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Kültür-Sanat

(Görüntülü) Çukurova Rock Festivali'nin üçüncü gününe Hayko Cepkin damgası

ADANA,(DHA)-  ADANA'da Çukurova Rock Festivali'nin üçüncü gününe Hayko Cepkin damgasını vurdu

13 Mayıs 2018 15:50

ADANA,(DHA)-  ADANA\'da Çukurova Rock Festivali\'nin üçüncü gününe Hayko Cepkin damgasını vurdu. Hayko Cepkin, alanı dolduran binlerce kişiye unutulmaz bir gece yaşattı.

Adana Galeria Avm Çim Alan\'da 10 Mayıs\'ta başlayan festivalin üçüncü günün açılışını üst üste yayınladığı iki albüm yayınlayan ve dinleyicilerin \'Umut sesli kadın\' olarak tanımladığı Ezgi Aktan yaptı. Ardından sahneyi Türkçe Rap\'in yeni yıldızlarından İzmir kökenli Gazapizm devraldı. Argo Orkestra ile sahne alan müzisyen Adana\'yı çok seviyoruz, burası bizim ikinci evimiz\" dedi. \'Akustik Travma\' albümüyle listelerin üst sıralarında yer alan genç neslin en başarılı gruplarından Yüzyüzeyken Konuşuruz performansıyla yine büyük alkış aldı.

Sahne sırası Umut Kuzey\'e geldiğinde ise büyük bir coşku vardı. Organizasyonun ev sahibi Adanalı sanatçı kendi evinde sahneye çıkıyor olmaktan ayrı bir heyecan duyduğunu söyledi. Geçen hafta ESKİFEST\'teki yoğun yağışa rağmen alanı terk etmeyen seyirciye bir kez daha teşekkür ederken, Çukurova Rock Festivali\'ni sahiplenen Çukurova halkına teşekkür etti.

Yağmur altında sahne alan Pamela ve Zakkum\'da en sevilen şarkılarını havaya aldırış etmeyen binlerce kişiyle söylerken gecenin finalini Hayko Cepkin yaptı. Adana seyircisinin her zaman çok özel olduğunu söyleyen Hayko Cepkin, sahne şovları ve yüksek enerjisiyle, alanı dolduran binlerce kişiye unutulmaz bir gece yaşattı.

Festival, 13 Mayıs gecesi sona erecek.
 

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