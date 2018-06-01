(Görüntülü ) Destici Kimseye diyet borcumuz yok-6

Hakime TORUN ANKARA (DHA) - BÜYÜK Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, parti olarak cumhur ittifakında yer almalarına ilişkin, Devletimizin milletimizin ve ülkemizin aleyhinde kim ne getirirse getirsin babamızın oğlu olsa bile evet demeyiz. Evet kararımızda ne kadar haklı olduğumuz daha iyi görüyoruz. Kimseye diyet borcumuz yok. Doğru bulduğumuz hakikatin yanında dururduk bundan sonra da durmaya devam edeceğiz. Bu kararı tek başıma almadım. Merkez Karar Yönetim Kurulumuz, il başkanlarımız ve divanımız, parti büyüklerimiz ile istişarelerde bulunduk, ortak karar sonucunda bu kararı aldık. Bu kararı almamızdaki etkenlerden biri de partimizin fikirlerini, ideallerini Meclise taşımaktır. Pusulamız millettir. Helal, adaletli, bir Türkiye istiyoruz. Yolsuzluk, hırsızlık, haksızlık, adaletsizlik istemiyoruz. Temsilde de adalet olsun istiyoruz. Sloganımız; oylar AK Parti\'ye Büyük Birlik Meclise dedi. Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, partisinin geleneksel iftar programında konuştu. Destici, Karşı karşıya kaldığımız uluslararası meseleler, artık devletimizin bekasını, ülkemizin bütünlüğünü, milletimizin birliğini ve dirliğini tehdit eder hale gelmiştir. Maalesef içimizdeki bazı siyasi yapılar ve gruplar büyük resmi ya görmemekte ya da görmemek işlerine gelmektedir. Siyasi çıkar uğruna küçük hesaplar peşinde koşmaktadırlar. Türkiye\'nin tam bağımsız olarak milleti ile yoluna devam edebilmesinin esası birlikten geçmektedir. Cumhur ittifakının önceliği, Türkiye birliği ve Türk İslam coğrafyasıdır dedi. 15 TEMMUZ SONRASI ELİMİZE GEÇEN FIRSATI HEBA ETMEMELİYİZ Destici, 15 Temmuz sonrası elimize geçen fırsatı heba etmemeliyiz. Cumhur ittifakı Türkiye\'nin bağımsız bir ülke ve bölünmez bir bütün olarak kalabilmesinin teminatıdır dedi. KİMSEYE DİYET BORCUMUZ YOK BBP\'nin cumhur ittifakında yer almasına ilişkin Destici, Devletimizin, milletimizin ve ülkemizin aleyhinde kim ne getirirse getirsin babamızın oğlu olsa bile evet demeyiz. Evet kararımızda ne kadar haklı olduğumuz daha iyi görüyoruz. Kimseye diyet borcumuz yok. Doğru bulduğumuz hakikatin yanında dururduk bundan sonra da durmaya devam edeceğiz. Bu kararı tek başıma almadım. Merkez Karar Yönetim Kurulumuz, il başkanlarımız ve divanımız, parti büyüklerimiz ile istişarelerde bulunduk, ortak karar sonucunda bu kararı aldık. Bu kararı almamızdaki etkenlerden biri de partimizin fikirlerini, ideallerini Meclise taşımaktır. Pusulamız millettir. Helal, adaletli, bir Türkiye istiyoruz. Yolsuzluk, hırsızlık, haksızlık, adaletsizlik istemiyoruz. Temsilde de adalet olsun istiyoruz ifadelerini kullandı. TÜRKİYE\'DE SEÇİM GÜVENLİĞİ İLE İLGİLİ TARTIŞMALARI GEREKSİZ BULUYORUM Seçim güvenliğine değinen Destici, 16 Nisan\'a gittiğimizde hayır diyenlerin topluma sundukları gerekçe, \'meclis işlevini yitirecek\' dendi. Biz \'hayır\' dedik. \'Daha güçlü olacak\' dedik. Karşı ittifaktakiler şimdi, \'cumhurbaşkanlığı seçiminden ümit kesilmiş meclisi kazanmamız gerekiyor\' deniyor. \'Meclis çok önemli\' diyorlar. Demek ki o gün yalan söylemişler milleti kandırmışlar. O gün yalan söyleyenlere bugün oy vermeyeceksiniz. Bugün de kandırıyorlar demektir. Ana muhalefet partisine sormak istiyorum, siz PKK, HDP\'nin sözcüsü müsünüz O değişiklikler o güvenlik değişiklikleri yasal düzenlemeler niye yapıldı PKK bazı bölgelerde milletin oyuna ipotek koyuyor. Bu değişiklikler bu nedenle yapıldı başak bir nedeni yok. Bilmiyorsanız bilin bir daha gündeme getirmeyin. Türkiye\'de seçim güvenliği ile ilgili tartışmaları gereksiz buluyorum. Türkiye bu konuda en güvenilir seçimlerin yapıldığı ülkelerin başında geliyor. Birisi hile dile getiriyorsa seçimden ümidi yok başarısızlığına kılıf uyduruyor demektir. Bunlara itibar edilmesin diye konuştu. MECLİSE GİRERSEK İLK GÜNDEME GETİRECEĞİMİZ KONU İDAM OLACAK Parti olarak Meclise girmeleri halinde gündeme ilk olarak idam konusunu getireceklerini belirten Destici, Meclise girersek ilk gündeme getireceğimiz konu idam olacak. Bazıları siyasi suçlular gibi anlıyor. Öyle değil iki kesim için kurşunu sıkıp, bombayı atıp ya da bunların emrini verip Mehmetçiğimizi, polisimizi şehit eden teröristler için iki, çocuklarımızı, kadınlarımızı kaçırıp tecavüz ettikten sonra öldüren sapıklar için idam cezasını istiyoruz. Bu iki kesim için istiyoruz. Bütün milletimizin yüzde 90 bunu istediğini biliyoruz. İnşallah bu isteğin karşılanacağı dönem olacağına inanıyorum açıklamasında bulundu. NEREDEYSE HER DOĞU TÜRKİSTANLI EVİNE BİR ÇİNLİ ERKEK YERLEŞTİRME PROJESİ BAŞLATMIŞLAR Destici, Kendi aşımızı kendimiz kaynatacağız. Kendi göbeğimizi kendimiz keseceğiz. Ne Amerika, İsrail, Batı ne AB\'ye boyun eğmedik, eğmeyeceğiz. Şimdi Çin\'de oradaki kardeşlerimizin namazına, orucuna müdahale ediliyor. 1 milyondan fazla Uygur genci alıp fikri ıslahat kampları adı altında kamplara götürülerek, orada asimile ediyorlar. Neredeyse her Doğu Türkistanlı evine bir Çinli erkek yerleştirme projesi başlatmışlar. Bunları sorduğumda Çinli yetkililerden tatmin edici yanıt alamadım. Oradaki kardeşlerimizin sesi olamaya devam edeceğiz taki Doğu Türkistan\'dakiler özgürleşene kadar ifadelerini kullandı. SLOGANIMIZ; OYLAR AK PARTİ\'YE BÜYÜK BİRLİK MECLİSE Destici, Sloganımız; oylar AK Parti\'ye Büyük Birlik Meclise dedi.