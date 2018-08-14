(Görüntülü) Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye ile Irak'ın kaderleri aynıdır (2)

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, İran Başbakanı Haydar El İbadi ile yaptığı ortak basın toplantısında, \"Başta DEAŞ olmak üzere tüm terör örgütleri ile mücadelede Irak ile dayanışma içerisinde olmayı sürdüreceğiz. PKK terör örgütü ile mücadelede Irak tarafından beklentilerimizi aktardık. PKK\'nın Irak\'tan tamamen temizlenmesi istikametinde çabalarımızı artırma hususunda görüş birliğimize vardık. Türkiye ile Irak\'ın kaderleri aynıdır. Irak\'ın güvenlik, refah, istikrarı Türkiye\'nin refah, güvenlik, istikrarıdır\" dedi. \'ÜLKENİN YENİDEN İMARI KONUSUNDA DA ÜZERİMİZE DÜŞENİ YAPMAYA HAZIRIZ\' Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Irak Başbakanı Haydar El İbadi ile yaptığı görüşme sonrası ortak bir basın açıklaması yaptı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İbadi ile faydalı bir görüşme gerçekleştirdiklerini belirterek siyasi, askeri, ekonomik, ticari kültürel ve bir çok konuyu ele alma fırsatı bulduklarını bildirdik. Irak\'ın toprak bütünlüğüne Türkiye\'nin verdiği önemi vurgulayan Cumhurbaşkanı Erdoğan şöyle konuştu: \"Tabi şunu peşinen ifade etmek isterim. Irak’ın toprak bütünlüğüne ülkemizin verdiği önem, siyasi bütünlüğüne verdiği önem siyasi birliğine aynı şekilde verdiği önem, egemenliğine atfettiğimiz önemi bir kez daha burada teyit etmek isterim. Irak’ta malum 12 Mayıs’ta bir seçim gerçekleştirildi. Bir kez daha tüm Irak halkı ve bölge için hayırlara vesile olmasını dilerim. Yeni dönemde Irak halkının acil ihtiyaç ve taleplerinin karşılanmasına yönelik adımların atılması önem arz ediyor. Bu konuda Türkiye olarak her türlü desteği sağlamaya hazır olduğumuzu tekrar Sayın İbadi\'ye ifade ediyorum. Tarih boyunca ülkemiz en zor zamanlarında din, dil, mezhep ayrımı gözetmeksizin Irak halkının yanında olmuştur. Irak\'ın sıkıntısı bizim de sıkıntımızdır. Ülkenin yeniden imarı konusunda da üzerimize düşeni yapmaya hazırız. Bu tavrımızı aziz kardeşimize ifade ettim.\" \'AÇILACAK SINIR KAPISI HEM IRAK\'IN HEM DE ÜLKEMİZİN FAYDASINA OLACAKTIR\' Cumhurbaşkanı Erdoğan, Irak ile Türkiye arasında ikinci sınır kapasının önemine değindiklerini kaydederek şunları dedi: \"Sayın İbadi ile ülkelerimiz arasında ikinci sınır kapısının önemine değindik. Açılacak sınır kapısı hem Irak\'ın hem de ülkemizin faydasına olacaktır. İnşallah bu konuda gereken adımları atacağımıza inanıyorum. Ayrıca gerek Musul, gerekse Basra\'da başkonsoluklarımızı da yeniden faaliyete geçirme konusu kendileriyle görüştük.\" \'PKK TERÖR ÖRGÜTÜ İLE MÜCADELEDE IRAK TARAFINDAN BEKLENTİLERİMİZİ AKTARDIK\' Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan terörle mücadele konusunu etraflıca ele aldıklarına işaret ederek şöyle devam etti: \"Görüşmelerimizde ayrıca terörle mücadele konusunu da etraflıca ele alma fırsatı bulduk. Bu alanda tam işbirliği içinde olma konusunda mutabık kaldık. Türkiye olarak terör örgütleri arasında ayrım yapmadık, yapmıyoruz. DEAŞ\'lı canilerle, PKK\'lı katiller arasında bizim nazarımızda bir fark yoktur. Her ikisi de kundaktaki bebekleri, sivilleri, yaşlıları katletmekten çekinmeyen vahşi yapılardır. Bu örgütleri ve uzantılarını bölgemizden kazımakta karalıyız. Başta DEAŞ olmak üzere tüm terör örgütleri ile mücadelede Irak ile dayanışma içerisinde olmayı sürdüreceğiz. PKK terör örgütü ile mücadelede Irak tarafından beklentilerimizi aktardık. PKK\'nın Irak\'tan tamamen temizlenmesi istikametinde çabalarımızı artırma hususunda görüş birliğimize vardık. Ayrıca Türkmen kardeşlerimizin meselelerini de kendilerine ifade ettim. Türkmenlerin özellikle Kerkük\'te maruz kaldıkları saldırılara değinerek, kardeşlerimizin güvenliğinin sağlanmasının önemini burada da ifade ediyorum. Türkiye ile Irak\'ın kaderleri aynıdır. Irak\'ın güvenlik, refah, istikrarı Türkiye\'nin refah, güvenlik, istikrarıdır. En önemli sorunlardan bir tanesi Irak\'taki su ve enerji sorunudur. Bu konuda görüşmelerimizi detaylandırdık. ilgili bakanlarımızı görevlendirdik. Ve daha sonra da bölgeye gitmek suretiyle bölgede ne gibi adımlar atılması gerekiyor e su da, bunları zaten nedir biliyoruz. Ama enerji ile ilgili ne gibi adımlar atarız bunları konuşma fırsatı oldu.” \'TÜM İTALYA HALKININ BAŞI SAĞOLSUN DİLİYORUM\' Cumhurbaşkanı Erdoğan, İtalya\'da meydana gelen köprü kazasını anımsatarak, \"Son olarak Cenova\'da köprünün çökmesi sonucu 11 kişi hayatını kaybetti. İtalya yönetimine ve ölenlere rahmet diliyorum. Ve tüm İtalya halkının başı sağolsun diyorum\" dedi. \'HİÇBİR ZAMAN IRAK TOPRAKLARININ TÜRKİYE\'YE KARŞI MEKAN OLMASINI İSTEMEYİZ\' Irak Başbakanı Haydar El İbadi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan\'a \"kardeşim\" diye hitap ederek Türkiye ile ilişkilerin daha geliştirilmesi ve pekiştirilmesi için biraraya geldiklerini kaydetti. Sınırın güvenliği konusunda hem fikir olduklarını bildiren İbadi şöyle konuştu: \"Sınırın güvenlik meselesi konusunda hem fikiriz. Hiçbir zaman Irak topraklarının Türkiye\'ye karşı mekan olmasını istemeyiz. Hiçbir örgütün burada yuvalanmasını istemeyiz. Ve biz bir kez daha söylüyoruz buna müsamaha etmeyeceğiz. Sınırların korunması Türkiye\'ye saldırıların önlenmesi konusunda Türkiye ile birlikteyiz. Türk şirketlerine söylüyoruz gelin Irak\' yatarım yapın, çalışmalarınızı sürdürün. Kardeşim sayın başkanın söylediği gibi ikinci bir gümrük hattının açılması çok önemli. Yaşamış olduğu parasal sorunlarıyla ilgili Türkiye ile birlikteyiz alacağı tedbir konusunda.\" Nursima KESKİN - Mustafa TURAPOĞLU/ANKARA, (DHA)-