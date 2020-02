(Görüntülü) Destici: Cumhur İttifakı'na sadığız ve Cumhur İttifakı'nın yanındayız

Gizem KARADAĞ/ANKARA, (DHA)- BÜYÜK Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, Cumhur İttifakı\'na, siyasi partilerin değil, milletin karar verdiğini belirterek, \"Biz Büyük Birlik Partisi olarak, Cumhur İttifakı\'na sadığız ve Cumhur İttifakı\'nın yanındayız\" dedi. Destici yerel seçimlerde ittifakın bozulması kararıyla ilgili \"Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli\'ye, yerel seçimlerde ittifakın sonlandırılması kararını bir kez daha gözden geçirmelerini ve konuyu tekrar konuşmalarını arzu etme noktasında görüşlerimizi paylaşmak için randevu taleplerimizi ilettik\" diye konuştu. BBP Lideri Destici, partisinin genel merkez binasında basın toplantısı düzenleyerek gündeme dair açıklamalarda bulundu. ‘GÖRÜŞLERİMİZİ PAYLAŞMAK İÇİN RANDEVU TALEPLERİMİZİ İLETTİK’ Yerel seçimlerde ittifak yapılmamasının Cumhur İttifakını zedeleyeceğini belirten Destici, şunları söyledi: \"Çünkü Cumhur İttifakı, siyasi partilerin değil, milletin karar verdiği bir birlikteliktir. 24 Haziran seçimlerinde de milletimiz, Cumhur İttifakına olan desteğini sandıkta ortaya koymuştur. Bu sebeple, yeni sistemin de kalıcı hale getirilmesi için Cumhur İttifakının mecliste birlikteliği olmazsa olmazdır. Bu ittifak, ülkemizin atlattığı en büyük badire olan 15 Temmuz hain darbe girişiminden sonra, milletimizin hızlıca toparlanmasını sağlayan en önemli unsur olmuştur. Ulusal güvenliğimizi tahkim etmek için gerçekleştirdiğimiz, cumhuriyet tarihinin en kapsamlı terörle mücadele sürecinin itici gücü olmuştur. Türkiye’nin bekası için, kalkınma için, büyümenin sürekliliği yönetimde istikrar temsilde adalet için hayata geçirilen yeni yönetim sisteminin dinamosu olmuştur. Bu sebeple, Türkiye’nin içinde bulunduğumuz ekonomik savaştan ve dış güçlerin entrikalarından daha güçlü çıkabilmesi için, bu ittifakın bozulmasına içeride ve dışarıda kimlerin el ovuşturduğu, kimlerin sevindiğini hesaba katarak, iki partinin de bu süreci bir kez daha düşünmesi gerektiğine inanıyoruz. Biz Büyük Birlik Partisi olarak, Cumhur İttifakı’na sadığız ve Cumhur İttifakının yanındayız. Bu sebeple, bugün Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli’ye, yerel seçimlerde ittifakın sonlandırılması kararını bir kez daha gözden geçirmelerini ve konuyu tekrar konuşmalarını arzu etme noktasında görüşlerimizi paylaşmak için randevu taleplerimizi ilettik. İnanıyorum ki değerli liderlerimizin birleştirici tutumuyla bu konuyu gündemden çıkaracağız. Biz de iki tarafla görüşüp, siz değerli kamuoyuyla konu hakkındaki kanaatlerimizi çok yakın bir süre içerisinde paylaşacağız.\" \'HER AÇIDAN TİTİZLİKLE İNCELENMELİ, SORGULANMALI VE ANALİZ EDİLMELİDİR\' Destici, Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayetine ilişkin, şöyle konuştu: \"Sonuçları bakımından yalnız Suudi Arabistan ve Türkiye’yi değil, tüm dünyayı ilgilendiren detayları içerisinde barındırmaktadır. ABD başkanı, meseleye dâhil olmuştur. Öyle ki konu Cemal Kaşıkçı olunca, Suudi Arabistan’ın basın sözcülüğü görevini bile yerine getirmiştir. İngiltere, soruşturmayı yakinen takip ettiğini beyan etmiştir. Almanya takiptedir. Fransa takiptedir. Kısacası, bizlere, bu işin içinde başka bir iş var dedirtebilecek tüm kadro, dikkatli bir şekilde süreci yönetmeye çalışmaktadır. İşte bu sebeple hadise, gerek vahşeti, gerek batının ilgisi, gerekse diplomatik yönden büyük önem taşıması hasebiyle, her açıdan titizlikle incelenmeli, sorgulanmalı ve analiz edilmelidir. ABD’den başlayıp, Suudi Arabistan’a kadar uzanan bu vahim cinayetin, kanlı zincirinin tüm halkaları ortaya çıkarılmalıdır.\" \'BİZİM FELSEFEMİZDE, DÜNYAMIZDA IRKÇILIĞA VE FAŞİZME YER YOKTUR\' \"Türkiye’nin fay hatları vardır” diyen Destici, “Dolayısıyla bu fay hatlarını kaşımanın gündeme getirmenin hiç kimseye bir faydası yoktur. Biz Türk, Kürt, Türkmen, Çerkez, Laz, Boşnak, Alevi, Sünni hepimiz bu büyük Türk milletinin efradıyız. Hepimiz ‘Varlığım, Türk varlığına armağan olsun’ diyen büyük Müslüman Türk milletiyiz. Bizim felsefemizde, dünyamızda ırkçılığa ve faşizme yer yoktur\" ifadelerini kullandı. \'ARKADAŞLARIMIZLA KAHRAMANMARAŞ\'A GİDİYORUZ\' Destici, Şehit Lider Muhsin Yazıcıoğlu’nun davasıyla ilgili olarak, \"Yarın arkadaşlarımızla birlikte Kahramanmaraş adliyesinde olacağız. Rahmetli Şehit Liderimiz Muhsin Başkanımızın ve onunla birlikte şahadete yürüyen arkadaşlarımızın şahadet süreciyle ilgili devam eden mahkemeyi takip edeceğiz. Burada biliyorsunuz ki, Kahramanmaraş’taki ana soruşturmaya verilen takipsizlik kararı, bizlerin girişimi ve Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı’nın kararıyla kaldırıldı. Dosya incelemeye alındı. Her iki dosyada tekrar soruşturulma aşamasına geçmiştir. Bizim beklentimiz artık sabırlar tükenmek üzeredir. Bu soruşturmaların bir an önce nihayete erdirilip, davaların açılması ve bu şahadet sürecinde kimlerin ihmali, hatası ve kusuru varsa ortaya çıkarılıp mahkeme huzurunda hak ettiği cezayı almalarıdır. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da sonuna kadar bu davanın takipçisi olmaya devam edeceğiz\" dedi.