(Görüntülü) Çocuklara özel diş kliniğiyle artık dişçi korkusu son buluyor

Arzu ERBAŞ/RİZE, (DHA)- RİZE Ağız ve Dış Sağlığı Merkezi’nde çocuklara özel hizmete açılan Çocuk Diş Kliniği, çocukların korkulu rüyası olan dişçi koltuklarını daha eğlenceli hale getirdi. Çocukların ilgisini çekecek görsellerle dizayn edilen klinik, beğeni kazandı. Rize Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi’nde 3 üniteden oluşan Çocuk Diş Kliniği hizmete açıldı. Çocukların ilgisini çekecek görsellerle dekore edilen Çocuk Diş Kliniği’nde biri pedodonti uzmanı olmak üzere 3 diş hekimi görevlendirildi. Kliniğe gelen çocuklar, kendileri için hazırlanan bu ortamı görünce mutlu olduklarını ve hiç korkmadıklarını ifade etti. Aileler de çocuklara özel dizayn edilen kliniği beğendiklerini, bu sayede çocuklarda yaygın olan diş hekimi korkusunun önüne geçildiğini söyledi. Çocuklar, kendileri için özel hazırlanan, çizgi film kahramanlarının rengarenk çıkartmalarının olduğu klinikte yer alan odada, neşeli vakit geçirip tedavi oluyor. Dr. Dt. İrem Türedi, kiliniği çocukların hiçbir korku yaşamadan koltuğa oturabilmesi için hazırladıklarını belirterek, \"Diş hekimi korkusu çocuklarda yaygın olarak anne babadan geçen bir korku. Biz, kliniğimizi daha neşeli, daha çocuklara yönelik bir hale getirerek işleme başlamadan çocukları yüreklendirerek korkusuzca koltuğa oturmasını sağlamayı amaçladık” dedi. Rize Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi Başhekimi Uğur Yıldırım da, kliniğin fiziksel ortamı, çocukların daha sevebileceği, hekimle olan iletişimini daha iyi sağlayabileceği şekilde geliştirildiğini vurguladu.