(Görüntülü) “Çocuğunuzun okul başarısızlığının nedeni görme kusuru olabilir”

Sinem ERYILMAZ - Ömer HASAR / İSTANBUL,(DHA) - GÖZ sağlığı, özellikle çocukluk dönemlerinden itibaren bütün hayat kalitesini önemli ölçü etkiliyor. Hayatın ilk 12 yılında öğrendiklerimizin yaklaşık yüzde 80\'ni görsel uyaranlar aracılığıyla oluyor. Bu da çocuklarda göz sağlığının önemini bir kez daha ortaya koyuyor.





Yeni eğitim yılının başlamasına kısa bir süre kala çocukların göz sağlığı ilgili ihmaller ise ilerleyen yaşlarda istenmeyen sonuçlara neden olabiliyor. Okul çağına kadar çocukların ortalama 1 ila 3 kez göz muayenesinden geçmesi önerilse de bunu gerçekleştirmemiş olan ailelerin okula başlangıç döneminde çocuklarının göz kontrolünü yaptırması gerekiyor.





TELEVİZYONU ÇOK YAKINDAN İZLİYORSA…





Çocuklarda bazı davranışların göz problemleri açısından aileler tarafından iyi takip gerektiğini söyleyen Memorial Bahçelievler Hastanesi Göz Merkezi’nden Op. Dr. Ebru Toprak Ün, \"Çocuklar televizyon seyrederken yakınlaşma hissediyorsa, uzaktaki bir nesneyi görebilmek için onun çok fazla yakınına gitme ihtiyacı duyuyorsa, herhangi bir nesneyi gözüne çok fazla yaklaştırıyorsa, çalışırken tek gözünü kapatarak yakına bakmaya çalışıyorsa ya da gözlerini ovuşturuyorsa ailelerin doktora başvurmasında yarar vardır” ifadelerini kullandı.





\"GÖZ SAĞLIĞINDA İHMAL OKULDA BAŞARISIZLIK GETİRİYOR\"





Çocukluk dönemindeki görme kusurları ve göz sağlığı ile ilgili şikayetlerin, okul başarısını olumsuz etkilediğinin altını çizen Op. Dr. Ün, \"Veliler bazen çocuklarının dikkatinin çok dağınık, derslerine karşı ilgisiz ve okul başarısının düşük olmasından şikayet edebilir. Bu başarısızlığın ana nedenlerinden biri çocuğun görme sorunu olabilir. Bu tip durumlar aileler için belirleyici olmalıdır. Çocukları, doğdukları ilk andan itibaren mutlaka gözlemlemeye başlıyoruz. Daha sonra bunun, okula başlayacağı yaşlara kadar takibini yapıyoruz. Okula başlama yaşına gelmiş ve hiç göz muayenesine gitmemiş bir çocuğun, herhangi bir sorunu ya da şikayeti olmasa bile en az bir kez muayeneye gitmesini öneriyoruz\" dedi.





ÇALIŞMA MESAFESİ VE IŞIĞA DİKKAT!





Çocukların göz sağlığı açısından çalışma ortamlarının hangi özellikte olması gerektiğine dair de bilgi veren Op. Dr. Ün, alınabilecek günlük önlemlere ilişkin şu noktalara değindi:





\"Çok karanlıkta çalışmayı tavsiye etmiyoruz. Yakın çalışma mesafesi ve ışık iyi ayarlanmalı. Yakınlık olarak 35 santimetrenin altına inmeden, iyi aydınlatılmış bir ortamda çalışılması önerilir. Okul çağına kadar hiç göz muayenesi yapılmamış bir çocuğun ailesinde bilinen bir göz rahatsızlığı varsa mutlaka kontrolden geçmesi sağlanmalı. Çünkü bazı doğuştan gelen hastalıklar belli bir yaştan sonra iyi bir göz muayenesiyle ortaya çıkmaya başlıyor.\"





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