(Görüntülü) Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ekonomik savaşı da başarılı bir şekilde vereceğiz (4)

‘BİZ DAĞLARI DELE DELE GELİYORUZ’



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bayburt’taki ziyaretlerinin ardından kamu ve özel sektör tarafından gerçekleştirilen toplam maliyeti 1 milyar 370 milyon liralık tesislerin açılışı gerçekleştirmek ve seçimlerde gösterdikleri desteklerinden ötürü teşekkür konuşması yapmak üzere Gümüşhane’ye geldi. Cumhuriyet Caddesi’nde düzenlenen programda konuşan Erdoğan, seçimlerdeki destekleri dolayısıyla Gümüşhaneli vatandaşlara teşekkür etti.



Gümüşhane’de olmaktan ötürü büyük bir memnuniyet duyduğunu belirten Erdoğan, “10 aylık hasretin ardından vefanın, dayanışmanın milli iradenin, elbette rekorların şehri Gümüşhane\'de olmaktan büyük bir memnuniyet duyuyorum. İnşallah bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da sizlerin desteğine duasına layık olmaya çalışacağız. Hiçbir anımızı boş geçirmeden Gümüşhane ile beraber ülkemize hizmet etmeye devam edeceğiz. Bakın, bu gelişte şu yapılanları görüyorsunuz değil mi? Yani biz size hizmetkâr olarak bu adımları attık. Buraya gelmeden önce Bayburt\'a uğradık, oradaki kardeşlerimize de teşekkürlerimizi ifade ettik. Tıpkı Gümüşhane\'de olduğu gibi Bayburt\'ta da muhteşem bir coşku vardı. Nasipse yarın önce Ordu\'ya geçeceğiz Tabii Ordu\'da aslında bu sel felaketi sebebiyle oraya uğrayacağız. Ardından İnşallah Rize’de hemşehrilerimizle hasbihal edeceğiz. Pazar günü Trabzon’dayız orada da Trabzonlu hemşehrilerimizle bir arada olacağız. Kısacası bu hafta sonunu Doğu Karadeniz\'de geçirmiş oluyoruz. Biz Gümüşhane\'ye sadece kuru bir teşekkür için gelmedik. Elimiz boş gelmedik, ayrıca bugün şehrimiz, değil tüm Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu Bölgesi için önemli bir yatırımın açılışını yapmaya geldik. Biz Ferhat’ız siz ise Şirin’siniz, yahu biz dağları dele dele geliyoruz. Bunu birileri belki görmüyor ama siz şimdi burada bu dağları nasıl deldiğimizi görüyor musunuz?” dedi.



‘GEÇİN O İŞİ GEÇİN’



‘Neymiş, dövizmiş, neymiş kurmuş, geçin o işi geçin’ diyen Erdoğan şöyle konuştu:



“Tüm bunar bir aşk işi, aşk. Sıradan olmuyor, eğer âşıksanız olur, dertliyseniz olur. Biz bu millete aşığız. Neymiş, dövizmiş, neymiş kurmuş, geçin o işi geçin. Aşıklıya Bağdat yakındır. İşte biz onun için buraları açtık geliyoruz. Böylece daha önce tek yol olarak hizmet veren mevcut yoldaki transit trafiği şehir dışına alarak, çift gidiş çift geliş şeklinde Gümüşhane’mize kazandırıyoruz. Gümüşhane üzerinden doğu-batı kuzey-güney istikametinde yolculuk yapan vatandaşlarımız da, daha güvenli daha konforlu bir seyahat imkânı götürüyoruz. Çevre yolundan hizmete girmesiyle tarihi İpek yolu güzergâhının en önemli durak noktalarından olan Gümüşhane\'nin cazibesinin de ben artacağına inanıyorum. Onun için pestilleri de falan biraz fazla hazırlayın. Sadece pestil için buraya gelenler çok olacak.”



