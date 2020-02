(Görüntülü) Diyabete karşı pedal çevirdiler

İSTANBUL, (DHA)- DÜNYA Sağlık Örgütü verilerine göre her 11 kişiden 1’i diyabet hastası ve bu hastalıkla mücadele veriyor. Her 6 saniyede 1 kişinin hayatını kaybetmesine neden olan diyabet hastalığı için Medicana Kadıköy Hastanesi ‘Diyabete Karşı Pedal Çevir’ etkinliği düzenledi. Hastalığa karşı farkındalık yaratmak isteyen topluluk, Kızıltoprak, Kalamış, Caddebostan, Suadiye ve Bağdat Caddesi ‘nde Bisikletliler Derneği Başkanı Murat Suyabatmaz önderliğinde bisiklet sürüşü yaptı. Kadıköy Belediyesi, Bisikletliler Derneği ve Lions Anadolu Yakası Federasyonu’nun katkılarıyla düzenlenen ‘Diyabete Karşı Pedal Çevir’ etkinliğinde, katılımcılar uzmanlar tarafından konuyla ilgili bilgiler alarak, şeker ölçümlerini yaptırdılar. Etkinlikte, Medicana Kadıköy Hastanesi İç Hastalıkları Uzmanı Uz. Dr. Semiha Ayaydın Kaplan hastalık hakkında genel bilgi verirken, diyetisyen Maria Tanoğlu da hastaların beslenmeleri konusunda uyarılarda bulundu. “HER 2 HASTADAN 1’İ DİYABET OLDUĞUNU BİLMİYOR” Diyabet hastalığının çocukluk yaşlarda da başlayabileceğini dile getiren İç Hastalıkları Uzmanı Uz. Dr. Semiha Ayaydın Kaplan, obezitenin de diyabete zemin hazırladığı vurgusunu yaptı. Dünya Sağlık Örgütü’nün 2015 verilerini belirten Kaplan, “Verilere göre her 11 hastadan 1’i diyabet hastası. Tanı konulmuş her 2 hastadan birinin de diyabet hastası olduğunu bilmediği görülüyor. 7 gebeden 1’ine diyabet tanısı konulmakta ve her 6 saniyede 1 diyabet hastası ölüyor. Bu verileri düşünürsek bu hastalığı çok önemsemeliyiz. Her zaman erken tanı ve tedavi bizim için çok önemli” dedi. “DİYABETİ KİŞİLER KENDİSİ FARK EDEBİLİR” İnsanların kendilerini izleyerek de hastalıktan şüphelenebileceklerini ifade eden Kaplan, “Çok sık su içme, çok idrara çıkma, ağız kurulukları belirtileriyle hastalar gelebiliyor. Çok yüksek kan şekeri olan hastalarda birden kilo kayıpları oluyor. Bazı hastalar ailelerinde de diyabet olduğu için durumun farkında olarak geliyorlar ama bazı hasta da doktora gitmeye korkuyor. Diyabeti reddeden hastalar var. Farkındalar ama bunu reddetmek için doktora gitmiyorlar. Oysaki bunu ilk başta tespit edebilirsek diyabetin ilerlemesinin önüne geçebileceğiz. Hastaları bilinçlendirerek tedaviyi reddetmesinin önüne geçebiliriz” diye konuştu. “BESLENME DİYABET TEDAVİSİNİN YÜZDE 50’SİNİ OLUŞTURUYOR” Medicana Kadıköy Hastanesi Diyetisyeni Maria Tanoğlu, insanların beslenme düzeninin diyabet tedavisinin yüzde 50’sini oluşturduğunu söyledi. Doğru ve dengeli beslenmenin önemini vurgulayan Tanoğlu, “Diyabete karşı pedal çevir etkinliği ile halkımızı bilinçlendirmeyi hedef alıyoruz. Sağlıklı öğünler tercih etmeli, yeterli ve dengeli beslenmeli, ana ve ara öğünlerimizin saatlerine dikkat etmeliyiz. Diyabet hastalarında en önemli problem uzun süre aç kalmaktır. Uzun süreli açlıklarda hastalar kan şekerlerinin düştüğünü zannediyor ancak uzun süreli açlıklarda kan şekerlerimiz yükseliyor. Bunu engellemek için yapmamız gereken en önemli şey her 3 saatte 1 bir şeyler tüketmektir. Glisemik indeksi yüksek besinleri hayatımızdan çıkarmamız gerekiyor. Bunlar nişasta oranı zengin ve lif oranı düşük olan besinlerdir. Beyaz ekmek, pirinç, beyaz makarna, şeker, bezelye, patates, mısır gibi nişasta oranı yüksek olan besinleri hayatımızdan biraz uzaklaştırmamız gerekiyor” dedi. “DİYABET HASTALARI MEYVE TÜKETEBİLİR VE TARÇIN KULLANMALIDIR” Dünya Sağlık Örgütü’nün belirlemiş olduğu oranlarda günde 3 ile 5 porsiyon meyve tüketimi yapılabileceğini dile getiren Tanoğlu, tarçın kullanımının önemine dikkat çekti. Tarçının kan şekerini dengeleme özelliği bulunduğunu söyleyen Tanoğlu, “Günlük beslenmede meyvenin, sütün veya yoğurdun üzerine tarçın dökülebilir. Hastalar meyve tüketebilir ancak bazı şeylere dikkat etmesi gerekir. Meyve tüketirken içindeki fruktozun, kan şekerimizi hızlı yükseltmesini engellemek için meyvenin yanında süt, yoğurt, kefir gibi bir süt grubu veya fındık, badem, ceviz gibi kuruyemişler tercih etmek gerekir. Süt grubu ve kuruyemişteki yağ sayesinde meyvenin kan şekerimizi hızlı yükseltmesini engellemiş oluyoruz. Bu sayede kan şekerimiz hızlı bir şekilde yükselmiyor” diye konuştu.