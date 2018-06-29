(Görüntülü) CHP'li Öztunç: Soylu, CHP'ye saldırmaktan vazgeçsin

Ömer KOÇ/KAHRAMANMARAŞ, (DHA)- CHP Kahramanmaraş Milletvekili ve Parti Meclisi Üyesi Ali Öztunç, CHP’li il başkanlarının şehit cenazelerine kabul edilmemesi için müsteşar üzerinden valilere talimat gönderdiğini söyleyen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’ya tepki göstererek, “CHP’ye saldırmaktan vazgeçsin. Çok Süleyman Soylular geldi geçti, CHP dimdik ayakta durmaya devam etti. O da gelip geçiyor, gidiyor” dedi.



Mazbatasını aldıktan sonra eşi Buket Öztunç ile CHP Kahramanmaraş İl başkanlığını ziyaret eden Ali Öztunç, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’yu toplumu terörize etmekle suçladı. Öztunç, bakanın görevinin terörü sonlandırmak olduğunu toplumu terörize etmek olmadığını belirterek şöyle dedi:



\"İçişleri Bakanı tetikçilerle mücadele etmeli, tetikçilik yapmamalı. Şimdi önümüzdeki günlerde yeni bakanlar atanacak, İçişleri Bakanı Sayın Cumhurbaşkanı’na, ‘Benden iyi tetikçi bulamazsın, benden iyi silahşor bulamazsın beni yeniden bakan olarak ata’ mesajını veriyor. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ne zaman sıkışsa, ne zaman bir sorun yaşasa hemen CHP’ye saldırıyor. CHP’ye saldırmaktan vazgeçsin, onun haddi değildir, onun gücü de yetmez CHP’ye. CHP; bu cumhuriyeti, bu devleti kuran partidir. Çok Süleyman Soylular geldi geçti, CHP dimdik ayakta durmaya devam etti. O da gelip geçiyor, gidiyor.”



“İÇİŞLERİ BAKANI OLARAK 15 TEMMUZ’DA NEREDEYDİ?”



CHP’nin dimdik ayakta olduğunu ve ayakta durmaya da devam edeceğini belirten Ali Öztunç, “Süleyman Soylu bir defa 15 Temmuz akşamı nerede olduğunu açıklasın. Çok açık soruyorum, Süleyman Soylu 15 Temmuz akşamı nerede olduğunu açıklasın, İçişleri Bakanı olarak nereye saklanmış önce onu açıklasın. Ya da saklanmamış mı açıklasın duyalım bakalım. Cumhurbaşkanı Erdoğan havaalanındayken, başkaları başka yerde mücadele ederken Süleyman Soylu neredeymiş? Önce bu sorunun cevabını versin ona sonra CHP’ye laf atmaya çalışsın” dedi.



“ERDOĞAN BU AÇIKLAMAYA KATILIYOR MU?”



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a da seslenen Öztunç, “Sayın Cumhurbaşkanı Süleyman Soylu’nun bu açıklamasını tasvip ediyor mu, etmiyor mu? Bu açıklamaya katılıyor mu, katılmıyor mu? Seçimler bittikten hemen sonra başladılar huzursuzluklar yaratmaya, toplumu bölmeye, toplumu terörize etmeye. Bakın bu ateşle barut gibidir dikkat etsinler, bu işler kaşımaya gelmez ve Süleyman Soylu’ya bir kez daha söylüyorum; Süleyman Soylu haddini bilsin, CHP’yle uğraşmak onun haddine kalmamıştır” diye konuştu.



Öztunç, HDP’nin CHP’nin desteğiyle barajı aştığı, HDP’nin terörün sözcülüğünü yaptığı CHP’nin de bu şekilde teröre destek verdiği yönündeki iddialarla ilgili de şunları dedi:



“CHP, HDP’ye niye destek versin? Böyle bir şey var mı? Bu, Süleyman Soylu gibi iftiracıların iftirası işte. HDP geçen seçimde de mi CHP ile barajı aşı? Ondan öncede mi CHP ile barajı aştı 7 Haziran’da, 1 Kasım’da, 2011 yılında CHP’nin desteğiyle mi barajı aştı? Yok böyle bir şey, herkes kendi oyunu alıyor? Siz gördünüz sahada kapı kapı gezdik, çalıştık biz. Bize ne HDP’den? İftira. Bunlar Süleyman Soylu ve Soylu gibilerin iftirası.”