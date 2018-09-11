(Görüntülü) CHP'li Torun: Bizim ittifakımız vatandaşla, milletle olacak

Kaan ULU/ANKARA, (DHA) CUMHURİYET Halk Partisi\'nin (CHP) Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, yerel seçimlerle ilgili yaptığı açıklamada, \"Önemli olan tavandaki ittifak değil, tabandaki ittifaktır. Vatandaşın, halkın, milletin kurduğu ittifaktır. Biz bu ittifakı sağlayacağız. Bizim ittifakımız vatandaşla, milletle olacaktır\" dedi. CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, 2019 yılında yapılacak yerel seçim çalışmalarıyla ilişkin açıklamalarda bulundu. Mustafa Kemal Atatürk\'ün, \'Hattı müdafaa yoktur, sath-ı müdafaa vardır o satıh bütün vatandır\' ilkesinden hareketle Türkiye\'deki bütün belediyelere talip olduklarını belirten Torun, çalışmalarını da bu yönde sürdürdüklerini belirterek, şunları söyledi: \"Stratejimizi de bu anlamda oluşturduk. Seçim kazanamayacağımız bölgeler de olabilir ama o bölgelerde de oylarımızı arttıracağız ve bir dahaki seçime daha yüksek bir performansta girmenin yollarını arayacağız. Adaylarımızı bir gün ya da bir hafta içerisinde açıklamayacağız. Ekim ortası ve Kasım başından itibaren bu süreci takip edeceğiz. Önce kesinlikle aday tartışması olmayan, aday konusunda uzlaşılan adaylarımızı hemen açıklayacağız.\" \'ÖNEMLİ OLAN MİLLETİN KURDUĞU İTTİFAKTIR\' Olası bir AK Parti ve MHP koalisyonuna karşı nasıl bir yol izleyeceklerine de anlatan Torun, şöyle konuştu: \"Önemli olan tavandaki ittifak değil tabandaki ittifaktır. Vatandaşın, halkın, milletin kurduğu ittifaktır. Biz bu ittifakı sağlayacağız. Sonuçta seçmen kendisini yönetecek, güvendiği, kendisine en yakın ismi seçecektir. Ve burada partili partisiz hangi partiye mensup olursa olsun, hangi bölgeden, hangi etnik yapıdan, hangi inanca sahip olursa olsun bütün herkesi kucaklayacak ve bütün herkesten oy alacak bir aday olacaktır. O yüzden bizim ittifakımız vatandaşla, milletle olacaktır\" Torun, İYİ Parti ya da HDP\'den yerel seçimlerde olası bir ittifak teklifi gelmesiyle ile ilgili ise, \"Şu anda bizim böyle bir değerlendirmemiz yok. Biz millet ittifakını, halkın tabanda kendisinin kurduğu ittifakı kuracağız\" dedi. \"TÜRKİYE\'NİN GELDİĞİ NOKTAYI GÜNDEME GETİRECEĞİZ\" CHP\'nin yerel seçimde nasıl bir kampanya izleyeceğini de anlatan Genel Başkan Yardımcısı Torun, şunları söyledi: \"Bu her ne kadar yerel bir seçim olsa da ülkenin içine bulunduğu durumun tartışıldığı, AK Parti hükümetinin şu anda tek adam yönetiminin Türkiye\'de yarattığı olumsuzlukların değerlendirileceği de bir seçim olacak. Bir nevi halk tekrar yerel seçim olsa da yönetimi sorgulayacak. Ve biz de Türkiye\'nin geldiği noktayı gündeme getireceğiz. Ve tek adam yönetiminin Türkiye\'de yarattığı olumsuzlukları ortaya koyacağız. Bu yapı Türkiye\'de maalesef derin bir fay hattı oluştu vatandaşlar arasında. vatandaşlarımız bölündü ve ciddi bir ötekileştirme ortaya çıktı. Biz bütün yurttaşlarımızı birleştirerek, hiç bir ayrı gayrıya düşmeden, onları eşit hizmette buluşturup, toplumun tüm kesimlerine eşit bir yönetim anlayışı ortaya koyacağız. Ve AK Parti hükümetinin yarattığı bu ayrıştırıcı, ötekileştirici politikayı ortadan kaldıracağız.\"