(Görüntülü) CHP'li Tezcan: Alkışlarsan o üniforma sana haramdır (1)

Satılmış AKKAŞ/AFYONKARAHİSAR, (DHA)- CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Tezcan, 2\'nci Ordu Komutanı İsmail Metin Temel\'in Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan\'ın konuşması sırasında Muharrem İnce ile ilgili sözlerine gülümsemesinin doğru olmadığını belirterek, \"Alkışlayamazsın kardeşim. Alkışlarsan o üniforma sana haramdır. O apoletler de sana haramdır\" dedi. CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Tezcan, partisinin Afyonkarahisar il başkanlığını ziyaret etti. Parti binasına CHP Afyonkarahisar Milletvekili Burcu Köksal ile birlikte gelen Tezcan\'ı İl Başkanı Savaş Erdoğan, yönetim kurulu üyeleri ve çok sayıda partili karşıladı. \'BU KADAR SARAY, OSMANLI PADİŞAHLARINDA YOKTU\' Daha sonra parti binasında açıklama yapan Bülent Tezcan, gündeme ilişkin konulara değindi. Parti olarak israfın önüne geçeceklerini söyleyen Tezcan, saray ve saltanat düzeni istemediklerini belirterek, şöyle konuştu: \"Milletin düzenini istiyoruz. \'Statüko değişecek\' derken; Saray bir dakikada bir asgari ücretlinin maaşını yiyor. O para ile bir asgari ücretli 4 kişilik aileyi geçindiriyor. Asgari ücret 1603 TL. Sarayın bir dakikalık masrafı 1607 TL. Biz basın toplantısına başlayalı 5 dakika oldu değil mi? Başladığımız 5 dakika itibarıyla saray 5 asgari ücretlinin maaşını yedi. 5 dakika daha dursa 5 dakika daha yiyecek. Taksimetre çalışıyor, her dakikada bir asgari ücret. Bu 1150 odalı saray yetmedi. Otluk Koyu\'nda bir saray. İstanbul\'da 5 tane daha saray. Bu kadar saray Osmanlı padişahlarında yoktu. Osmanlı padişahları 600 sene Topkapı saraylarında, o mütevazı saraylarda ülkeyi yönetti. Bu ihtişam ve şımarıklık niye? \'Statükoyu değiştireceğiz\' diyoruz ya, bu şımarıklığı ortadan kaldıracağız. Statüko bu şımarıklık.\" \'O ÜNİFORMANIN HAKKINI VERECEK\' Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce\'nin 2\'nci Ordu Komutanı İsmail Metin Temel\'e \"Seçilirsem apoletlerini sökeceğim\" sözünün ardından iktidarın yaptığı eleştirilere cevap veren CHP\'li Tezcan, İnce\'ye sahip çıktı. Tezcan, \"Malatya\'da İsmail Metin Temel, 2\'nci Ordu Komutanı. Recep Tayyip Erdoğan, Ak Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı olarak konuşuyor. Bizim cumhurbaşkanı adayımızı eleştiriyor ve dalga geçiyor. Bu milletin kendisine giydirdiği üniformayla gülerek, alaycı bir ifadeyle onu alkışlıyor. Alkışlayamazsın kardeşim. Alkışlarsan o üniforma sana haramdır. O apoletler de sana haramdır. O üniformayı giyen hakkını verecek. Hakkını veremezse hesabını verir. Kıyamet koparmışlar. \'Vay apoletlerini sökerim\' demiş. Apoleti taşımayı hak etmiyorsan apoleti bırakırsın. Hak eden taşır. Milletin cumhurbaşkanı olmaya aday olmuş biriyle alay etmek üzere giyemezsin. Askeri ceza mahkemesinin 148\'inci maddesi çok açık. Suçtur yaptığı. Genelkurmay Başkanını ve savcıları göreve çağırıyorum. İsmail Metin Temel ile ilgili Genelkurmay Başkanlığı ve savcılar derhal işlem başlatmalıdır\" diye konuştu. \'FETÖ\'DEN TALİMAT ALAN SİZDİNİZ\' CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Tezcan, Muharrem İnce\'ye yönelik Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ\'ın \"FETÖ\'den mi talimat aldın?\" sözüne de tepki gösterdi. Bülent Tezcan, şöyle dedi: \"Bütün iktidar çevresi ve onun borazanları vuvuzela gibi bağırmaya başlamışlar. Hani bir hükümet sözcüleri var, Bekir Bozdağ. Şimdi çıkmış; \'FETÖ\'den mi talimat aldın?\' diyor bizim cumhurbaşkanı adayımız Muharrem İnce\'ye. Siz FETÖ ile koyun koyuna yaşarken, Muharrem İnce ve Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu, biz, Silivri\'de Türk ordusunun şerefli subaylarına kumpas kuran FETÖ\'ye karşı göğüs göğüse mücadele ediyorduk. FETÖ\'den talimat alan sizdiniz. FETÖ\'ye karşı mücadele eden bizdik. FETÖ\'den talimat alarak Türk Silahlı Kuvvetleri\'ni, Türk ordusunu tasfiye etmeyi siz bilirsiniz. Türk ordusunun genelkurmay başkanına \'terörist\' demek ayıbı sizin omuzlarınızda. O ayıbı silemediniz. Dünyanın en önemli donanması haline gelen Türk donanmasının en kaliteli subaylarını ordudan atan sizsiniz. 14 general ve 58 albayı ordudan atmak için uğraşırken, sizi önleyemeyen zamanın Genelkurmay Başkanı Işık Koşener çıktı dedi ki \'Bu siyasi iradeye karşı benim gücüm yetmiyor. Askerimi koruyamıyorum. Şerefli subayları koruyamıyorum\' diye istifa etti. Şerefli tavır istifa eden Işık Koşener\'in tavrıydı. Ama şerefi sorgulanacak tavır TSK\'nın haremi hizmeti olan kozmik odaya FETÖ\'cü hakimleri sokan hükümetin tavrıdır. Şerefle izah edilemeyecek bir tavırdır.\" \'KORKMAYA BAŞLADILAR\' Ak Parti hükümetinin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce\'den korktuğunu iddia eden Tezcan, sözlerine şunları söyledi: \"Korkmaya başladılar. Cumhurbaşkanı adayımız Muharrem İnce, Cerrahpaşa Üniversitesi\'ni ziyarete gitti. Dekanı ziyarete gitti. Dekanı görevden aldılar. Bakan Veysel Eroğlu her gün burada Afyon Kocatepe Üniversitesi\'nde propaganda yapıyor. Rektör taltif ediliyor. Nereden geldiği ve ilişkilerinin ne olduğu ayrı bir mesele ve ayrı bir tartışma konusu. CHP\'nin cumhurbaşkanı adayı üniversite dekanını nezaketen ziyaret ederse dekan görevden alınıyor. Bu hükümetin bakanı üniversiteyi her gün propaganda haline getirir. Rektör taltif edilir. Peki bunları kim görevden alacak? İşte bunları da millet görevden alacak. İnşallah 24 Haziran\'da millet görevden alacak.\"