(Görüntülü) Cumhurbaşkanı adayı İnce Antalya'da konuştu (2)

İnce: Terör örgütleriyle amansız mücadele edilecek (2)

102\'NCİ MİTİNG ANTALYA\'DA



CHP\'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce\'nin Hatay mitinginin ardından ikinci durağı, Antalya oldu. Miting alanına giden Demokrasi Bulvarı\'ndaki bir üstgeçide asılan pankartta yer alan \'Hayırlı Cumalar Bay Muharrem Her Gün Cuma Kılanlar Derneği\' yazısı dikkati çekti. Kepez ilçesindeki Turgut Özal Spor Salonu yanındaki miting alanı, Türk bayrakları ve \'tamam\' dövizleri taşıyan binlerce vatandaşla doldu. Sıcak nedeniyle miting alanındaki kalabalığa şapka dağıtıldı. Muharrem İnce, Antalyalılara, \"Güzellikler kenti, turizmin başkenti Antalya, kar yağarken denize girilen Antalya, dünyanın göz bebeği Antalya\" diye seslendi. Kampanyasının 44\'üncü günü ve 102 mitingini yaptığını hatırlatan İnce, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan\'ın 30\'a yakın miting yaptığını aktardı. İnce, \"Türkiye\'de bir yorgun adam var bir de taze kan var. Türkiye\'nin devasa sorunlarını yorgun bir adam çözemez\" dedi.



TURİZM HEDEFİNİ AÇIKLADI



Topyekün bir kalkınma başlatacaklarını dile getiren Muharrem İnce, Türkiye\'nin dünyada turizmde ilk 10 ülkeden birisi olduğunu kaydetti. İnce, \"Turizmi 12 aya yayacağız. Hedefimiz 5 yıl içinde 60 milyon turist ve 60 milyar dolar turizm geliri. Kışın askıda kalan turizm personelini teşvikten yararlanacağız. Mesleki eğitimden geçireceğiz. Turizm bölgelerinin de altyapı bütçelerini güçlendireceğiz. Turizmin kalitesini yükselteceğiz. Barışçı politikayla turizmi güçlendireceğiz. Erdoğan, sen hava atmak için \'Rus uçağını ben düşürdüm\' dedin. Ama Rus uçağı Suriye sınırına değil Antalya\'ya düştü. Domatesler Rusya\'ya gitmez oldu, Rusya\'dan turist gelmez oldu. Türkiye\'de barış dünyada barış, bölgede barış. Barışacağız hemen, hızla büyüyeceğiz\" diye konuştu.



\'HAKKINI BİLEN, HALKINI BİLEN, HADDİNİ BİLEN BİR CUMHURBAŞKANI\'



Önce hukuk devletini yeniden sağlayacaklarını belirten İnce, mahkemelerin bağımsız olacağını aktardı. Merkez Bankası başkanını parti genel merkezinde ağırlamayacaklarını vurgulayan İnce, şöyle devam etti:



\"Partizanlık yapmayacağız. Ülkeyi kalkındırıp halkça bölüşeceğiz. Erdoğan camdan okuyacak. Cam bozulanca bakacak. Ben camdan değil candan konuşacağım. Benim ondan farkım ben kimseyi ayırmayacağım, kimseyi kayırmayacağım, milletin parasını savurmayacağım. Hakkını bilen, halkını bilen haddini bilen bir cumhurbaşkanı olacağım. Haddini bilmeyenlere haddini bildiren bir başkan olacağım. Bu seçimin kaybedeni olmayacak. 81 milyon kazanacak. Erdoğan kazanırsa kavga devam edecek, dolar yükselecek, faiz yükselecek, enflasyon artacak. Suriyeliler Türkiye\'de kalmaya devam edecek. Mazot yine pahalanacak. İnce kazanırsa umut gelecek. İnce kazandığında güven ortamı oluşacak. Yatırımlar artacak. Topraklardan bereket fışkıracak. Fabrikaların bacası tütecek.\"



\'YAZLIK SARAYI ENGELLİ ÇOCUKLARA VERECEĞİM\'



Cumartesi günü İstanbul mitingine 5 milyon kişi geleceğini belirten İnce, bu mitinge herkesi takımının formasıyla davet etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan\'a eleştirilerini sürdüren İnce, \"Erdoğan\'dan 5 ay önce vekil oldum. Sonra Erdoğan Başbakan oldu. İlk icraatı \'Benim milletvekillerim halkın arasına oturacak\' dedi. Lojmanları sattı, kendisi de gitti Keçiören\'de bir apartman dairesinde yaşadı. Bir süre sonra bunu unuttu. Kendisinin özel olduğunu düşünmeye başladı. Çankaya Köşkü\'nü beğenmedi gitti saray yaptı. İstanbul\'da 5 sarayı kendisine tahsis etti. Yine yetmedi Marmaris\'e gitti, 300 odalı yazlık bir saray yaptı. Allah\'ın izni, milletin isteği ile Cumhurbaşkanı olduğumda yazlık sarayı kullanmayacağım, onu engelli çocuklara vereceğim\" dedi.



