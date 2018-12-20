(Görüntülü) CHP'nin İstanbul adayı İmamoğlu Anıtkabir'i ziyaret etti

Kaan ULU/ANKARA, (DHA)- CHP\'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu, Anıtkabir\'i ziyaret etti.



CHP\'nin İstanbul adayı Ekrem İmamoğlu\'nun Anıtkabir ziyaretine CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal ile partililer eşlik etti. Gazi Mustafa Kemal Atatürk\'ün mozolesine çelenk bırakarak saygı duruşunda bulunan İmamoğlu, Atatürk\'ün özel anı defterini imzalayarak şunları yazdı;



\"Ülkemizin kurtarıcısı, Cumhuriyetimizin kurucusu, Ulu Önderimiz, Cumhuriyete, değerlerine ve ilkelerine sahip çıkmaya devam edeceğimizin en önemli görevlendirme sürecinin ilk gününde, manevi huzurunuzda size, milletimize layık olma bilinci ile gelmiş bulunmaktayım. İstanbul kenti Türkiye\'mizin 21\'inci yüzyılda Cumhuriyet\'in temel değerleri ile en iyi şekilde yönetilme hedefi ile buluşabilmesi için şahsım, yol arkadaşlarım ve tüm İstanbul halkı ile sonsuz bir enerjiyle çalışacağımıza emin olabilirsiniz. Çok sevdiğinizi bildiğimiz İstanbul\'a, bir dünya başkenti, merkezi olduğu bilinci ve Türkiye\'mizin vitrini, milletimizin kalbi olduğu bilinci ile nice güzel işler başaracağız. Cumhuriyet\'in evlatları, Atatürk ilke ve inkılaplarının savunucusu kimliğinizle size söz veriyor, huzurunuzda saygıyla eğiliyorum.\"