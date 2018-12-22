(Görüntülü) CHP'li Şener: Benden sonra ekonomiyi krize soktunuz 1

Nursima ÖZONUR/ANKARA, (DHA)- CHP Konya Milletvekili Abdüllatif Şener, 2002-2007 yılları arasında AK Parti\'de görev yaptığı dönemde \'ekonominin patronu\' olduğunu söyleyerek, \"Enflasyon geldiğimizde yüzde 30\'du, ben bırakırken yüzde 8\'e düştü, siz patlattınız, şimdi yüzde 22 yaptınız. ÜFE yüzde 40\'tan yüzde 5\'e düştü; ama siz yüzde 39\'a çıkardınız benden sonra. Hangi beceriksizliği yaptınız da ekonomiyi tahrip ettiniz, iki kere krize soktunuz?\" dedi.



TBMM Genel Kurulu\'nda 2019 mali yılı bütçe görüşmelerinin son gününde konuşan CHP Konya Milletvekili Abdüllatif Şener, 2019 bütçesinin iflas bütçesi olduğunu ileri sürerek, 2002-2007 yılları arasında AK Parti\'de görev yaptığı dönemde \'ekonominin patronu\' olduğunu söyledi. Şener, 2002-2007 döneminde ekonomiyle ilgili üç temel kurulun başkanlığını yaptığını anımsatarak, şöyle konuştu:



\"Enflasyon geldiğimizde yüzde 30\'du, ben bırakırken yüzde 8\'e düştü, siz patlattınız, şimdi yüzde 22 yaptınız. ÜFE yüzde 40\'tan yüzde 5\'e düştü; ama siz yüzde 39\'a çıkardınız benden sonra. Hangi beceriksizliği yaptınız da ekonomiyi tahrip ettiniz, iki kere krize soktunuz? 1 Ocak 2005\'te paradan 6 sıfırı attık. Yani daha önce 1 milyon lira dediğiniz para birden 1 liraya düştü. Hani geçen Mart ayında, 8 ay önce Sayın Cumhurbaşkanı ne demişti? \'Tuvalete 1 milyon lirayla gidiyorduk, 1 liraya düşürdük.\' demişti değil mi? Bakın, o 1 milyon lirayı 1 liraya düşüren benim. Dolar, ben geldiğimde 1 lira 60 kuruştu. 2007\'de bırakırken 1 lira 17 kuruşa düştü. Siz şimdi 5 lira 30 kuruşa çıkardınız, 5 kat artırdınız.\"



\'BENDEN SONRA EKONOMİYİ BU HALE GETİRDİNİZ\'



Cumhurbaşkanı Erdoğan\'ın sürekli \'Kişi başına milli geliri 3 katına çıkardık\' dediğini hatırlatan Şener, \"Kişi başına milli gelirin niye 3 katına çıktığının üç gerekçesi var. Bunlardan birincisi: baz yılı olarak 2002 alınıyor. Bazı yanlış koyarak \'Şu kadar artırdık\' denmez. Benden sonra hangi büyük beceriksizliği yaptınız da ekonomiyi bu hale getirdiniz? İşsizi ağlattınız, tüketiciyi perişan ettiniz, çiftçiyi mahvettiniz. Ekonominin başında Koordinasyon Kurulu Başkanı olarak bütün işler benden dönüyordu. Sayın Genel Başkan da bu işe karışmıyordu. 2003-2007 arasında ben AB Eğitim ve Gençlik Programları ulusal otoritesiydim. Her ülkede bu programların bir otoritesi olur, Türkiye otoritesi bendim, benim üzerimde Başbakan da yoktu\" diye konuştu.



\'GERGİNLİĞİ YATIŞTIRDIM\'



Şener, AK Parti\'den ayrıldığı süreci anımsatarak sözlerini şöyle sürdürdü:



\"Ben Sayın Erdoğan\'la kavga edip falan ayrılmadım. Bana karşı her zaman kibar olmuştur, nazik davranmıştır. Hayatımda bana karşı en nazik davranan iki üç insandan biridir. Ayrılırken de kibarca ayrıldım. Bakın, övündüğünüz yatırım olarak övündüğünüz ne varsa, en az yüzde 90\'ı 2003-2007 yatırım programlarına bakın, şu acil eylem planını inceleyin, hepsi bunun içerisindedir, hepsi. 2007 seçimlerine girerken birçok problem vardı, cumhuriyet mitingleri vardı, 367 problemi vardı, e-muhtıra girdi devreye. O sırada gerginlik olduğu için kamuoyunu yatıştırmaya ihtiyaç vardı. Sayın Genel Başkan ve Gül, benim üslubumun bütün toplumu kucaklayıcı olduğunu, bu gerginliği yatıştırmak için beni görevlendirdiler. \'Bol bol televizyonlara çık, o tatlı üslubunla kamuoyunu yatıştır\' dediler. O görevi de üstlendim, sonuna kadar yerine getirdim aday olmayacağımı ilan ettiğim halde. Onun için birkaç gün önce bir grup başkan vekiliniz çok ulu orta sözler söyledi. Bir kısmı söylediklerimin, ona cevap olsun diye söylüyorum.\"



\'TARİHTE İSA\'DAN ÖNCE VE İSA\'DAN SONRA VARDIR\'



AK Parti\'li bazı milletvekilleri, \'Sen neymişsin\' diyerek Şener\'e tepki gösterdi. AK Parti Grup Başkanvekili Naci Bostancı ise Abdüllatif Şener\'in konuşmasının ardından söz alarak, \"Tarihte İsa\'dan önce ve İsa\'dan sonra vardır. Sayın Şener\'i dinlerken o kadar \'ben\', o kadar \'ben yaptım\', \'ben olmasaydım siz yoktunuz\' dedi ki, anlaşılıyor ki Sayın Şener ekonomin Hazreti İsa\'sıdır, öncesi vardır, sonrası vardır\" diyerek tepki gösterdi.



\'MHP\'DEN BİRİ BÖYLE KONUŞSAYDI GEL YERİNE OTUR DERDİM\'



MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli de kuliste bir araya geldiği gazetecilere Şener\'in konuşmasını değerlendirerek, \"CHP\'yi yok sayan bir konuşma. MHP\'den biri böyle konuşsaydı gel yerine otur derdim\" dedi.

