(Görüntülü) CHP'li Özel'den tatilcilere '8 Temmuz' uyarısı

İlker KILIÇASLAN/MANİSA, (DHA)- MANİSA\'ya gelen CHP Grup Başkanvekili ve 1. sıra milletvekili adayı Özgür Özel, 24 Haziran\'daki cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci tura kalabileceğini belirterek, 8 Temmuz\'da yapılması beklenen ikinci tur için vatandaşların tatillerini buna göre planları gerektiğini söyledi. CHP\'li Özel, \"24 Haziran\'da tek adam rejimine \'dur\' deyip, 8 Temmuz günü cumhurbaşkanlığı makamına milletin adamını, halkın adayı Muharrem İnce\'yi getirmek için hepimizin bu iki tarihte sandık başında olması çok önemli\" dedi.



CHP Manisa İl Başkanlığı, partilerinin Manisa milletvekili adaylarını kamuoyuna tanıtmak ve parti yöneticileriyle bir araya getirmek için iftar yemeği düzenledi. CHP Milletvekili adayları CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, Vehbi Bakıroğlu, Bekir Başemirgen, Sabri Temel, Abdullah Saka, Hayriye Hacet, Saniye Ağgül, Çetin Kurt, Nurettin Dingaz ve Lale Erdoğan Tuncer yemeğe katıldı.



Konuşma yapan İl Başkanı Semih Balaban, 24 Haziran seçimlerine kadar tüm milletvekili adayların ve partililerin gece-gündüz demeden çalışacaklarını belirterek, hedeflerinin Manisa\'dan 5 milletvekili çıkarmak ve partinin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce\'yi Cumhurbaşkanı yapmak olduğunu söyledi.



\'CHP\'NİN ADAYI KARŞISINDA SİNİRDEN NE YAPACAĞINI ŞAŞIRMIŞ\'



CHP\'li Özgür Özel ise, AK Parti iktidarının milletvekilliği ve cumhurbaşkanlığı seçimini erkene çekmesindeki amacın, muhalefeti hazırlıksız yakalamak olduğunu dile getirdi. CHP\'li Özel, \"Ülke, zor bir sürecin içinde. Bir baskın seçimle karşı karşıyayız. Baskın seçimin bir tek gerekçesi var. İşler her geçen gün, bugünkü iktidar için kötüye gidiyordu. Yaklaşmakta olan ekonomik buhranı, dövizin dizginlenememesini, faizlerin Cumhurbaşkanı\'nın bütün talimatlarına rağmen dizginlenememesini gördüler ve ileriye kalacak bir seçimin kendileri için çok zor olacağını düşünerek, kendi hesaplarına göre muhalefeti hazırlıksız yakalamaya çalıştılar. Ama gelin görün ki karşı karşıya kaldıkları tablo, hazırlıksız olmasını bekledikleri muhalefetin; ittifaksa ittifak, seçim bildirgesiyse seçim bildirgesi, en etkili cumhurbaşkanı adaylarıyla halkın karşısına çıkmasıyla olmuştur. Bugün geldiğimiz noktada aylardır söylediğimiz bir şeyin gerçekleşmesinden duyduğumuz memnuniyeti ifade ediyoruz. \'Öyle mi olur, böyle mi olur\' dediler. Dedik ki her parti kendi adayını çıkaracak. Her parti kendi adayını çıkardı. Her parti kendi tabanını motive edecek adayı çıkaracak dedik, aynen öyle oldu. CHP\'nin adayı \'O mu olur bu mu olur\' dediler. En çıldırtacak adayı göstereceğiz dedik. Şimdi görüyoruz ki Muharrem İnce gündemi belirliyor ve Recep Tayyip Erdoğan bugüne kadar gündem belirlemek ile kendisini usta sayan, kendi kendine övünen o prompterların kahramanı şimdi camdan değil, candan konuşan CHP\'nin adayının karşısında sinirden ne yapacağını şaşırmış. Kendisine karşı mizahı kullanan, kendisine karşı pozitif dil kullanan, şaşırtan bir adayın karşısında çılgına dönmüş, hangi aşağılayıcı cümle kullanacağını şaşırmıştır\" diye konuştu.



