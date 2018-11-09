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Politika

(Görüntülü) CHP'li Yılmaz: Ne yapıyorsan yap istifa etmiyorum (Detay)

Nursima ÖZONUR-Muhammet BAYRAM /ANKARA (DHA) - CHP'li Öztürk Yılmaz, Grup Disiplin Kuruluna sek edilmesine ilişkin yaptığı basın açıklamasında, "Bu disiplin soruşturması yanlıştır, hukuksuzdur kınıyorum

09 Kasım 2018 15:35

Nursima ÖZONUR-Muhammet BAYRAM /ANKARA (DHA) - CHP\'li Öztürk Yılmaz, Grup Disiplin Kuruluna sek edilmesine ilişkin yaptığı basın açıklamasında, \"Bu disiplin soruşturması yanlıştır, hukuksuzdur kınıyorum. Bu CHP\'de farklı bir yerde olduğumuzun göstergesidir. Arkamda duramadın trollere teslim ettin. İstiyorsun ki çekip gideyim. Sen yönetemiyorsun ben de bir hazırlık içindeyim biliyorsun. Genel başkanlık olarak bir hazırlığımın olduğunu biliyorsun. Sen beni rakip olarak görüyorsun. Parti içindeki yükselişimden rahatsızsın. Tarih seni yargılayacak. Ne yapıyorsan yap istifa etmiyorum\" dedi.

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