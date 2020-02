(Görüntülü) CHP, Polatlı'da bulunan soğan depolarını gezdi

Metin ÖZDEMİR- Kaan ULU/POLATLI, (Ankara) (DHA)- CHP Genel Başkan Yardımcıları Bülent Kuşoğlu ve Orhan Sarıbal, Polatlı ilçesinde soğan üreticileri ve tüccarlarıyla bir araya geldi. Polatlı Ziraat Odası’nı ziyaret eden CHP’li Milletvekilleri, ilçede soğan stokçuluğu olmadığını ve ürünün pazara kadar olan sürecinin doğal bir sonucu olarak depolama sisteminin uygulandığını söyledi. CHP Genel Başkan Yardımcıları Bülent Kuşoğlu ve Orhan Sarıbal, son günlerde soğan sektöründe yaşanan stokçuluk krizini araştırmak ve üreticilerin sorunlarını dinlemek amacıyla Polatlı ilçesine geldi. Polatlı Ziraat Odası Başkanı Zekai Köseoğlu’nu ziyaret eden Kuşoğlu ve Sarıbal, burada soğan üretimi başta olmak üzere tarım sektörünün sorunları hakkında bilgi aldı. Ziraat Odası Başkanı Zekai Köseoğlu, 2017 yılında ilçede 90 bin dekarlık alanda 430 bin ton soğan üretiminin yapıldığını, 2018 yılında ise ekim alanlarının daralarak, 60 bin dekara düştüğünü ve 350 ton soğan üretimi yapıldığını söyledi. Köseoğlu, ilçede Çiftçi Kayıt Sistemi (ÇKS) kayıtlı çiftçilerin stokçuluk yapmadığını belirtti. Soğanın üretimden pazara kadar olan sürecinde depolama sisteminin uygulandığını, bunun her yıl yapıldığını belirten Köseoğlu, yapılan depo baskınlarının sonucunda çiftçilere herhangi bir cezai işlem uygulanmadığını belirtti. KÖSEOĞLU: ÇİFTÇİNİN 800 MİLYON TL BORCU VAR Köseoğlu, Ankara’nın en büyük tarım havzası olan Polatlı’da 8 bin 500 kayıtlı çiftçinin Ziraat Bankası ve Tarım Kredi Kooperatifleri ile özel bankalara 800 milyon TL borçlu olduğunu vurguladı. İlçedeki tarımsal hasılanın da aynı oranda 800 milyon TL olduğunu hatırlatan Köseoğlu, \"Çiftçi borçlarının faizlerinin silinmesi ve faizsiz olarak 5 yıl ertelenmesi gerekiyor. Aksi halde tarımsal üretimde her yıl düşüş olacaktır” dedi. Köseoğlu ayrıca Sakarya ve Porsuk Nehri havzasından tarımsal sulama yapan çiftçilere su saati uygulaması ile sulama konusunda kısıtlama getirileceğini belirterek, “Eğer bu uygulanırsa ilçede sulanabilen 350 bin dekarlık alan 200 bin dekara düşer. Bu da üretimde ciddi kayıplara yol açar, çiftçimiz bunu kaldıramaz\" dedi. SARIBAL: İKTİDARIN POLİTİKALARI TARIMI İFLASA SÜRÜKLÜYOR CHP Genel Başkan Yardımcıları Bülent Kuşoğlu ve Orhan Sarıbal Ziraat Odası’ndaki temaslarından sonra Polatlı Ticaret Borsası mevkiinde bulunan soğan depolarını ziyaret etti. Sarıbal, burada yaptığı açıklamada, “Hükümet başarısız tarım politikalarının faturasını çiftçiye çıkarmaktadır. Polatlı’da soğan stokçuluğu olmamıştır, zaten doğal bir depolama sistemi mevcuttur. Bunu stokçuluk olarak yansıtmak ve çiftçiye ‘terörist’ demek son derece yanlıştır. Aslolan hükümetin tarım politikalarının iflas ettiğidir. Tarım ürünlerinde ithalatı çiftçi üzerinde bir baskı, tehdit unsuru olarak kullanan hükümetin tarım politikalarını kınıyoruz. Tarımsal üretimin her alanında maliyetler artmaktadır. Taban gübresi yüzde 140 zamlanmıştır. Diğer tarımsal girdiler aynı oranda artmıştır. Buna mukabil üretilen ürünün fiyatlarında artış olmamıştır. Tarım alanındaki tüm veriler çiftçilerin iflasa sürüklendiği yönündedir\" diye konuştu. KUŞOĞLU: SOĞAN HÜKÜMETİN YANLIŞ POLİTİKALARI SONCU PAHALLANMIŞTIR CHP\'li Kuşoğlu da \"Polatlı\'da ceza alan tek bir çiftçi veya tüccar yok. Soğanın durumunu görüyorsunuz. Maalesef soğan hastalıklı ve sıkıntılar var. Burada gördüğünüz gibi hastalıklı soğanlar ayıklanmaya çalışılıyor. 25 seneden beri her yıl Polatlı\'da depo edilen soğan hükümetin yanlış politikaları sonucu bugün pahalanmış durumda. Bununda üreticiye bir katkısı yok. Hepimizin sofralarının baştacı olan bu ürün maalesef hükümetin spekülatif amacıyla kullanılıyor. Yoksa ortada hükümetin söylediği gibi bir kaçakçılık ve spekülatif bir şey yok\" diye konuştu. Soğan üreticisi ve tüccarı Hidayet Atalay ise stokçuluk konusunda bilgi kaynaklarının hükümet yetkililerini yanıltığını, kamuoyuna gerçeğin yantılmadığını öne sürdü.