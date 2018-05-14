(Görüntülü)  Çocuk Üniversitesi dördüncü dönem mezunlarını verdi

İSTANBUL, (DHA)- MALTEPE Üniversitesi tarafından hayata geçirilen Çocuk Üniversitesi dördüncü dönem mezunlarını verdi. Üniversitenin hocaları tarafından verilen eğitimler sonunda çocuklar üniversitede düzenlenen törenle diplomalarını aldı.





Yaşları 7 ile 12 arasında değişen toplamda 19 çocuk, 14 hafta süren eğitimler boyunca \'düşünme becerileri, yaratıcılık, duygusal ve sosyal gelişim, liderlik programları\' gibi ana derslerin tamamını, \'mekatronik, robotik, kodlama, akıl oyunları\' gibi seçmeli derslerden ise ikisini aldı. Üniversitenin hocaları tarafından verilen eğitimler sonunda çocuklar üniversitede düzenlenen törenle diplomalarını aldı.





\"ÇOCUKLARI ÇEKİRDEKTEN YAVAŞ YAVAŞ GELİŞTİRİYORUZ\"





Çocuk Üniversitesi’nin meslek seçiminde yönlendirmedeki önemini vurgulayan Maltepe Üniversitesi Özel Eğitim Bölümü Başkanı Prof. Dr. Ümit Davaslıgil, \"Bu dördüncü dönemde de çocuklarımızı mezun etmekten dolayı çok mutluyuz. Özellikle üç temel dersimiz var. Düşünme Becerileri, Yaratıcılık, Duygusal ve Sosyal Gelişim. Bir bütün olarak bu derslerle okul sonrasındaki yaşamlarında onları başarılı kılmak birtakım sosyal beceriler kazandırmak bir yerde liderliğin çekirdeklerini küçük yaşta, yavaş yavaş alarak geliştirmelerini sağlamak aynı zamanda mesleğe yöneltmiş oluyoruz. Çünkü üç temel dersin yanında kendi ilgi alanlarına göre iki de seçmeli ders alıyorlar. Burada da çeşitli meslekleri tanıyarak bir yerde kendilerine uygun olup olmadığını deneme fırsatı elde ediyorlar. Böylece mesleğe yönelme açısından da bir başlangıç oluyor\" dedi.





\"ZORLANMAYI DA ÖĞRENİYORLAR\"





Prof. Dr. Davaslıgil, \"Biraz zorlanmayı da öğreniyorlar. Çünkü başarının adımlarından biri de isteklerini erteleyip kendilerini biraz da zorlayarak başarıya doğru yol alma; onu sağlıyoruz. Hem ilgi alanlarında yeni bilgiler elde etme imkanı sağlanıyor böylece daha eğlenceli vakit geçiriyorlar. Ama normal yaşamda olması gereken birtakım yaşam koşullarını da onlara sağlamış oluyoruz\" diye konuştu.



