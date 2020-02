(Görüntülü) Çocuklarda böbrek nakli konuşuldu

Selin GÜRSEL - Hüseyin ÇAKMAK / İSTANBUL, (DHA) - ÇOCUK hastalardaki kronik böbrek yetmezliği konusunda en iyi tedavi olan böbrek nakli alanında çalışan hekimler için Çocuk Böbrek Nakli Güncelleme Sempozyumu\' gerçekleştirildi. Sempozyumda konuşan İstinye Üniversitesi Hastanesi, Organ Nakli Merkezi Müdürü Prof. Dr. Ayhan Dinçkan \"Türk Nefroloji Derneği\'nin rakamları baz alındığında; yılda 3200 civarında böbrek nakli gerçekleşiyor. Bu rakamlar içerisinde pediatrik nakil yüzde 6-7 diyebiliriz. Esasında bunun olması gereken sayısı yüzde 10-15 arasında\" dedi. Sempozyum İstinye Üniversitesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilimdalı Başkanı ve Çocuk Nefroloji Uzmanı Prof. Dr. Ozan Özkaya ve Gazi Üniversitesi, Tıp Fakültesi öğretim üyesi ve TİGED Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Oğuz Söylemezoğlu?nun açılış konuşmaları ile başladı. Transplantasyon İmmünolojisi ve Genetiği Derneği (TİGED) ile İstinye Üniversitesi Hastanesi tarafından İstinye Üniversitesi ev sahipliğinde düzenlenen organizasyonda, çocuklarda böbrek nakline hazırlık, böbrek nakli cerrahisi, nakil sonrası izlem, hasta uyumunda karşılaşılan sorunlar ve nakil edilen organların takiplerde neden kaybedildiği ile ilgili sunumlar gerçekleşti. \'ÇOCUKLARIMIZA BÖBREK NAKLİ ŞANSINI VERMEYE ÇALIŞIYORUZ\' Bu tür toplantıları her sene düzenli olarak yaptıklarını belirten Gazi Üniversitesi, Tıp Fakültesi\'nden Prof. Dr. Oğuz Söylemezoğlu, ?Amacımız çocuk böbrek hastalıkları uzmanlarını ve çocuk böbrek nakli yapan cerrah arkadaşlarımızı güncel bilgilerle donatmak. Bu konu hakkında son yıllarda, yurt dışında hakikaten önemli gelişmeler oluyor. Nakledilen organın çocuklarda uzun yıllar fonksiyon görmeye devam etmesi şart. Çünkü biz çocuklara bu nakilleri, 6 aylıkken, 1 yaşında veya 5 yaşında yaptığımızda bir ömür boyu o organın yaşaması gerekiyor. Bunu uzun süre yaşatmak için de çok güncel gelişmeler oluyor. Şimdi bu güncel bilgileri uzman arkadaşlarımıza aktarıyoruz. Tabii ayrıca bunun zorluklarını ve özellikle mesane problemi olan çocuklarda nasıl nakil yapılıyor ve bunların nasıl takip edilmesi gerektiğini de arkadaşlara anlatıyoruz. Böylece bu çocuklarımıza da böbrek nakli şansını vermeye çalışıyoruz. Bütün amacımız bu bilgileri genç arkadaşlarımıza iletmek. Yine aynı şekilde halkımıza da güncel bilgileri bu şekilde ileterek, benim çocuğum böbrek nakli olmaz? veya ?imkansız dediler? düşüncesinden onları uzaklaştırıp onlara doğru ve iyi mesajları vermeye çalışıyoruz dedi. BÖBREK YETMEZLİĞİ BÖBREK NAKİLE SEBEP OLMASIN Çocuklarda yapılan böbrek naklinden önce böbrek yetmezliği safhasına dikkat çeken Prof. Dr. Söylemezoğlu, ?