(Görüntülü) Cumhurbaşkanı Erdoğan Esenler'de konuştu (3) (Aktüel)

Ertan KILIÇ-Ozan URAL/İSTANBUL,(DHA)-CUMHRUBAŞKANI Erdoğan Esenler\'de düzenlenen Kadir Gecesi programında konuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan \"Filistin\'de her gün masum çocuklar, kadınlar, erkekler tekerlekli sandalyedeki engelliler, yaralılara yardım eden hemşireler katlediliyor. Zalim İsrail yönetimi, siyonist İsrail yönetimi Filistinlilere adeta nefes aldırmıyor. Suriye\'de insanlar evlerinde, sokaklarında, çocuklar okullarında başlarına ne zaman bomba yağdırılacağını bilememenin korkusu içinde yaşıyor. Terör örgütleri Suriye\'de hala cirit atıyor. Ortadoğu\'dan Kuzey Afrika\'ya, Güney Asya\'dan Avrupa\'ya kadar her yerde Müslümanlara yönelik baskılar her geçen gün artıyor. Buradan Avrupa\'ya, doğrusu Avusturya\'ya, Avusturya\'nın Başbakanına sesleniyorum. Bak daha çok gençsin. Daha senin çok şöyle tecrübe edinmen lazım. Bak şunu unutma, senin bu çıraklığın, bu tavırların senin başına çok işler getirebilir. Zira bilesin ki Avusturya\'da bir caminin kapatılması, oradaki Müslümanların, din adamlarının Avusturya\'dan atılması, yurt dışı edilmesi yeniden bir haçlı-hilal mücadelesini başlatır ki bunun sorumlusu da sen olursun.\" dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan sözlerini şöyle sürdürdü: Arakan\'daki Müslümanları yerlerinden, yurtlarından etmekle, Avrupa\'nın göbeğinde Müslümanların camilerini kapatmanın zihniyet bakımından hiçbir farkı yoktur. Bizim itirazlarımız, bizim isyanımız kendimiz için değildir. Biz dünyadaki tüm mazlumların, mağdurların sesiyiz. Yürekten inanıyoruz ki haklıyız ve kazanacağız. İnanıyoruz, Onun için üstünüz. İnşallah bu defa tarih güçlünün değil, haklının zaferini yazacak. Biz dünyadaki tüm gariplerin, ezilmişlerin dertleriyle dertleniyoruz. Biz bölgemizdeki tüm horlanmışların, sürgün edilmişlerin, yalnız bırakılmışların yanındayız. Şimdi milletimizin önünde yeni bir tercih var. 24 Haziran seçimlerinde cumhurbaşkanını ve milletvekillerini seçmekle kalmayacak, aynı zamanda gelecek yarım asrımızın, bir asrımızın istikametini de belirleyecektir.