TATİL PLANLARI YAPANLARA SESLENDİ



Cumhurbaşkanlığı seçiminin 24 Haziran\'da sonuçlanmayıp ikinci tura kalabileceğini ifade eden Özel, 8 Temmuz tarihinde yapılması beklenen ikinci tur için tatil planları yapan vatandaşlara çağrıda bulundu. CHP\'li Özel, \"Biz bu seçimin sonunda içinde bulunduğumuz ittifakın, geçen referandum sonuçlarının da ilerisinde bir sonuç alacağını ve diğer ittifaka fark atacağını görüyoruz. Bütün kamuoyu araştırmaları gerek Manisa\'da gerek Türkiye\'de \'Millet İttifakı\'nın \'Cumhur İttifakı\'ndan çok sayıda milletvekili çıkaracağını ayrıca, parlamentoda geçen referandumda bu rejim değişikliğine \'Evet\' diyen AK Parti ve MHP\'nin karşısındaki partilerin çok yüksek bir parlamento çoğunluğunu sağlayacaklarını görüyoruz. Olursa 24 Haziran\'da, olmazsa 8 Temmuz\'da Muharrem İnce\'nin Cumhurbaşkanı seçileceğini görüyoruz. 24 Haziran ilk turdur. Gönül isterdik ki ilk turda olsun. Ama çoklu yarış ikinci tura kalabilir. Buradan tüm vatandaşlarımıza sesleniyorum. 24 Haziran, belki daha önemli tarihin 8 Temmuz olduğunun altını çizmek istiyoruz. Tatil planlarını memlekete gitme planlarını, seçmen kütüğünün olduğu yerde 8 Temmuz\'da olma planlarını herkes buna göre yapmalıdır. 24 Haziran\'da tek adam rejimine \'dur\' deyip, 8 Temmuz günü Cumhurbaşkanlığı makamına milletin adamını, halkın adayını Muharrem İnce\'yi getirmek için hepimizin bu iki tarihte sandık başında olması çok önemlidir\" dedi.



\'ADALET BAKANLIĞI SUSPUSTUR\'



CHP\'li Özel\'in, Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce\'nin Fetullah Gülen\'in Amerika\'dan iadesinin hükümet tarafından usulüne uygun yapılmadığına yönelik iddialarıyla ilgili olarak 4 kişilik tarafsız bir heyet hazırladıklarını ve bu heyetin iade dosyalarını incelemek için Adalet Bakanlığı\'na başvurmasına rağmen halen cevap gelmediğini ifade etti. CHP\'li Özel, \"Sayın Muharrem İnce, Fetullah Gülen\'in Türkiye\'ye getirilmesi konusunda iktidarın samimi davranmadığının altını çizmiş, bu konuda bilginin kendisine bizzat Amerikalı yetkililer tarafından \'Usulune uygun talep etmediniz ki nasıl Fethullah Gülen\'in size verelim\' ifadesinin altını çizmiş ve o usulüne uygun olmayan belgeler konusunda Türkiye kamuoyuna hükümeti şikayet etmiştir. \'Bunların Fethullah Gülen\'i talep ettikleri yoktur\' demiştir. Buna karşılık Sayın Bekir Bozdağ, Sayın Cumhurbaşkanı adayımıza \'Gel istediğin arkadaşların belgeleri incelesin\' demiştir. Bunun üzerine Barolar Birliği\'nden talep ettiğimiz konu hakkındaki uluslararası deneyimi olan 2 uzman, 2 hukukçu milletvekili arkadaşımızdan oluşan 4 kişilik ekibi, Adalet Bakanlığı\'na bildirdik. Yazılı olarak 25 Mayıs günü başvurduk. Dedik ki, \'Önümüzdeki günlerde söylediğiniz tarih ve saatte, yerde ekibimiz gelecek. Fetullah Gülen\'in iade dosyasının usulüne uyun yapılıp-yapılmadığını araştıracaktır.\' O günden bugüne Adalet Bakanı suspustur\" diye konuştu.



\'TELEVİZYON PROGRAMI İLE VATANDAŞI KALDIRAMAZSIN\'



CHP\'li Özel açıklamasında son olarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan\'ın üç televizyonun (Habertürk TV, Show TV ve Bloomberg HT) ortak yayınına çıkarak, Muharrem İnce\'nin iddialarına cevap vermesini değerlendirdi. CHP\'li Özel, \"Cumhurbaşkanı Akhisar mitinginde bir açıklama yaptı. Dedi ki, \'Belgelerin usulüne uygun olmadığını söylüyorlar. Bu akşam televizyonda açıklayacağım.\' Buradan sesleniyoruz. Ey Recep Tayyip Erdoğan, konuyu karıştırma. Meseleyi sulandırma. Kaçma. Ortada, sözünün arkasında dur. Biz dedik ki usulüne uygun başvuru yok. Siz dediniz gelin görün. Biz dedik heyet gelecek, görecekler. Şimdi televizyonda anlatıyor. Biz televizyon programı izlemek istemiyoruz. Anlat millet dinlesin. Ama biz belgeleri görmek istiyoruz. Biz usulüne uygun dediğin başvuru dosyasını incelemek istiyoruz. Şimdi heyet ortaya çıkınca, tarafsız gözlemciler ortaya çıkınca meseleyi saptırmak ve televizyonda konuşmak doğru değil. Bir televizyon programında dosyaları getir, Muharrem İnce\'yi çağır, İnce ile halkın karşısına geç. FETÖ iadesini tek başına yandaşlarının karşısında değil, Muharrem İnce\'nin karşısında anlat. Başvurumuzu yaptık ve bekliyoruz. O dosyaları göreceğiz. Televizyon programı ile vatandaşı kandıramazsınız\" diye konuştu.



İftardan sonra CHP Manisa milletvekili adayları kendi bölgelerinde seçim çalışması yaptı.