Çocuklarımızın böbrek yetmezliğine gitmemesi için çalışmalar yapmak, koruyucu önlemler almak gerekiyor. Dolayısıyla böbrek hastası olan çocuklarda daha böbrek nakline, böbrek yetmezliğine gitmeden önce yeterli tedaviyi almalarını sağlamamız gerekiyor. Ama o aşamaya gelenlere de ameliyat şansını da vermemiz gerekiyor. Onun için çabalıyoruz? şeklinde konuştu. BÖBREK NAKLİ KONUSUNDA İLK 10 İÇERİSİNDEYİZ Türkiye?de pediatrik nakil konusunda iyi durumda olunduğunu belirten İstinye Üniversitesi Hastanesi, Organ Nakli Merkezi Müdürü Prof. Dr. Ayhan Dinçkan, ?Türkiye organ nakli alanında, bölge ülkeleri içerisinde oldukça iyi durumda. Gerek yapılan nakillerin sayıları gerekse nakillerin türlerini ve başarısını baz aldığımızda, özellikle karaciğer nakilleri konusunda, dünyada ön sıralarda, böbrek nakli konusunda da ilk 10 içerisinde olduğumuzu söyleyebiliriz. Tabii pediatrik nakiller, bu nakil sayıları içerisinde özellikli bir alan. Çünkü çocuklar. Bunların çok küçük olanları, çok farklı hastalıklara sahip olanları var. Özellikli bir nakil. Bu yüzden de bu tür nakillerin deneyimli, bu konuda emek vermiş nakil merkezlerinde yapılmasının daha doğru olduğunu düşünüyoruz dedi. \'PEDİATRİK NAKİL YÜZDE 10-15 OLMALI\' Türk Nefroloji Derneği?nin rakamları baz alındığında yılda 3200 civarında böbrek nakli gerçekleştiğini söyleyen Prof. Dr. Dinçkan, ?Bu rakamlar içerisinde pediatrik nakil yüzde 6-7 diyebiliriz. Esasında bunun olması gereken sayısı yüzde 10-15 arasında. Bu sayının az olmasının birkaç temel nedeni var. Bunlardan bir tanesi, kadavra organ sisteminden çocuk hastalara organ bulunmasının zorluğu. Bununla ilgili ülkemizde çok güzel gelişmeler var. Sağlık Bakanlığı da bu konuda çok ciddi çalışmalar yapıyor. 18 yaş altındaki bir kişinin beyin ölümü gerçekleştiğinde artık o kişinin organları sadece çocuk hastalara kullanılıyor. Yine de zaten ülkemizde kadavra bağış oranı oldukça az, tabii pediatrik yaş grubunda bağış oranı daha da az? şeklinde konuştu. \'AİLELER ÇAPRAZ NAKİL KONUSUNDA BİLGİLENDİRİLMELİ\' Pediatrik nakilin az olması konusunda ikinci nedenin canlı nakil şansına erişilmesinin zor olduğunu belirten Prof. Dr. Dinçkan, ?Her anne baba esasında çocuğuna gönüllü birer bağışçı ama karşılarına kan grubunun uymaması, Cross dediğimiz uyum testlerinin olumsuz sonuçları karşımıza çıkabiliyor. Bununla ilgili de çözüm yöntemleri var. Kan grubu uyumsuz nakiller artık dünyada yapılıyor, ülkemizde de bunun alt yapı çalışmaları var. Ülkemizde bunu aşmak anlamında elimizde sadece çapraz nakil yöntemi var. Buna organ takas yöntemi diyebiliriz. İki tane alıcı-verici var elinizde, her ikisi de tıbbi engellerden dolayı vericilerinden organ alamıyorlar. Biz her iki çiftin vericilerini takas ederek her ikisinin de nakil olmasını sağlıyoruz. Bunu çocuk hastalarımızda biraz öne çıkarmak gerekiyor çünkü ülkemizde 2016 Türk Nefroloji Derneği\'nin verilerine göre sadece 1 tane pediatrik çapraz nakil yapılmış. Bu konuya biraz kafa yormak lazım. Ulusal çapraz nakil sistemi kurulması gerekiyor. Pediatrik nakil konusunda deneyimli merkezlerin bunu biraz daha irdelemesi gerekiyor. Aileleri de bu konuda yönlendirmeleri gerekiyor ifadelerini kullandı. \'ÇAPRAZ NAKİL KARACİĞER İÇİN DE KULLANILIYOR\' Çapraz nakilin canlı vericili donör olan nakil türlerinde yapıldığını, böbrek naklinde daha fazla olduğunu ama karaciğer nakillerinde de kullanıldığını belirten Prof. Dr. Dinçkan,Yetişkin-yetişkin karaciğer nakli 3 yıl önce bizim ekibimiz tarafından gerçekleştirildi. Yine yetişkin-pediatri çapraz karaciğer nakli de gerçekleştirildi? dedi.