(Görüntülü) Cumhurbaşkanı Erdoğan: Milletimizin sandıkta partimize verdiği mesajı da aldık (1) 

Hakime TORUN - Mustafa TURAPOĞLU-Gizem KARADAĞ/ANKARA, (DHA) -CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, balkon konuşmasında, \"Milletimizin sandıkta partimize verdiği mesajı da aldık. Önümüzdeki dönem, milletimizin karşısına tüm bu eksikliklerimizi tamamlayarak çıkacağımızdan emin olunuz. Ak Parti\'yi milletimiz ile kurduk. Hemen yarından itibaren milletimize verdiğimiz sözleri yerine getirmek için koşturmaya başlıyoruz. Yemin töreninin hemen ardından bakanlarımızı, bürokratlarımızı belirleyip programımızı uygulamaya başlayacağız. Yeni yönetim sistemimiz ile ilgili hazırlıklarımızı büyük ölçüde tamamlamıştık\" dedi.





Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı ve 27\'nci Dönem Milletvekili Genel Seçimleri sonrası parti genel merkezi önünde toplanan partililere seslenerek balkon konuşması yaptı.



Erdoğan, \"Bu şarkı burada bitmez dediniz. Vandallara ve ihanet çetelerine karşı koyduk, ellerini ovuşturarak Türkiye\'nin diz çökmesini bekleyenlere derslerini hep birlikte verdik. Amerika\'daki oylara bakıyorum, oradan ana muhalefete bayağı oy gelmiş. Halep oradaysa arşın sandıkta. Bu seçimin galibi demokrasidir, milli iradedir, milletimizin kendisidir. Dün darbecilerin tanklarını, toplarını, uçaklarını, helikopterlerini, silahlarını çıplak elleriyle durduran bu millet, bugün aynı ellerle istiklaline ve istikbaline sahip çıkmıştır\" diye konuştu.





\"EN YAKIN ARKADAŞIMIZ İLE ARAMIZDAKİ FARK 20 PUANIN ÜZERİNDE. 22 PUAN\"



Erdoğan, \"Bildiğiniz gibi en yakın arkadaşımız ile aramızdaki fark 20 puanın üzerinde. 22 puan. Şahsıma, ittifakıma ve partime güvenen tüm kardeşlerime, milletime şükranlarımı sunuyorum\" dedi.





\"MERHUM MUHSİN YAZICIOĞLU\'NUN YADİGARI ALPERENLERE TEŞEKKÜR EDİYORUM\"



Erdoğan, \"Cumhur İttifakı\'nın bir diğer kanadı olan MHP\'nin Genel Başkanı Sayın Bahçeli\'ye ve MHP\'nin tüm mensuplarına teşekkür ediyorum. Merhum Muhsin Yazıcıoğlu\'nun yadigarı Alperenlere teşekkür ediyorum. Hangi partiye oy vermiş olursa olsun sandığa giderek demokratik hakkını kullanan her vatandaşıma teşekkür ediyorum\" dedi.





\"MİLLETİMİZİN SANDIKTA PARTİMİZE VERDİĞİ MESAJI DA ALDIK\"



Erdoğan, \"Türkiye bu seçimle, pek çok yeniliğin yanı sıra partilerin ittifak tecrübesini de yaşamıştır. Hayırlı bir tecrübe olmuştur. Milletimizin sandıkta partimize verdiği mesajı da aldık. Önümüzdeki dönem, milletimizin karşısına tüm bu eksikliklerimizi tamamlayarak çıkacağımızdan emin olunuz. Ak Parti\'yi milletimiz ile kurduk. Hemen yarından itibaren milletimize verdiğimiz sözleri yerine getirmek için koşturmaya başlıyoruz. Yemin töreninin hemen ardından bakanlarımızı, bürokratlarımızı belirleyip programımızı uygulamaya başlayacağız. Yeni yönetim sistemimiz ile ilgili hazırlıklarımızı büyük ölçüde tamamlamıştık\" ifadelerini kullandı.



