(Görüntülü) Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye, erozyonla mücadelede dünya lideri (2)

Mustafa TURAPOĞLU/ANKARA,(DHA)-ANKARA\'da Haydar Aliyev Ormanı\'nda düzenlenen \'Fidanlar Fidanlarla Büyüyor\' programına katılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 16 yılda Türkiye\'nin orman varlığını güçlendirmek ve daha güzel bir Türkiye bırakmak için yoğun çaba sarf ettiklerini belirterek, \"Türkiye, erozyonla mücadelede dünya lideri ve orman alanını artıran nadir ülkelerden biridir\" dedi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara Batıkent Haydar Aliyev Ormanı\'nda düzenlenen \'Fidanlar Fidanlarla Büyüyor\' programına katıldı. Programa Cumhurbaşkanı Erdoğan\'ın yanı sıra, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, çok sayıda davetli ve öğrenciler katıldı. Program saygı duruşu ve İstiklal Marşı\'nın okunması ile başladı. Törenin açılış konuşmasını yapan Bakan Selçuk, güzel bir programda bir araya geldiklerini söyledi. Bakan Pakdemirli ise, hayırlı ve bereketli bir programda bir arada olduklarını belirterek, ağaçlandırma çalışmasında önemli bir adım attıklarını ve orman varlığını son 16 yıl da artırdıklarını ifade etti. \'PROJEYİ SON DERECE ÖNEMLİ BULUYORUM\' Programda konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, projeyi son derece önemli bulduğunu söyleyerek, Milli Eğitim Bakanlığı ile Tarım ve Orman Bakanlığı\'nı tebrik etti. Ülke genelinde seferberlik başlattıklarını söyleyen Erdoğan, \"Hayata geçirilen bu proje sayesinde 81 vilayetimizin tamamında 10 milyon fidan okul çağındaki evlatlarımız adına toprakla buluşuyor, hayırlı olsun. Böylece her öğrencimizin bir fidanı olması sağlanıyor. Bu fidanlar evlatlarımızla beraber büyüyecek, onlarla beraber gelişecek. Çocuklarımızın yaşları ilerledikçe, fidanların kökleri toprağa, boyları göğe doğru yükselecek. Bu projenin, çocuklarımıza tabiata sahip çıkma bilincini de aşılayacağına inanıyorum. Tüm bakanlıklarımıza, kurumlarımıza, öğretmen ve öğrencilerimize şükranlarımı sunuyorum\" dedi. \'BAKIŞ AÇIMIZI DÜZELTMEZSEK, DÜNYA YAŞANILIR OLMAKTAN ÇIKACAKTIR\' \"Denizlerimiz kirlenirken, göllerimiz, derelerimiz kuruma tehdidiyle karşı karşıya kalıyor\" diyen Erdoğan, şöyle konuştu: \"Dünya genelinde orman daha da azalıyor. Bakınız bugün çatışma ve savaşlardan sonra insanları yerlerini terk etmeye zorlayan sebeplerin başında çölleşme sorunu geliyor. Her yıl insanlık olarak 10 milyon hektardan fazla tarım arazisini kaybediyor, 5 milyon orman arazisini de tahrip ediyoruz. Yaklaşık 1 milyar insan yeterli beslenemiyor. Çok daha vahimi, yanlış toprak kullanımı nedeniyle 2035 yılına kadar küresel gıda üretiminin yüzde 12 azalması bekleniyor. Kutuplardaki buzulların hızla erimeye başlaması tüm insanlığı tehdit eden çevre sorunlarının habercisi olarak görülüyor. Şu an öyle bir büyüme stratejisi hakim ki bir ülkenin refahı, diğer ülkenin sefaletine dayanıyor. Batıda birileri lüks içinde yaşarken, milyarlarca insan canı, kanı ve sömürülen emeğiyle bu refahın bedelini ödüyor. Kimi ülkeler refahlarına refah katarken, Somali\'nin nehirleri kuruyor. Doğru düzgün hiçbir yer altı kaynağı olmayan devletler zenginleşirken, altın, elmas ve petrol rezervlerinin üzerinde yaşayan insanlar evlerine ekmek dahi götüremiyor. Batı\'daki zengin yatlarına, spor arabalarına petrol taşıyan tankerlerin verdiği zararı, en çok çocuklarına rızık arayan Afrikalı balıkçılar hissediyor. Şu gerçeği artık hepimiz çok iyi kavramak zorundayız. Şayet önlem almazsak, şimdiden adım atmazsak, ilerde çocuklarımız çok daha büyük sorunlarla karşı karşıya kalacak. Tabiata, çevreye, hayata dair bakış açımızı düzeltmezsek, bu dünya maalesef yaşanılır bir yer olmaktan tamamen çıkacaktır. O meşhur Kızılderili sözünde dediği gibi \"Bütün ağaçlar kesildiğinde, bütün hayvanlar avlandığında, hava solunamaz hale geldiğinde işte o zaman paranın yenilebilir bir şey olmadığını anlayacaksınız.\" \'TÜRKİYE, EROZYONLA MÜCADELEDE DÜNYA LİDERİ\' 16 yılda Türkiye\'nin orman varlığını güçlendirmek ve daha güzel bir Türkiye bırakmak için yoğun çaba sarf ettiklerini söyleyen Erdoğan, \"Gezi olaylarında, çevreyi istismar etmek yerine ülkemize hizmet ettik. 21 milyon olan orman varlığımızı, bugün 22,3 milyon hektara ulaştırdık. Tabiat parkı sayımız 16\'dan 243\'e yükseldi. İlk defa bizim dönemimizde bal ve şehir ormanları kurduk. 16 yılda 4 milyar 70 milyon adet fidan diktik. İnşallah bu rakamı 7 milyara çıkarmayı hedefliyoruz. Sadece yeryüzündeki çölleşmeyle ilgili değil zihinlerdeki çölleşmeyle de mücadele ediyoruz. Denizlere, göllere ve barajlara erozyonla taşınan toprak miktarı 500 milyon ton iken, yaptığımız çalışmalarla bunu 154 milyon tona düşürdük. Türkiye, erozyonla mücadelede dünya lideri ve orman alanını artıran nadir ülkelerden biridir\" diye konuştu. Erdoğan, daha sonra sırasıyla Şanlıurfa, Samsun, Bursa ve İzmir illerine sinevizyon ile canlı bağlanarak, projeyi başlattı. Erdoğan ve beraberindekiler daha sonra alanda fidan dikimi gerçekleştirdi.