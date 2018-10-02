(Görüntülü) 'Çingene Kız'ın eksik parçaları yeniden Gaziantep'e getiriliyor

Eyyüp BURUN/GAZİANTEP, (DHA)- GAZİANTEP Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, 1960 yılında Zeugma Antik Kenti kazılarında kaçırılan ve Amerika Birleşik Devletleri\'nin (ABD) Ohio eyaletindeki Bowling Green State Üniversitesi\'ndeki Wolfe Center binasında, taban mozaiği olarak kullanılan \'Çingene Kız\' mozaiğinin eksik parçalarının, bu ay sonu ve ya Kasım ayı başında yeniden kente getirileceğini söyledi. Yaklaşık 4 yıldır, kaçırılan mozaikleri almak ve yurda geri getirmek için çaba gösterdiklerini belirten Başkan Fatma Şahin, girişimlerinin sonuç verdiğini ifade etti. Mozaikleri almak için bizzat Amerika\'ya gideceğini belirten Şahin, böylece Zeugma Antik Kenti\'nin simgesi olan Çingene Kız mozaiğinin ailesine kavuşacağını ifade ederek şunları söyledi: \"Çingene Kız bize yetim bakıyordu. Çünkü ailesi yıllarca önce çalınmış kendisi de çalınırken tesadüfen yere düşmüştü. Restorasyon sırasında müzemizin en güzel simgesi oldu. İçimizden her zaman, bu pano ne zaman tamamlanacak, diye geçiriyorduk. Sonrasında bununla ilgili bir çalışma başlattık. Bowling Green State Üniversitesi yetkililerine akademik duruşla örnek olmaları gerektiğini söyledik, bizim baktığımız yer burasıydı. Bir akademik güruh 50-60 yıl önce kaçırılan mozaikleri yer mozaiği olarak kullanıyorsa bu sürdürülebilir değil, etik değil. Bu konuda \'Biz kesin tarafız\' dedik ve bunun sonucunu takip edeceğiğimizi ifade ettik. Sayın Bakanımız pazartesi bu konuda bize yetki verdi. O yetkiyle kültür ataşemizle bütün yönetimi topladık. Mozaiklerin bulunduğu üniversite yetkilileri, \'Tamam Başkanım biz protokolün bütün gereğini yapacağız\' dediler. Protokol gereğince önce eserleri Türkiye\'ye getiriyoruz. Sonra burada imitasyonlarını yaparak onlara bu imitasyonları veriyoruz. O işin bizde olduğunu söyledim. Bizde çok ciddi mozaik sanatçılarının yetiştiğini söyledim. Çünkü yıllardır biz bu işi yapıyoruz. Bire bir aynısını yapmaya söz verdim ve anlaştık.\" Amerikan üniversitesiyle Çingene Kız mozaiğinin Türkiye\'ye getirileceği tarih konusunda da anlaştıklarını belirten Şahin, şöyle dedi: \"Tarihte anlaştık; Ekim sonu, Kasım başı gibi. Çünkü en müsait olduğu zamanlar bu aylarmış. Şimdi inşallah hazırlıklar başladı. Washington Kültür Ataşemiz bu işi takip ediyor. Bir teşekkür de Türk Hava Yollarımıza çünkü bu eserlerin taşınması, sigorta yapılması; ciddi sponsorluk gerekiyor kıymetli eserler olduğu için. THY Genel Müdürümüzü aradım sağ olsun dedi ki, \'Başkanım bu eserler bizim ülkemizin en büyük hazinesi. Biz de THY olarak bu işin gerekli bütün sponsorluğunu yapacağız, taşımacılık bize ait\' dedi. Öyle zannediyorum ki Aralık ayı ortasında yani yeni yılda bütün teknik işlerini bitiririz. Bütün dünyayı, bütün Türkiye\'yi Çingene Kız\'ın ailesini görmeye davet ederiz.\"