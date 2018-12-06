T24 LogoT24 Logo
Politika

(Görüntülü) CHP'nin 11 belediye başkan adayı daha belli oldu (2)

ANKARA (DHA) - EDİRNE Belediye Başkan adayı Recep Gürkan, Eskişehir Belediye Başkan adayı Yılmaz Büyükerşen, Hatay Belediye Başkan adayı Lütfü Savaş, Muğla Belediye Başkan adayı Osman Gürün, Sinop Belediye Başkan adayı Barış Ayhan, Mardin Belediye

06 Aralık 2018 20:43

ANKARA (DHA) - EDİRNE Belediye Başkan adayı Recep Gürkan, Eskişehir Belediye Başkan adayı Yılmaz Büyükerşen, Hatay Belediye Başkan adayı Lütfü Savaş, Muğla Belediye Başkan adayı Osman Gürün, Sinop Belediye Başkan adayı Barış Ayhan, Mardin Belediye Başkan adayı Süleyman Sarı, Tunceli Belediye Başkan adayı Yusuf Kenan Aydın, Bilecik Belediye Başkan adayı Semih Şahin, Ardahan Belediye Başkan adayı Faruk Demir, Tekirdağ Belediye Başkan adayı Kadir Albayrak, Aydın Belediye Başkan adayı Özlem Çerçioğlu oldu.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

ANKARA DHAEDİRNE Belediye BaşkanRecep Gürkan Eskişehir Belediye BaşkanYılmaz Büyükerşen Hatay Belediye BaşkanLütfü Savaş Muğla Belediye BaşkanOsman Gürün Sinop Belediye BaşkanBarış Ayhan Mardin Belediye BaşkanSüleyman
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24