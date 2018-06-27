(Görüntülü) CHP'li Bayır: Yeni küskünler yaratmak ne kadar doğru

Umut KARAKOYUN/İZMİR, (DHA)- CHP İzmir Milletvekili Tacettin Bayır, alınan seçim sonuçlarının ardından parti içinde yaşanan tartışmalara dikkat çekerek, \"9 ay sonra yapılacak olan yerel seçimlere şimdiden çalışıp iyi bir sonuç almak varken onu kenara itip, kurultay delegasyonunun imzasını toplamak, yeni küskünlükler yaratmak ne kadar doğru olur?\" dedi. Bayır, ittifakın yerel seçimlerde de yapılması gerektiğini savundu.



İzmir\'de uzun yıllar il başkanlığı yaptıktan sonra üç dönemdir Meclise giren CHP İzmir Milletvekili Tacettin Bayır, İYİ Parti\'nin seçime girebilmesi için CHP\'den istifa edip bu partiye geçen 15 milletvekili arasında yer aldı. Seçimden önce partisine dönen Bayır, sonuçları analiz ederken HDP’nin oylarındaki artışın partinin çalışmasından değil, CHP\'den giden emanet oylardan kaynaklandığını öne sürerek, şöyle konuştu:



\"HDP, kendi yaptığı reklamlarda bile baraj probleminin olduğunu söyledi. Ayrıca Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yarattığı bir algı vardı. ‘HDP baraja takılmalı’ diye yaptığı konuşma, sözde gizli çekim ile sosyal medyada paylaşıldı. Millet İttifakı’ndan oy kayması için yapılan bir şeydi. İttifakın oyunun azalması için yapıldı. Çünkü HDP’ye giden oyların hepsi boşa gidiyor. HDP’nin burada çıkaracağı milletvekili sayısı 1’di. 85, 90 bin oya bir milletvekili çıkarıyor. 30, 40 bin oy fazladan aldığı zaman bu oylar çöpe gidiyor, hatta AKP’ye yarıyor. Haziran seçimlerinde öyle oldu. Bizden 25 bin kişi, HDP baraj altında kalmasın diye oy attı. Bizden eksilen 25 bin oy nedeniyle 12 bin oy farkla AKP 1 vekil fazla çıkardı. Kasım seçimlerinde biz bunu fark ettik. Müdahale ettik, kasımda oyları geri aldık ve bir vekil fazla çıkardık.\"



\'DEMOKRASİ ADINA ÖZVERİDE BULUNMAK, NEDENSE HEP BİZE DÜŞÜYOR\'



HDP’nin reklam filmlerinde ‘Barajı aşmak için oya ihtiyacımız var’ diyerek algı yarattığını öne süren Tacettin Bayır, CHP’nin Kızılay olmadığını söyledi. Ak Parti’nin de İzmir’de başarılı olmadığını iddia eden Bayır, “HDP sıkıntıya düşüyor, omuz at. HDP barajı aşsın. Barajı aşıyor, gidiyor AKP’ye yamanıyor. İYİ Parti seçime giremiyor, CHP’den 15 vekil gidiyor. Demokrasi adına hep özveride bulunmak nedense hep bize düşüyor. Ama bunu öbür taraf da anlamıyor. Köprüyü geçene kadar ‘Abi, abla’. Köprüyü geçtikten sonra bizi tanımıyorlar. HDP oyunun emanet oy olduğunu düşünüyorum. Bunlar yerel seçimlerde geri gelir. AKP’nin İzmir’de başarılı olduğunu söyleyemeyiz. Seçmen sayısı yükselmesine rağmen AKP başarısız.\"



\'MHP\'NİN ALDIĞI OYDA MANİPÜLASYON VAR GİBİ\'



CHP’nin İzmir’de aldığı sonuçları da değerlendiren Tacettin Bayır, \"Biz de çok bir şey yapamamışız. Mevcut oylarımızı korumuşuz\" dedi. Türkiye genelinde MHP’nin aldığı oy ile İzmir genelinde MHP’nin aldığı oyların kıyaslamasını yapan Bayır, \"Çok ilginç. MHP’nin Türkiye genelinde aldığı oyda bir manipülasyon var gibi. Herkes sandıklarda ‘AKP hile yapar’ diye, o partiyi kontrol etmekten kimse MHP’yi kontrol etmeye gerek duymadı\" diye konuştu. Bayır, İYİ Parti, HDP ve CHP’nin Meclis’te çoğunlukta olduğunu belirtti.



\'YEREL SEÇİMDE DE İTTİFAK DEVAM ETMELİ\'



24 Haziran seçim sonuçlarının yerel seçimleri etkilemeyeceğini kaydeden Tacettin Bayır, yerelde de ittifaka yeşil ışık yakarak, \"Bazı ilçelerde İYİ Parti, Saadet Partisi ve CHP aynı ittifak ile aday çıkarmalı. Ayrı ayrı aday çıkarmaları durumunda bazı ilçelerde sıkıntı olabilir. Yerelde de ittifak devam etmeli\" değerlendirmesinde bulundu.



CHP’li Bayır, partisinde seçim sonuçlarına dair başlayan tartışmalara da değinerek, şöyle dedi:



\"9 ay sonra yapılacak olan yerel seçimlere şimdiden çalışıp iyi bir sonuç almak varken, onu kenara itip kurultay delegasyonunun imzasını toplamak, partiyi kurultaya götürmek, 2 ay burada enerji kaybetmek, yeni küskünlükler yaratmak ne kadar doğru olur? Bunu belediye seçimlerinden sonraya mı bırakmak lazım? Önce yapılacaksa Kemal Kılıçdaroğlu, kendi isteği ile bir tercih koyabilir mi? \'Benim rahatsızlığım da var\' diyerek ayrılabilir mi, birini işaret edebilir mi? Bunlar için henüz erken. Bekleyip görmek lazım.\"



