(Görüntülü) Demirel'in doktoru, İYİ Parti'nin Isparta'da liste başı oldu (2)

ISPARTA\'DA KARŞILANDI Isparta\'dan İYİ Parti 1\'inci sıra milletvekili adayı olan, 9\'uncu Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel\'in manevi kızı olarak bilinen ve 20 yıl boyunca yanından hiç ayrılmayan doktoru Aylin Cesur, seçim çalışmaları için Isparta\'ya geldi. Süleyman Demirel Üniversitesi kavşağında, bir grup partili tarafından karşılanan Aylin Cesur\'a, eşi Mustafa Cesur da eşlik etti. Karşılamada gazetecilere açıklama yapan Cesur, Isparta\'ya çok heyecanlı geldiğini belirterek, geçen yıl yaşamını yitiren kayınpederi Mustafa Cesur\'un Adalet Partisi milletvekili olduğunu ve partinin Isparta\'daki kurucularından olduğunu söyledi. Kayınpederinin Isparta ve memleket davasına çok büyük hizmetleri olduğunu aktaran Aylin Cesur, \"Bu, benim bir yönüm. Diğer yönümü herkes biliyor. Isparta\'nın, Türkiye\'nin gururu, dünyanın büyük devlet adamı, ismini tarihe efsane olarak kazımış Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel\'in 20 sene doktorluğu ve başdanışmanlığını yaptım. Vefatından sonra Ispartalı hemşehrilerim ve Türkiye bana \'Demirel\'in manevi kızı\' dedi. Ömrümün en faydalı kısmı kendisinin yanında geçti. Çok duyguluyum. Onunla dünyanın her yerine gittik. Savaşlara gittik, Filistin\'e barış için gittik, aylarca kaldık. İsrail\'den gelen tanklara taş atan çocukların içerisinden geçtik. İki büyüğümün, iki babamın Isparta topraklarına, onların temsilcisi olarak hizmet etmek için çok büyük şeref duyuyorum\" dedi. \'SİYASET YAPMAMI İSTİYORDU\' Süleyman Demirel\'in Ankara Güniz Sokak\'taki evinde görev yaptığı 20 yıl boyunca herkese yardımcı olmaya çalıştığını kaydeden Aylin Cesur, \"Orada, bu işin başında, kendisinin bir numaralı yardımcısı olarak bunu yaptım. Bundan sonra bunu aktif siyasette yapmak istiyorum. Sayın Cumhurbaşkanım hayattayken de beni siyasete davet eden çeşitli tekliflere hatta benimle görüşme yapmadan kendisine gelen tekliflere hep aslında sıcak baktı. Mutlaka siyaset yapmamı istiyordu. \'Nasıl olur efendim, iyi olur mu, yapar mıyım?\' dediğim zaman \'Sen ne yaparsan en iyisini yaparsın\' diyordu. Hakikaten nasip oldu. İYİ Parti\'de siyaset yapmaya imkan buldum. İnşallah çok iyi olacak her şey\" diye konuştu. Açıklamasının ardından İYİ Parti\'nin seçim otobüsüne geçen Aylin Cesur, partililerle birlikte araç konvoyu eşliğinde şehre girdi.