.