(Görüntülü) Çocuğunuz okula başlamadan bu muayeneleri mutlaka yaptırın

Gül KABA-Ömer HASAR/İSTANBUL,(DHA) - ÇOCUK sağlığı ve hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Mahmut Çivilibal, çocukların okula gitmeden önce mutlaka göz, diş muayenesi ve işitme testlerinin yapılması gerektiğini söyledi. Memorial Bahçelievler Hastanesi \'Kahramanlar Okula Hazır\' semineri düzenlendi. Uzmanlar seminerde ebeveynlerin çocukların sağlıklı bir okul hayatı geçirmesi için dikkat etmesi gerekenleri anlattı ve merak edilen soruları yanıtladı. Ayrıca etkinliğe katılan çocuklara genel sağlık taraması yapıldı. Memorial Bahçelievler Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Bölümü’nden Çocuk Nefrolojisi Uzmanı Prof. Dr. Mahmut Çivilibal, seminerde çocukların doğru beslenmesi ve hastalıklardan korunmalarına yönelik önemli tavsiyelerde bulundu. \"ÇOCUKLAR OKULA ÖNCE PSİKOLOJİK OLARAK HAZIRLANMALI\" Çocukların okula önce psikolojik olarak hazırlanması gerektiğini belirten Prof. Dr. Çivilibal,\"Okul başlamadan önce çocukların mutlaka göz, diş muayenesi ve işitme testlerinin yapılmasını önemsiyoruz. Çünkü dışarıdan baktığımızda gözü sağlıklı gözüken çocuğun muayene sonrasında görme kusurlarının olduğunu görebiliyoruz\" dedi. \"GÖRME VE İŞİTME TESTİ MUTLAKA YAPILMALIDIR\" Görme ve işitme testlerinin mutlaka yapılması gerektiğini ifade eden Prof. Dr. Çivilibal, \"Yine işitmesi normal gelen çocuğa basit bir işitme testiyle bazı tiz sesleri duymadıklarını fark ediyoruz. Görme ve işitmesinde en ufak bir sorun çocukların okuldaki akademik başarılarını ciddi şekilde olumsuz etkiliyor. Bunların yanı sıra kan sayımı yapıp bazı vitamin düzeylerine bakarak çocukların ihtiyacı olan destekler varsa doğal beslenme ve ilaç takviyeleri almalarını sağlıyoruz\" diye konuştu. \"İLAÇ VE GIDA TAKVİYELERİNİN TAVSİYESİ OLMAZ\" İlaç ve gıda takviyelerinde insanların birbirlerine tavsiyelerinin yanlış olduğunu söyleyen Prof. Dr. Çivilibal, \"Sosyal medyanın yoğun bir şekilde kullanılması sonucunda kişiler birbirlerine kullandıkları ilaçları veya bazı gıda takviyelerini tavsiye edebiliyorlar. Kesinlikle vitamin kullanımları ve beslenme bireyselleştirilmelidir, her çocuk için ayrı ayrı olmalıdır.Bu kararı hekimle aile ortak almalıdır\" ifadelerini kullandı. \"ÇOCUĞA EVDE KAHVALTI YAPTIRIN\" Okul çağı çocuklarında kahvaltı alışkanlığı mutlaka olması gerektiğini vurgulayan Prof. Dr. Çivilibal, \"Çocuklar evde kahvaltı yapıp okula gitsin. Son yıllarda aile sofrası kavramından uzaklaştık. Çocukların, anne ve babalarıyla hatta aile büyüklerinin özellikle akşam yemeğinin bir arada yenmesini istiyoruz. Bu şekilde hem çocukları abur cuburdan uzaklaştırmış oluruz hem de sofra kültürü oluşturabiliyoruz\" dedi. \"ÇOCUKLARI SALAM,SUCUK VE SOSİSTEN UZAK TUTUN\" Çocuğun yeme alışkanlığında anne ve babanın rol model olması gerektiğini söyleyen Prof. Dr. Çivilibal, \"Yumurta,peynir, zeytin ve süt ürünlerini çocuklar mutlaka tüketmelidir. Ne yazık ki çocuklarımızda hızlı yemek yeme alışkanlığı oluştu. Mümkün olduğunca salam, sosis ve sucuktan katkı maddesi yoğun ürünlerden uzak tutmalıyız. Çocukların sağlıklı kahvaltı yapması için de ebeveynlerin rol model olması gerekiyor\" diye konuştu.