‘İNCE ELEDİK SIK DOKUDUK’



Ana muhalefet partisinin, tüm enerjisini koltuğa harcadığını kaydeden Erdoğan, “Bakın biz sizi seviyoruz, Allah için seviyoruz, bu para pul meselesi değil, makam mevki meselesi değil. Türkiye 24 Haziran’da sıradan bir genel seçim yaşamadı. Ülkemiz 24 Haziran seçimleri ile beraber aynı zamanda ne yaşadı? Bir yönetim sistemini değiştirdi. Parlamenter demokrasiden artık biz cumhurbaşkanlığı sistemine geçtik mi? Bununla inkılâbı bir değişim-dönüş yaşıyoruz. 9 Temmuz\'daki yemin töreninin ardından hem yönetim mimarimizi oluşturduk, hem de kabinemizi belirledik. Ardından da bakan yardımcılarımızın ve bazı üst düzey görevlilerimizin atamalarını yaptık. İnce eledik. İnce eledik sık dokuduk. Çok titiz bir çalışma ile inşallah bu süreci devam ettiriyoruz. Bir taraftan atamalarımızı yaparken, diğer taraftan milletimize hizmet yolculuğumuzu kesintiye uğramaması noktasında özen gösteriyoruz. Devletimizin kaybedecek vakti yok, tek bir anı yok, tek bir kuruşu dahi bu noktada asla israf edilemez. Hiçbir zorluk, hiçbir sıkıntı millete hizmet etmemenin bahanesi olamaz. Ana muhalefet partisi tüm enerjisini nereye harcıyor? Koltuğa. Partililer de genel merkezinin önünde getirmişler bir tane koltuk koymuşlar. Dertleri bu. Amma bizim öyle bir derdimiz var mı? Yok. Önümüzdeki haftanın sonunda biz de büyük kongremizi yapacağız ayın 4\'ünde genel merkez kadın kollarımızın kongresi yaptık. Var mı bir sıkıntı? Şimdi de 18\'inde genel merkezimizin kongresini yapıyoruz. Allah\'ın izniyle hep birlikte o kongreyi tüm Türkiye, tüm dünya izleyecek. Niye? Biz dünya demokrasisinde örneğiz. Başka ülkelerde bunlar yok. İddialı konuşuyorum yok” ifadesinde bulundu.



‘BİZİM İÇİN HER PAYE MESULİYETTİR’



Millete efendi olmaya değil, hizmetkâr olmaya geldiklerini vurgulayan Erdoğan sözlerini şöyle sürdürdü:



“Birileri yaşadıkları onca hezimete rağmen, koltuklarını korumak için her türlü siyasi cambazlığa başvurabilir, birileri sandıkları kapanır kapanmaz makam kavgasına rant ve çıkar kavgasına tutuşabilir. Ama biz asla böyle bir hareket değiliz ve olamayız. Biz aldığımız bütün yüksek oy oranı rağmen gece rahat bir uyku çeken değil, tam tersine uykuları kaçan, yüklendiği emanetin ağırlığını her zerresinde, her hücresinde hisseden bir anlayışa sahibiz. Bizim için her makam millete hizmet için açılmış bir fırsat penceresidir. Zira biz millete efendi olmaya değil, hizmetkâr olmaya geldik. Bu yola böyle devam ediyoruz. Bizim için her paye mesuliyettir, sorumluluktur, 81 milyonun emanetidir. Bunun için ‘Nasıl olsa Gümüşhane\'de yüzde 77 oy aldık, nasıl olsa Türkiye\'de yüzde 52,5 oy aldık’ asla rehavete kapılamayız. Yapmamız gereken çok şey var”



CHP’DEKİ KURULTAY TARTIŞMALARINA DEĞİNDİ



Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP\'de son günlerde gündeme gelen ‘Kurultay’ tartışmalarıyla ilgili konuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu konuda şöyle dedi:



“Ana muhalefet partisi daha düne kadar Cumhurbaşkanı adayımız dediği şahsa hakaret etme yarışı yaparken, biz geçen hafta 100 günlük icraat programımız açıkladık. 100 günde toplam 46 milyar liralık bütçeyle hayata geçirmeyi planladığımız 400 projeyi milletimize tanıttık, ilan ettik. Şimdi bakan arkadaşlarımız bu projeleri adım adım hayata geçiyor. Bizler de hem kendi taahhütlerimizi yerine getireceğiz hem de 100 günlük programda yer alan diğer projelerin takipçisi olacağız. Yaptıklarımızın başardıklarımızın hesabını yine, millete vereceğiz millete. Birilerine değil, George\'a, Hans\'a değil, biz halka ve Hakk\'a veririz hesabımızı. Çünkü biz bugüne kadar daima milletimize olan ahdimize, kavlimize sadakatle sahip çıktık. Ne söz verdiysek onu yerine getirmeye çalıştık. Yapmayacağımızı söz olarak vermedik. Türk siyasetinin tekrar popülizm bataklığına düşmesine rıza göstermedik. Yeni dönemde de aynı ilkeyle, aynı prensiple çalışmaya devam ediyoruz. Popülizm tuzağına düşmeden can borcumuz olan bu millete, bu aziz millete azimle hizmet etmenin mücadelesini veriyoruz.\"