\'KEKLER ŞEKERSİZ OLACAK\'



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan\'ın \'kardeşim\' dediklerini etrafından uzaklaştırdığını belirten İnce, \"Partiyi kurarken kardeşim dediklerinden kimse yanında kalmadı. Ben Rizeliyim diyor ama çayını bile beğenmedi. Kardeşim Esad diyordu şimdi katil Eset diyor. 16 yılda dost kaldığı bir insan gösterin, ben özür dileyeyim. Bütün herkesle kavgalı. Erdoğan\'ın heyecanı kalmamış. İnsanlara tepeden bakıyor, kibirli biri. Atanmak isteyen birine \'Git seni Kılıçdaroğlu atasın\' diyor. Genç çocuğa katlanıver. Çocuk sayısını, doğurma yöntemini biliyor. Ekmeğin rengini biliyor, her şeyi biliyor ya da her şeyi bildiğini zannediyor. Partisinin adı Adalet ve Kalkınma. Adaleti unuttu, kalkınmayı da, kek var diyor. Çay ve kek Yalova Seyahat\'te de var, otobüs mü işletiyorsun? Mars\'ta maden arayacağız diyorum o kıraathane açıp kek yiyeceğiz diyor. Şeker fabrikalarını da sattı demek ki kekler şekersiz olacak\" dedi.



\'1922\'DEN SONRA İLK KEZ TOPRAK KAYBETTİ\'



Muharrem İnce, Erdoğan\'ın 16 yılda devlet adamlığını terk ettiğini belirterek, \"Kuşatılan devleti yeniden toparlayacağız. Osmanlı İmparatorluğu ile 1699\'da başlayan toprak kaybedişi, 223 sene sürdü. 1922\'de Mustafa Kemal dur dedi bu gidişe. İlk kez 1922\'de kaybetme bitti ve kazanma başladı. Türkiye 95 yılda ilk kez bunların döneminde toprak kaybetti. Süleyman Şah türbesinin bulunduğu toprağını kaybetti. Onun hayalleri yok. Ben çocukları iyi eğitmek istiyorum. Fakir fukarayı kandırıyorlar. İnce seçilirse o sosyal yardımları keser. Sarayda olan sensin milletin evladı benim, niye keseyim. Cumhurbaşkanı seçildiğimde yardımları enflasyon oranında artıracağım\" diye konuştu.



HAVA DURUMU, \'YAPARSIN AŞKIM\' BİLE SENİ GEÇMİŞ



Cumhurbaşkanı Erdoğan\'a televizyona çıkma teklifini yineleyen İnce, \"Erdoğan\'a yurdun dört bir köşesinden sesleniyorum. Erdoğan tencerede et yok, dert var. Aş yerine taş kaynıyor. Soğan 5, patates, 6 lira, kuru fasulye 10 lira, ekmek yok. Sende kek var. Televizyon kanalına çıkıp konuşalım. Söz diplomanı sormayacağım. Bir tek şey soracağım soğan, patates ve ekonomiyi konuşacağız. Geçenlerde \'Benimle televizyona çıkarsa reytingleri artar\' diyor. Hangimiz daha fazla izleniyoruz diye baktım, ben Erdoğan\'dan 4 kat fazla izleniyorum. Erdoğan\'ın programı olduğu zaman izlemede 34\'üncü olmuş. Hava durumu, \'Yaparsın Aşkım\' bile seni geçmiş. Gel benimle televizyona çık. Havan olsun. Hani sen dünya lideriydin. Seni gidi seni. Sen çakma dünya liderisin\" diye konuştu.



\'BAKANLAR KURULU\'NDA AK PARTİLİ DE OLACAK\'



Seçildiğinde ilk hafta Bakanlar Kurulu üyeleri ve cumhurbaşkanı yardımcılarını açıklayacağını kaydeden İnce, \"Bakanlar kurulunda sadece CHP\'liler olmayacak. Herkes kendini görecek orada. Sadece CHP\'liler oy vermiyor bana. Ak Partili bakan da yapacağım\" dedi.



VATANDAŞ \'POLİS MİTİNG ALANINA ALMIYOR\' DİYE SESLENİNCE



Sahneye seslenen bir vatandaşın polisin miting alanına girişe izin vermediğini söylemesi üzerine İnce, \"Acaba sıkışık olduğu için mi polis arkadaşlarım böyle yaptı? Polis yanlış iş yapmaz ben buna inanıyorum\" diye seslendi. İnce, Hatay\'da açıkladığı vaatlerini Antalya mitinginde de yineledi. İnce, konuşmasının ardından vatandaşlara karanfil attı.