‘PUTİN\'LE GÖRÜŞTÜK’



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bayburt ziyaretinin ardından yola çıktığı sırada Putin ile yaptığı telefon görüşmesine değinerek, bu yıl içerisinde Türkiye\'ye 6 milyon Rus turistin geleceğini ifade etti. Erdoğan, \"Biz son 16 yılda ekonomimizi 3 buçuk kat büyüttük. İhracatımızı 36 milyar dolardan 163 milyar dolara çıkardık. Geçtiğimiz temmuz ayında 14 milyar dolarla cumhuriyet tarihimizin en yüksek ihracatını gerçekleştirdik. Turizm gelirlerimizde ve turist sayımızda da inşallah bu yıl da rekora doğru koşuyoruz. Az önce Sayın Putin\'le bir görüşmem vardı ve maşallah bu sene Rusya\'dan yoğun bir turist akını var. Öyle zannediyorum ki 6 milyon gibi bir turist herhalde Rusya\'dan gelecek. Aramızdaki tabi ki bu ilişkiler, bu irtibatlar bizleri daha güçlü hale getiriyor\" dedi.



\'HUKUK İLKELERİNİ RAFA KALDIRANLAR BİZE DEMOKRASİDEN BAHSEDEMEZ\'



Erdoğan, son haftalarda ABD ile Türkiye arasında meydana gelen Rahip Brunson gerginliğinin ardından, ABD\'nin Türkiye üzerinde uygulamaya çalıştığı ekonomik yaptırımlarla ilgili konuştu. Erdoğan, kimsenin Türk milletine ekonomik manipülasyonlarla diz çöktüremeyeceğini söyleyerek, şunları söyledi:



\"Ekonomik manipülasyonlar üzerinden bize diz çöktüreceğiniz zannedenler, anlaşılan bu milleti hiç tanımıyorlar. Koyunlarında büyüttükleri malikhanelerde ağırladıkları FETÖ\'cü alçaklarla ilgili hiçbir adım atmayanlar, kusura bakmasın bize hukuk dersi veremez. Yüzlerce insanımızı hunharca katledenlerle ilgili en temel hukuk ilkelerini rafa kaldıranlar bize demokrasiden bahsedemez. Bu millete tehdit dili şantaj dili kullanamaz. Hele hele bu millete kabadayılık hiç sökmez. Biz bu güne kadar adı, sanı, cüssesi ne olursa olsun tüm devletlerle, eşitliği ve karşılıklı saygıyı esas alan göz hizasında bir ilişki kurduk. İkili münasebetlerimizde, saygıyı asla elden bırakmadık. Sorunları, şantaj, tehdit ve baskıyla değil, diyalogla çözmenin yollarını aradık. Gerilim yerine sükuneti, çatışma yerine işbirliğini isteyen taraf olduk. Bu gün de aynı yerdeyiz, aynı ilkeleri savunuyoruz. Her zaman ifade ettiğim gibi, sıkılı yumruklarla müdafaa olmaz. Müdafaa için elinizi açacaksınız. Meselelerin çözümü sükunettir, suhulettir, müzakere ve diplomasidir. Bunun dışındaki her çözüm yolu, çıkmaz sokak olacaktır. Kimsenin tehditle, ceza ile yaptırımla bu millete, bu aziz millete attıracağı tek bir adım olamaz. Bu süreçte doğruları söylemekten, hak bildiğimiz gerçekleri ifade etmekten asla imtina etmeyeceğiz. Sürecin sonunda muhataplarımız nezdinde de aklı selimin galebe çalacağına inanıyorum\"



Konuşmasının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gümüşhane Geçişi Çevre Yolu’nun açılışını gerçekleştirdi. Gümüşhanespor Kulüp Başkanı Kurban Karagöz, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a adının yazılı olduğu 29 numaralı Gümüşhanespor forması hediye etti.